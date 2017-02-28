Очередная церемония «Оскара» прошла с конфузами и политическим подтекстом После странной путаницы с конвертами, главный приз Американской киноакадемии достался фильму «Лунный свет», а не «Ла-ла-ленд» - как это всеми ожидалось и даже по ошибке было объявлено. Многие видят в этой победе политический подтекст, наличие которого на торжественной церемонии подтвердил …