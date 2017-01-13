11
48
39
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.                            888     888  8888888888P                     
 d88P  Y88b                           888     888        d88P                      
        888                           888     888       d88P                       
      .d88P  888  888  888  888  888  888     888      d88P     888  888   .d8888b 
  .od888P"   888  888  888  888  888  888     888     d88P      888  888  d88P"    
 d88P"       888  888  888  888  888  888     888    d88P       Y88  88P  888      
 888"        Y88b 888  Y88b 888 d88P  Y88b. .d88P   d88P         Y8bd8P   Y88b.    
 888888888    "Y88888   "Y8888888P"    "Y88888P"   d8888888888    Y88P     "Y8888P 
                  888                                                              
             Y8b d88P                                                              
              "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре ищут людей, которым должны заплатить 18 миллионов рублей

В Самаре ищут людей, которым должны заплатить 18 миллионов рублей

Самарские следователи ищут 320 работников организации, которым работодатель задолжал более 18 миллионов рублей.

Речь идет об ООО «1245». На генерального директора завели уголовное дело за невыплату зарплат и нарушение налогового законодательства. Общая сумма ущерба составила 18 миллионов 478 тысяч рублей.

Работников организации 

11 января 2017, 04:57
Росстат нашел разницу в зарплатах женщин и мужчин

Росстат нашел разницу в зарплатах женщин и мужчин

Росстат выявил существенную разницу в зарплатах мужчин и женщин. По данным ведомства, в 2015 году руководители-мужчины получали в среднем по 71 тысяче рублей, тогда как представительницы прекрасного пола на таких же должностях - только 50 тысяч. При этом доля женщин 

30 декабря 2016, 12:17
Самарским чиновникам выплатят более 1 млрд рублей

Самарским чиновникам выплатят более 1 млрд рублей

В 2017 году мэрия Самары потратит на зарплаты городским чиновникам, сотрудникам муниципальных и казенных учреждений более 1 миллиарда рублей, посчитали эксперты издания «ФедералПресс». Больше всего денег получат департаменты управделами администрации, финансов и управления имуществом. Тройка аутсайдеров - контрольно-счетная палата, управление 

27 декабря 2016, 04:45
Депутаты Госдумы предложили урезать себе зарплаты

Депутаты Госдумы предложили урезать себе зарплаты

В Госдуме предложили урезать зарплаты депутатов и сенаторов до уровня средней по стране - 35 тысяч рублей в месяц. В настоящее время членам нижней и верхней палат парламента полагается ежемесячное жалованье от 360 тысяч.

Снижение доходов позволит существенно сократить расходы федеральной 

7 октября 2016, 01:11
Члены совета директоров ТоАЗа получат 3,7 млрд рублей

Члены совета директоров ТоАЗа получат 3,7 млрд рублей

Собрание акционеров ОАО "Тольяттиазот" все-таки состоялось, об этом говорится в официальном сообщении.
Напомним, оно срывалось несколько раз, в результате чего компания долго не могла подвести результаты не только прошлого, но и 2014 года. В итоге держатели ценных бумаг решили не 

16 июня 2016, 02:48
Шестая попытка ТоАЗа

Шестая попытка ТоАЗа

Совет директоров ОАО "Тольяттиазот" в шестой раз назначил проведение годового собрания акционеров компании. 12 июня держатели ценных бумаг снова попытаются подвести итоги 2014 года, а также утвердить рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда и 
23 марта 2016, 03:21
Очередное собрание акционеров «Тольяттиазота» вновь не состоялось

Очередное собрание акционеров «Тольяттиазота» вновь не состоялось

Очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Тольяттиазот», назначенное на 22 ноября, вновь не состоялось, сообщает официальный сайт компании. Причина - отсутствие кворума из-за неявки мажоритарных акционеров. Это была уже 4-я попытка в этом году собрать менеджмент тольяттинского химического гиганта.
23 ноября 2015, 05:51
ТОАЗ заплатит топ-менеджерам 1,5 млрд рублей

ТОАЗ заплатит топ-менеджерам 1,5 млрд рублей

Совет директоров ОАО "Тольяттиазот" назначил на 22 ноября повторное годовое собрание акционеров. В 2015-м его переносили уже трижды - сначала из-за отсутствия кворума, затем по причине смены основного собственника предприятия.
Держателям ценных бумаг предложат утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ТОАЗа и 
7 октября 2015, 05:13
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна