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В Сызрани 10-летний мальчик упал в канализационный колодец, есть фото
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27 февраля 2017, 02:34
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Очередная церемония «Оскара» прошла с конфузами и политическим подтекстом
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27 февраля 2017, 01:40
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В поселке Усть-Кинельский обезврежен террорист
В поселке Усть-Кинельский задержан вновь обращенный мусульманин, завербованный эмиссарами запрещенной в России международной террористической организации Исламское государство.
19-летний юноша готовился провести теракт в отношении правоохранительных структур региона и был обезврежен в результате оперативно-боевого мероприятия сотрудников Федеральной службы безопасности. Он …
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27 февраля 2017, 11:07
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В Самарской области дети катались с горки и утонули в овраге с водой
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27 февраля 2017, 11:03
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Дети утонули в овраге с талой водой в Самарской области
В воскресенье, 26 февраля, в Самарской области двое детей утонули в овраге с талой водой. Погибшие – 10-летние мальчики, сообщает портал samru.ru.
Инцидент произошел в селе Красные Ключи, это в Похвистневском районе. По предварительной информации, дети играли на …
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27 февраля 2017, 10:33
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В Самаре детей все чаще сбивают на пешеходных переходах
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17 февраля 2017, 07:59
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Топ-новости: Массовое ДТП в Самаре; Сергей Светлаков пообещал отвезти жительницу Чапаевска на море; пожар на стройке стадиона «Самара Арена»
В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Волжском шоссе. В социальной сети были опубликованы фотографии. Подробности аварии здесь.
Сергей Светлаков пообещал отвезти 20-летнюю девушку из Чапаевска на море. Выступление Кристины Денисовой из Самарской области покорило зрителей шоу …
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13 февраля 2017, 06:30
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Топ-новости: Под Тольятти маньяк с отверткой напал на женщин; рынок может покинуть крупный застройщик; авто разорвало пополам
Под Тольятти маньяк с отверткой напал на двух женщин: одна из них скончалась. По предварительным данным, злоумышленник нанес жертвам многочисленные колото-резаные раны. Детали происшествия здесь.
СОФЖИ больше не строит? С рынка может уйти один из самых крупных и …
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6 февраля 2017, 06:51
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Топ-новости: Под Тольятти тепловоз протаранил Porsche Panamera GTS за 7,5 млн рублей; кольцевая развязка на Московском шоссе; «Мисс Самара 2017»
Под Тольятти тепловоз протаранил элитный «Порше» за 7,5 млн рублей. По неустановленной причине водитель на Porsche Panamera GTS выехал на пути перед движущимся тепловозом. Подробности аварии узнаете здесь.
Появились чертежи кольцевой развязки на Московском шоссе в Самаре. В …
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30 января 2017, 06:50
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Топ-новости: Самарец скончался в очереди поликлиники; ликвидация городского департамента; срок за забытые в банкомате деньги
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23 января 2017, 06:51
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Эксперт оценил шансы фильма Кончаловского «Рай» попасть в пятерку номинантов на «Оскар»
Фильм «Рай» Андрея Кончаловского имеет шансы попасть в пятерку номинантов на «Оскар», поскольку затрагивает темы, важные для киноакадемии, однако конкуренция у него очень серьезная. Так считает президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Кирилл Разлогов.
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16 декабря 2016, 01:14
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Том Харди набьет тату в честь Ди Каприо из-за проигранного спора
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7 декабря 2016, 03:06
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Российский короткометражный фильм «Брут» номинирован на «Оскар»
В эти дни американская киноакадемия рассматривает фильмы из длинного списка (так называемый лонг-лист) премии «Оскар», которые могут попасть в короткий. Среди претендентов и российская лента «Брут», снятая режиссёром Константином Фамом. Эта работа, которая посвящена памяти жертв холокоста, поборется в соответствующей …
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19 октября 2016, 06:03