Руководители компании "Тольяттиазот" получат по 15 миллионов рублей зарплаты. Совет директоров завода принял решение о выплате базовой части вознаграждения своим членам за работу в 4-м квартале прошлого года, сообщает портал раскрытия корпоративной информации. Деньги перечислят в течение 10 рабочих дней с даты завершения квартала, говорится в постановлении. Согласно принятому в июне 2015 года положению «О выплате компенсации расходов членам совета директоров», базовая ежеквартальная часть вознаграждения каждому из топ-менеджеров составляет 250 тысяч долларов в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа. Раньше каждый управленец получал ежеквартально почти в 100 раз меньше - всего по 150 тыс. рублей. Размер вознаграждения зависит от того, насколько активно члены совета участвуют в заседаниях. Сумма может снизиться на 10 процентов, если менеджер пропустит от 15 до 25 процентов собраний. И на треть - за пропуск от 25 до 50 процентов мероприятий. Если член совета пропустит более половины заседаний, его могут лишить трехмесячного вознаграждения совсем. В совет директоров ТоАЗа сейчас входят пять человек - Сергей Махлай, Александр Макаров, Николай Неплюев, Вячеслав Суслов и Петр Орджоникидзе.
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