|
В Самарской области молодой водитель сбил 9-летнюю девочку на «зебре»
|
5 октября 2018, 05:03
|
Дмитрий Азаров прокомментировал отставку главного тренера «Крыльев Советов»
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал отставку главного тренера «Крыльев Советов». Напомним, что об уходе Андрея Тихонова с поста наставника самарских футболистов стало известно в пятницу, 5 октября.
|
5 октября 2018, 03:28
|
В Самаре забил фонтан горячей воды на Ново-Вокзальной
|
5 октября 2018, 03:18
|
Ночной ларек: на улице Димитрова в Самаре горел торговый павильон
|
5 октября 2018, 02:58
|
В блогах: в Тольятти возбуждено дело "в результате тяжелой и кропотливой работы"
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, сегодня пайщики ЖСК "Татищев-2" побывали на личном приёме у руководителя управления Следственного комитета по Самарской области Валерия Самодайкина. "В результате тяжелой и кропотливой работы нам удалось добиться возбуждения уголовного дела против председателя ЖСК. …
|
2 октября 2018, 08:29
|
В Самарской области главреду одного из районных СМИ грозит миллионный штраф
|
28 сентября 2018, 02:53
|
В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара
|
27 сентября 2018, 03:11
|
Тольяттинца подозревают в убийстве жены, чей труп он 3 недели прятал в «ГАЗели»
|
26 сентября 2018, 09:43
|
В Самаре высадят голубые ели и красные клены около железнодорожного вокзала
|
24 сентября 2018, 01:46
|
3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске
|
7 сентября 2018, 05:43
|
Двое малышей попали в больницу со следовавших через Самару поездов
|
25 августа 2018, 02:02
|
В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах»
Сызранский городской суд признал восемь видеороликов о поездках подростков на крыше и автосцепке вагонов грузовых поездов вне закона. Все видеозаписи были размещены в Сети и были доступны для просмотра любым пользователем.
|
22 августа 2018, 11:21