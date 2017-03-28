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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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В Тольятти киллеры расстреляли мужчину на улице

В Тольятти киллеры расстреляли мужчину на улице

Полицейские ищут двух киллеров, которые стреляли в члена неверовской ОПГ Владимира Сафронова. Это произошло 24 марта в Тольятти у дома № 41 на улице Свердлова. Пули попали в область головы и туловища. Мужчине удалось выжить благодаря своевременному оказанию медпомощи. Сейчас 

28 марта 2017, 12:51
Появилось видео стройки нового тоннеля к стадиону ЧМ-2018 в Самаре

Появилось видео стройки нового тоннеля к стадиону ЧМ-2018 в Самаре

В Интернете опубликовано видео строительства нового тоннеля вдоль Московского шоссе, по которому будут ходить трамваи. Работы идут на участке от улицы Ташкентской до улицы Дальней. Напомним, участок трамвайных путей достраивают в рамках подготовки к ЧМ-2018. На трамвае можно будет доехать 

28 марта 2017, 09:46
Топ-новости: Смерть от снежной глыбы; в Сызрани нашли топор возрастом 4000 лет; ученые раскрыли секреты женской привлекательности

Топ-новости: Смерть от снежной глыбы; в Сызрани нашли топор возрастом 4000 лет; ученые раскрыли секреты женской привлекательности

В Самаре упавшим с крыши снегом убило женщину. Глыба рухнула на голову прохожей. Подробности трагедии узнаете здесь.
 
В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет. Установить настоящий возраст артефакта удалось во время экспертизы. Подробности здесь.
27 марта 2017, 07:34
Появились данные о новых ограничениях на Московском шоссе в Самаре

Появились данные о новых ограничениях на Московском шоссе в Самаре

Представители подрядчика реконструкции Московского шоссе сообщили о новых ограничениях для транспорта. В апреле планируют продолжить работы на участке от улицы Ташкентской до ТЦ «Интермебель», где предстоит большая работа по переоборудованию коммуникаций.  
Работы предстоят от окончания рампового участка на Ракитовском 

27 марта 2017, 02:27
Видео в блогах: строительство нового ТЦ на Московском шоссе в Самаре

Видео в блогах: строительство нового ТЦ на Московском шоссе в Самаре

На хостинге Youtube появилось видео: «Строительство нового торгового центра на Московском шоссе». На ролике, снятом с воздуха, видно стройплощадку, которая находится вдоль Московского шоссе между улицами Зои Космодемьянской и Ташкентской.

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24 марта 2017, 03:04
Проезд по новому тоннелю на Московском шоссе откроют в сентябре, есть фото

Проезд по новому тоннелю на Московском шоссе откроют в сентябре, есть фото

Открыть проезд по тоннелю на Московском шоссе в районе пересечения с проспектом Кирова планируют в сентябре 2017 года. Движение будет осуществляться по временной схеме после согласования с Госавтоинспекцией. Осенью там же установят самолет «Ил-2». По проспекту Кирова через новую развязку 
24 марта 2017, 02:00
Фото в блогах: как выглядит Загородный парк в преддверии ЧМ-2018

Фото в блогах: как выглядит Загородный парк в преддверии ЧМ-2018

Блогер Анна Носова обращается к строителям, которые "решили не заморачиваться и оставили гору выкопанной земли в одном из удивительных мест самарского Загородного парка - на его склоне". "В преддверии ЧМ-2018 тут решили обновить канализационные коллекторы. Дело, как говорится, благое. 
24 марта 2017, 06:08
Топ-новости: Машина сгорела на глазах автоледи; Мехзавод и Крутые Ключи остались без воды; в Самаре поддержали продление улицы Стара-Загора

Топ-новости: Машина сгорела на глазах автоледи; Мехзавод и Крутые Ключи остались без воды; в Самаре поддержали продление улицы Стара-Загора

В Самаре машина сгорела на глазах плачущей автоледи. В понедельник, 20 марта, появилось сообщение о пожаре на улице Советской Армии. Детали чрезвычайного происшествия узнаете здесь.
 
В Самаре снова остались без воды Мехзавод и Крутые Ключи. Авария случилась в 
20 марта 2017, 06:43
Топ-новости: Пожар на заводе «КуйбышевАзот»; отечественные смартфоны INOI; возбуждено дело против департамента управления имуществом Самары

Топ-новости: Пожар на заводе «КуйбышевАзот»; отечественные смартфоны INOI; возбуждено дело против департамента управления имуществом Самары

Пожар на заводе «КуйбышевАзот» ликвидировали за 14 часов. Огонь вспыхнул на наружной установке по переработке циклогексана и распространился на площади в 500 квадратных метров. О подробностях ЧП узнаете здесь.
 
В России выпустили первую партию отечественных смартфонов INOI. Уже 
13 марта 2017, 06:08
Топ-новости: Потоп на Московском Шоссе; автокран снес кабину фургона; Дом печати погасил долг по зарплате

Топ-новости: Потоп на Московском Шоссе; автокран снес кабину фургона; Дом печати погасил долг по зарплате

В Самаре снова затопило Московское шоссе. «Озеро Ракита – Московское шоссе», - подписал снимок очевидец. Подробности здесь.
 
В Отрадном автокран снес кабину фургона. По данным полиции, ДТП произошло на территории Промзоны №2. Подробности аварии здесь.
 
Дом 
6 марта 2017, 06:03
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