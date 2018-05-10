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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 мая 2018г  
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В Самаре на развязке Московского шоссе и Кирова появились троллейбусы

В Самаре на развязке Московского шоссе и Кирова появились троллейбусы

В Самаре с 23 января возобновляется движение троллейбусов в районе перекрестка Московского шоссе и проспекта Кирова, сообщает мэрия. Два года, пока шло строительство двухуровневой развязки, троллейбусы там не ходили. В понедельник, 22 января, были совершены пробные поездки для тестирования новой 

23 января 2018, 10:10
В Самаре пытаются продать бывший офис «Волга-Кредит банка»

В Самаре пытаются продать бывший офис «Волга-Кредит банка»

7-этажное нежилое здание площадью около 3000 квадратных метров и земельный участок под ним на 879 квадратных метров находятся в Ленинском районе Самары.
19 января 2018, 01:16
В Самаре троллейбусы пустят через ипподром в понедельник - 22 января

В Самаре троллейбусы пустят через ипподром в понедельник - 22 января

Жителям Самары объявили дату, когда на развязке Московского шоссе и проспекта Кирова мимо площадки бывшего ипподрома снова поедут троллейбусы. Об этом министр транспорта Самарской области Иван Пивкин (на фото) сообщил на встрече с горожанами, посвященной проблемам Московского шоссе, которая состоялась 
19 января 2018, 10:19
В Самаре через развязку Московского шоссе и Кирова поедут троллейбусы

В Самаре через развязку Московского шоссе и Кирова поедут троллейбусы

В Самаре до конца текущей недели будет возобновлено движение троллейбусов по Московскому шоссе в районе бывшего Ипподрома. Об этом сообщили в министерстве транспорта Самарской области. Контактную сеть уже смонтировали.

Как уже сообщала «ТЕРРА», реконструкция Московского шоссе в рамках подготовки 
10 января 2018, 05:18
Золото тольяттинского «ФИА-Банка» снова никто не берет

Золото тольяттинского «ФИА-Банка» снова никто не берет

Повторные торги по продаже имущества тольяттинского «ФИА-Банка», в том числе мерных слитков и памятных драгоценных монет, вновь признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Об этом сообщает «Агентство по страхованию вкладов», которое является конкурсным управляющим банкрота.

Всего к реализации предлагалось 
26 декабря 2017, 08:48
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