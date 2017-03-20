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В субботу по всей стране отметили трехлетнюю годовщину возвращения Крыма в границы России
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20 марта 2017, 06:18
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Суда-амфибии будут курсировать из Самары в Рождествено только в светлое время суток
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20 марта 2017, 12:51
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10% жителей Самарской области - инвалиды
В тройке лидеров заболеваний, приводящих к инвалидности взрослых, остаются рак, инсульты и патологии костно-мышечной системы. У детей чаще всего встречаются психические расстройства и нарушения интеллекта. Такие данные за 2016-ый год приводят специалисты областного бюро медико-социальной экспертизы. Отказано в признании инвалидности …
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15 марта 2017, 07:40
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Самарцы лучше других россиян осведомлены о ЧМ-2018
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15 марта 2017, 11:54
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Топ-новости: Пожар на заводе «КуйбышевАзот»; отечественные смартфоны INOI; возбуждено дело против департамента управления имуществом Самары
Пожар на заводе «КуйбышевАзот» ликвидировали за 14 часов. Огонь вспыхнул на наружной установке по переработке циклогексана и распространился на площади в 500 квадратных метров. О подробностях ЧП узнаете здесь.
В России выпустили первую партию отечественных смартфонов INOI. Уже …
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13 марта 2017, 06:08
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Топ-новости: Потоп на Московском Шоссе; автокран снес кабину фургона; Дом печати погасил долг по зарплате
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6 марта 2017, 06:03
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Топ-новости: в Тольятти перекрыли М-5, погода в Самаре, фото тонущих машин в Сызрани
С 1 марта в Тольятти начался ремонт на трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС. В мэрии предупредили, что работы ведутся в круглосуточном режиме и введены ограничения по пропуску транзитного транспорта, скоростному режиму и движению по полосам. Подробности – по …
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3 марта 2017, 08:41
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Топ-новости: награждение премией «Оскар - 2017», задержание террориста и гибель детей в Самарской области
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в понедельник, 27 февраля.
В США состоялась церемония награждения премией «Оскар – 2017». Она прошла с конфузами и политическим подтекстом. Подробности по ссылке.
В Самарской области задержали 19-летнего юношу, …
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28 февраля 2017, 11:03