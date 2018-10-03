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В Самаре запретят стоянку автобусов на кольце у Центрального автовокзала
В Самаре собираются запретить стоянку автобусов на кольце у Центрального автовокзала. Уже на следующей неделе по предписанию ГИБДД там установят соответствующие дорожные знаки. Сейчас тысячи самарских водителей на различных интернет-площадках жалуются на огромные пробки у автовокзала. Запрет на парковку …
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3 октября 2018, 10:47
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Прокуратура потребовала установить пандусы и усилители на станции «Юнгородок»
Прокуратура Промышленного района Самары добивается того, чтобы станцию метро «Юнгородок» в Самаре сделали доступной для маломобильных граждан. Там не хватает подъемных устройств для инвалидов, а в кассе нет аппарата для усиления звука. В адрес директора МП «Самарский метрополитен» внесли представление, …
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3 октября 2018, 05:42
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Спикером думы Сызрани снова стал Сергей Прокофьев
В среду, 3 октября, состоялось заседание Думы городского округа Сызрань VII созыва. Депутаты рассмотрели три вопроса: о признании полномочий парламентариев, избрании председателя новой гордумы и его заместителя. Как сообщили в горадминистрации, фракция «Единая Россия» выдвинула на пост спикера Сергея Прокофьева, …
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3 октября 2018, 05:18
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В Самаре снесли 7 автостоянок в Железнодорожном районе
Во время мониторинга в Железнодорожном районе сотрудники прокуратуры нашли несколько незаконных автостоянок. У владельцев парковок не оказалось правоустанавливающих документов. Как рассказали в облпрокуратуре, в районе ликвидировали 7 автостоянок. Они располагались на улице Спортивной,17, Братьев Коростелевых, 17А, Владимирской, 29Б, на проспекте …
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3 октября 2018, 04:59
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В Самаре заместитель гендиректора «попался» на коммерческом подкупе
Куйбышевский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Этого человека подозревают в коммерческом подкупе. По версии следствия, 13 сентября заместитель гендиректора получил от представителя ООО 225 тысяч рублей за согласование актов о приемке …
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2 октября 2018, 09:28
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В поселке Рощинский неизвестные ранили двоих мужчин из «травматики»
В поселке Рощинский под Самарой все чаще случаются неприятные инциденты. Недавно рядом с третьим общежитием с огнестрельными непроникающими ранениями головы были найдены двое пострадавших - 21-летний военнослужащий части №90600, уроженец ингушского города Карабулак, и его знакомый. Их госпитализировали. Сейчас известно, …
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1 октября 2018, 05:41
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В Самарской области завели дело на мужчину, который угрожал убить экс-супругу
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1 октября 2018, 11:42
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В Сызрани суд дал 6 лет «строгача» однорукому драгдилеру
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1 октября 2018, 09:28