Футболисты самарских «Крыльев Советов» потерпели первое поражение в этом сезоне первенства ФНЛ. В среду, 26 июля, волжане принимали в Самаре на стадионе «Металлург» команду «Томь». Гости забили во второй половине первого тайма. Анте Пулжич головой отправил мяч в ворота самарцев, которые голкипер «Крыльев» Евгений Конюхов удерживал «сухими» 1448 минут – это рекорд для ФНЛ. Счет остался неизменным до конца встречи. Поражение «КС» со счетом 0:1. Посмотреть, как играют самарские и томские футболисты пришло чуть больше 6500 человек. Следующий матч «Крыльев» проведут на выезде против «Химок» 30 июля.
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Группировку самарских фанатов признали экстремистской
В списке запрещенных в России организаций появилась группировка самарских футбольных фанатов «Тойс». Об этом сообщили в Минюсте России. Информация о дополнении в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации …
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26 июля 2017, 09:02
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«Самара Арена» позеленеет
В Самаре прошло совещание, посвященное строительству в городе нового стадиона к ЧМ-2018. Готовность объекта превышает 71 процент, сообщили в областном правительстве. В главной стройке региона принимают участие больше 2000 человек, задействовано около 200 единиц техники. Купол почти готов. Смонтировано 94 …
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25 июля 2017, 03:39
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В Самаре вырастили первого зеленого футболиста
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25 июля 2017, 12:27
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20 июля 2017, 05:55
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10 июля 2017, 04:00
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Андрей Тихонов о возвращении в «Крылья Советов»: «Я готов к тяжелой работе»
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6 июля 2017, 03:31