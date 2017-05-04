В Самаре женщина бросила кошку под машину – новые подробности



, по версии следствия, 6 октября прошлого года подозреваемая на улице Олимпийской в Самаре из хулиганских побуждений, в присутствии детей, бросила под колеса … Появились подробности по делу о жестоком обращении с животным, в котором обвиняют сотрудницу кинологической службы. Напомним , по версии следствия, 6 октября прошлого года подозреваемая на улице Олимпийской в Самаре из хулиганских побуждений, в присутствии детей, бросила под колеса