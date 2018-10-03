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Материалы по теме:

В Самаре запретят стоянку автобусов на кольце у Центрального автовокзала

В Самаре запретят стоянку автобусов на кольце у Центрального автовокзала

В Самаре собираются запретить стоянку автобусов на кольце у Центрального автовокзала. Уже на следующей неделе по предписанию ГИБДД там установят соответствующие дорожные знаки. Сейчас тысячи самарских водителей на различных интернет-площадках жалуются на огромные пробки у автовокзала. Запрет на парковку 
3 октября 2018, 10:47
Прокуратура потребовала установить пандусы и усилители на станции «Юнгородок»

Прокуратура потребовала установить пандусы и усилители на станции «Юнгородок»

Прокуратура Промышленного района Самары добивается того, чтобы станцию метро «Юнгородок» в Самаре сделали доступной для маломобильных граждан. Там не хватает подъемных устройств для инвалидов, а в кассе нет аппарата для усиления звука. В адрес директора МП «Самарский метрополитен» внесли представление, 
3 октября 2018, 05:42
Спикером думы Сызрани снова стал Сергей Прокофьев

Спикером думы Сызрани снова стал Сергей Прокофьев

В среду, 3 октября, состоялось заседание Думы городского округа Сызрань VII созыва. Депутаты рассмотрели три вопроса: о признании полномочий парламентариев, избрании председателя новой гордумы и его заместителя. Как сообщили в горадминистрации, фракция «Единая Россия» выдвинула на пост спикера Сергея Прокофьева, 
3 октября 2018, 05:18
В Самаре снесли 7 автостоянок в Железнодорожном районе

В Самаре снесли 7 автостоянок в Железнодорожном районе

Во время мониторинга в Железнодорожном районе сотрудники прокуратуры нашли несколько незаконных автостоянок. У владельцев парковок не оказалось правоустанавливающих документов. Как рассказали в облпрокуратуре, в районе ликвидировали 7 автостоянок. Они располагались на улице Спортивной,17, Братьев Коростелевых, 17А, Владимирской, 29Б, на проспекте 
3 октября 2018, 04:59
В Самаре заместитель гендиректора «попался» на коммерческом подкупе

В Самаре заместитель гендиректора «попался» на коммерческом подкупе

Куйбышевский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Этого человека подозревают в коммерческом подкупе. По версии следствия, 13 сентября заместитель гендиректора получил от представителя ООО 225 тысяч рублей за согласование актов о приемке 
2 октября 2018, 09:28
В поселке Рощинский неизвестные ранили двоих мужчин из «травматики»

В поселке Рощинский неизвестные ранили двоих мужчин из «травматики»

В поселке Рощинский под Самарой все чаще случаются неприятные инциденты. Недавно рядом с третьим общежитием с огнестрельными непроникающими ранениями головы были найдены двое пострадавших - 21-летний военнослужащий части №90600, уроженец ингушского города Карабулак, и его знакомый. Их госпитализировали. Сейчас известно, 
1 октября 2018, 05:41
В Самарской области завели дело на мужчину, который угрожал убить экс-супругу

В Самарской области завели дело на мужчину, который угрожал убить экс-супругу

В Самарской области завели уголовное дело на мужчину, который угрожал убийством бывшей жене. По словам пострадавшей, 37-летний мужчина пришел домой к экс-возлюбленной, чтобы забрать свои вещи. Они снова поссорились, и женщина попыталась уйти к соседке, чтобы не продолжать конфликт, однако, 
1 октября 2018, 11:42
В Сызрани суд дал 6 лет «строгача» однорукому драгдилеру

В Сызрани суд дал 6 лет «строгача» однорукому драгдилеру

В Сызрани служители Фемиды вынесли приговор по уголовному делу 39-летнего местного жителя. Мужчину обвиняли в торговле наркотиками, и это далеко не первые его проблемы с законом.

По версии следствия, в апреле он продавал героин на улицах Сызрани. Когда мужчину 
1 октября 2018, 09:28
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