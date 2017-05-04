Возмутительное видео выложил в соцсети «ВКонтакте» некий житель Тольятти, называющий себя Юля Ильина. Мужчина показал танец в лесу с котом. На ролике видно, как молодой человек, переодевшись в Мальвину, нарядил животное в розовое платье и связал ему лапы. После этого он начал «танцевать» с котом, сильно раскручивая его под музыку. Почти все пользователи оставили под сообщением тольяттинца гневные комментарии по поводу его явного психического расстройства и попросили полицейских найти живодера. Видео уже набрало более 10 тысяч просмотров.
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Появилось видео массового ДТП на М-5, в котором пострадали 8 человек
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3 мая 2017, 11:00
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Во дворе на Ново-Вокзальной забил 20-метровый гейзер
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28 апреля 2017, 02:20
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Самарский трамвай потерял колесо на Ново-Садовой
Во вторник, 25 апреля, трамвай №20 попал в ДТП на улице Ново-Садовой. В Сети появилось видео.
У вагона отвалилось колесо около остановки «Солнечная», сообщает 63.ru. Сведений о пострадавших нет. Предположительно, авария произошла из-за неисправности оси. Причину выясняют специалисты …
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25 апреля 2017, 04:06
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Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»
Строительство агропарка и конечной станции для новой ветки трамвая около стадиона «Самара Арена» сняли на видео. Ролик опубликован в Сети.
Напомним, на территории агропарка в границах улицы Дальней, Московского и Волжского шоссе планируют организовать склады, мойки, холодильники и …
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25 апреля 2017, 11:47
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В Сызрани морскую свинку выбросили с 9-го этажа
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23 апреля 2017, 04:11
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В Самаре женщина бросила кошку под машину – новые подробности
Появились подробности по делу о жестоком обращении с животным, в котором обвиняют сотрудницу кинологической службы.
Напомним, по версии следствия, 6 октября прошлого года подозреваемая на улице Олимпийской в Самаре из хулиганских побуждений, в присутствии детей, бросила под колеса …
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13 февраля 2017, 05:01
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В Самаре женщина-кинолог бросила под машину беременную кошку
Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Преступление было совершено осенью 2016 года в Кировском районе Самары. Подозреваемая – сотрудница кинологической службы. По версии следствия, 6 октября женщина из хулиганских побуждений бросила под колеса машины беременную …
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13 февраля 2017, 12:43
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Лжекурьер из Челябинска обманул самарчанку с доставкой котенка
В полицию обратилась 40-летняя жительница Самарской области. Она сообщила сотрудникам МВД, что стала жертвой мошенничества. Под предлогом оказания услуг курьера неизвестный завладел деньгами потерпевшей. Сумма ущерба составила 3900 рублей.
В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейским Челябинска удалось задержать 32-летнего, нигде не …
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6 февраля 2017, 10:38
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Первым пассажиром Шекспировского поезда в метро Москвы стал кот
В Москве запустили именной поезд «Поэзия в метро» с экспозицией «Шекспировские страсти». Первым пассажиром стал чистокровный британский кот.
Шекспировский поезд в московском метро начал курсировать по Арбатско-Покровской линии. Британский кот, который стал первым пассажиром «Поэзии в метро» - точная копия животного, …
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13 октября 2016, 03:18
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В Самаре закрыли уголовное дело о забое собак на мясо
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19 сентября 2016, 06:51