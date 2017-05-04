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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Появилось видео массового ДТП на М-5, в котором пострадали 8 человек

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Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»

Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»

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В Сызрани морскую свинку выбросили с 9-го этажа

В Сызрани морскую свинку выбросили с 9-го этажа

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В Самаре женщина бросила кошку под машину – новые подробности

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В Самаре женщина-кинолог бросила под машину беременную кошку

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Лжекурьер из Челябинска обманул самарчанку с доставкой котенка

В полицию обратилась 40-летняя жительница Самарской области. Она сообщила сотрудникам МВД, что стала жертвой мошенничества. Под предлогом оказания услуг курьера неизвестный завладел деньгами потерпевшей. Сумма ущерба составила 3900 рублей.

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Первым пассажиром Шекспировского поезда в метро Москвы стал кот

Первым пассажиром Шекспировского поезда в метро Москвы стал кот

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Шекспировский поезд в московском метро начал курсировать по Арбатско-Покровской линии. Британский кот, который стал первым пассажиром «Поэзии в метро» - точная копия животного, 

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В Самаре закрыли уголовное дело о забое собак на мясо

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Напомним, цех 
19 сентября 2016, 06:51
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