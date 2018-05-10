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Разогревавшего еду дальнобойщика чуть не убило при взрыве под Тольятти
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10 мая 2018, 11:27
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Участковый остановил драку мужчины и двух грабителей в Тольятти
В Тольятти участковый вмешался и остановил драку с участием троих мужчин. Инцидент произошел на аллее бульвара Орджоникидзе. Об этом стражам порядка сообщила местная жительница. Прибывший на место происшествия участковый утихомирил дебоширов и начал выяснять, что случилось. 51-летний мужчина заявил, что …
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10 мая 2018, 11:15
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Остатки артиллерийского арсенала нашел житель Сызрани
В Сызрань вызывали саперов из Тольятти. Во вторник, 8 мая, в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение об обнаружении предметов, похожих на артиллерийские снаряды. Их в поселке Сердовино обнаружил житель Сызрани на территории бывших складов сердовинского арсенала, сообщает «Меленькая …
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10 мая 2018, 10:01
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В Тольятти на торгах купили долг бизнесмена Ягутяна
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8 мая 2018, 07:31
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424 трамвая и 232 троллейбуса отмоют в Самаре
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18 апреля 2018, 09:11
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АСВ выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка»
Агентство по страхованию вкладов выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка». Напомним, лицензия у кредитной организации была отозвана в мае 2016 года. По состоянию на 28 февраля размер задолженности перед кредиторами составлял около 5,5 миллиардов рублей. Конкурсным управляющим является АСВ. …
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9 апреля 2018, 10:20
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В Британии продают дом художника Джона Констебля
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15 марта 2018, 03:57
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В Самаре на развязке Московского шоссе и Кирова появились троллейбусы
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23 января 2018, 10:10
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В Самаре пытаются продать бывший офис «Волга-Кредит банка»
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19 января 2018, 01:16
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В Самаре троллейбусы пустят через ипподром в понедельник - 22 января
Жителям Самары объявили дату, когда на развязке Московского шоссе и проспекта Кирова мимо площадки бывшего ипподрома снова поедут троллейбусы. Об этом министр транспорта Самарской области Иван Пивкин (на фото) сообщил на встрече с горожанами, посвященной проблемам Московского шоссе, которая состоялась …
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19 января 2018, 10:19
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В Самаре через развязку Московского шоссе и Кирова поедут троллейбусы
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10 января 2018, 05:18
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Золото тольяттинского «ФИА-Банка» снова никто не берет
Повторные торги по продаже имущества тольяттинского «ФИА-Банка», в том числе мерных слитков и памятных драгоценных монет, вновь признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Об этом сообщает «Агентство по страхованию вкладов», которое является конкурсным управляющим банкрота.
Всего к реализации предлагалось …
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26 декабря 2017, 08:48