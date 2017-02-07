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Топ-новости: Под Тольятти маньяк с отверткой напал на женщин; рынок может покинуть крупный застройщик; авто разорвало пополам
Под Тольятти маньяк с отверткой напал на двух женщин: одна из них скончалась. По предварительным данным, злоумышленник нанес жертвам многочисленные колото-резаные раны. Детали происшествия здесь.
СОФЖИ больше не строит? С рынка может уйти один из самых крупных и …
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6 февраля 2017, 06:51
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Появился эскиз новой стелы «Самара» у Кировского моста
В "твиттере" администрации Кировского района появились эскизы новой стелы «Самара».
«Вот такая стела может быть оформлена при въезде в город с Кировского моста. Ждём отзывов!» - указано в посте.
Как уже сообщала «ТЕРРА», благоустройство и обновление въездов …
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3 февраля 2017, 09:54
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В Самаре появится прямой авиарейс в Стамбул
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31 января 2017, 11:19
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Топ-новости: Под Тольятти тепловоз протаранил Porsche Panamera GTS за 7,5 млн рублей; кольцевая развязка на Московском шоссе; «Мисс Самара 2017»
Под Тольятти тепловоз протаранил элитный «Порше» за 7,5 млн рублей. По неустановленной причине водитель на Porsche Panamera GTS выехал на пути перед движущимся тепловозом. Подробности аварии узнаете здесь.
Появились чертежи кольцевой развязки на Московском шоссе в Самаре. В …
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30 января 2017, 06:50
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Топ-новости: Члена тольяттинской ОПГ Неверова отправили за решетку, в Самаре отключат воду, девушка из Тольятти сняла на видео привидение
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24 января 2017, 06:47
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Топ-новости: В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ, изменились правила взимания коммунальных платежей, в Сызрани вагоны сошли с рельсов
В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ. Эпидпорог превышен уже на 28 процентов. Специалисты отмечают, преимущественно циркулируют вирусы парагриппа и гриппа А. Из-за этого в областной столице могут на семь дней продлить школьные каникулы, учреждения официально будут находиться на карантине.
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10 января 2017, 05:52
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Топ-новости: В поселке Рощинский из квартир выселяют бывших военных, фото гигантской пробки на М-5 в Самарской области, в Самаре подростки грабят тележки
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27 декабря 2016, 05:47
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Топ-новости: Александр Фетисов стал новым вице-губернатором, пропавшего в Тольятти 17-летнего подростка нашли, в Самаре пьяный водитель Cadillac разбил 8 машин
Новым вице-губернатором Самарской области стал заместитель председателя регионального правительства Александр Фетисов. Его кандидатуру согласовали депутаты Самарской губернской думы на внеочередном заседании во вторник, 13 декабря 2016 года.
Какие вопросы будет курировать новый вице-губернатор, читайте здесь.
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13 декабря 2016, 05:47