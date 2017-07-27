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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Группировку самарских фанатов признали экстремистской

Группировку самарских фанатов признали экстремистской

В списке запрещенных в России организаций появилась группировка самарских футбольных фанатов «Тойс». Об этом сообщили в Минюсте России. Информация о дополнении в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 

26 июля 2017, 09:02
«Самара Арена» позеленеет

«Самара Арена» позеленеет

В Самаре прошло совещание, посвященное строительству в городе нового стадиона к ЧМ-2018. Готовность объекта превышает 71 процент, сообщили в областном правительстве. В главной стройке региона принимают участие больше 2000 человек, задействовано около 200 единиц техники. Купол почти готов. Смонтировано 94 

25 июля 2017, 03:39
В Самаре вырастили первого зеленого футболиста

В Самаре вырастили первого зеленого футболиста

На улице Лесной в районе четвертой очереди набережной, у Ладьи, появились новые зеленые скульптуры. Одна из них – футболист с номером «1» на «футболке» и «шортах». Вторая композиция выполнена в виде сердца с футбольным мячом внутри. Как уже сообщала «ТЕРРА», 
25 июля 2017, 07:10
В Самаре появятся бесплатные билеты на ЧМ-2018?

В Самаре появятся бесплатные билеты на ЧМ-2018?

Часть билетов на предстоящий чемпионат мира по футболу будет раздаваться бесплатно - пообещали  в оргкомитете «Россия-2018». Аналогичная схема уже применялась на Кубке конфедераций в этом году. В этот раз пригласительные смогут получить  социально незащищенные граждане, а именно  многодетные семьи и 

25 июля 2017, 12:27
Что происходит в ФК «Крылья Советов»?

Что происходит в ФК «Крылья Советов»?

Футболисты «Крыльев Советов» дома, в матче третьего круга первенства ФНЛ, обыграли курский «Авангард» со счетом 1:0. Единственный гол на 14-й минуте забил игрок самарской команды Сергей Самодин. По данным клуба, с трибун «Металлурга» за игрой наблюдали шесть тысяч человек.

Между тем 

24 июля 2017, 11:19
Экс-игрок самарских «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато перешел в польский клуб «Легия»

Экс-игрок самарских «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато перешел в польский клуб «Легия»

Соглашение 28-летнего итальянского форварда рассчитано на 3 года. Напомним, за «Крылья Советов» в сезоне 2016/17 гг. Кристиан Паскуато провел 28 матчей и забил 5 голов. Начинал же карьеру нападающий в туринском «Ювентусе». Кстати, этой зимой претендентами на игрока эксперты называли 

20 июля 2017, 05:55
«Крылья» раскрепостились: комментарии самарцев после победы над «Лучом»

«Крылья» раскрепостились: комментарии самарцев после победы над «Лучом»

В России стартовал новый футбольный сезон, который должен стать историческим для самарского клуба «Крылья Советов». Весной следующего года волжане проведут несколько матчей на «Самара Арене», которая летом 2018-го года примет поединки ЧМ-2018. Ну, а пока подопечные легенды отечественного спорта Андрея 

10 июля 2017, 04:00
Андрей Тихонов о возвращении в «Крылья Советов»: «Я готов к тяжелой работе»

Андрей Тихонов о возвращении в «Крылья Советов»: «Я готов к тяжелой работе»

Футболисты и тренерский состав «Крыльев Советов» собрались в одном из торговых центров Самары, чтобы поделиться планами на предстоящий сезон, который стартует уже 8 июля. Зарплатная ведомость клуба сократилась примерно на четверть, при этом состав обновился почти наполовину.

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6 июля 2017, 03:31
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