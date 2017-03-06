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В блогах: дети самарского Дяди Степы позеленели
Сергей Бородинов рассказал в своем "инстаграме", что часть скульптурной композиции на улице Ленинградской приобрела странный цвет. Речь идет о знаменитом Дяде Степе, которого установили на "самарском Арбате" осенью 2015 года. «Дети вокруг культового советского милиционера стали зелеными. Неужели зиму не …
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6 марта 2017, 05:37
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Топ-новости: в Тольятти перекрыли М-5, погода в Самаре, фото тонущих машин в Сызрани
С 1 марта в Тольятти начался ремонт на трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС. В мэрии предупредили, что работы ведутся в круглосуточном режиме и введены ограничения по пропуску транзитного транспорта, скоростному режиму и движению по полосам. Подробности – по …
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3 марта 2017, 08:41
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В Самаре выделят деньги на благоустройство трех районов
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1 марта 2017, 05:03
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Топ-новости: Приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов; «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом; фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику
В понедельник, 27 февраля, в суде Самарского района областной столицы огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей за оплату работ по обслуживанию нефтепроводов. На скамье подсудимых - бывший управляющий дочерней компании «Роснефти», «Самарского инженерно-технического центра» Александр Нильский и …
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28 февраля 2017, 06:07
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Топ-новости: награждение премией «Оскар - 2017», задержание террориста и гибель детей в Самарской области
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в понедельник, 27 февраля.
В США состоялась церемония награждения премией «Оскар – 2017». Она прошла с конфузами и политическим подтекстом. Подробности по ссылке.
В Самарской области задержали 19-летнего юношу, …
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28 февраля 2017, 11:03
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Топ-новости: Массовое ДТП в Самаре; Сергей Светлаков пообещал отвезти жительницу Чапаевска на море; пожар на стройке стадиона «Самара Арена»
В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Волжском шоссе. В социальной сети были опубликованы фотографии. Подробности аварии здесь.
Сергей Светлаков пообещал отвезти 20-летнюю девушку из Чапаевска на море. Выступление Кристины Денисовой из Самарской области покорило зрителей шоу …
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13 февраля 2017, 06:30
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Топ-новости: Под Тольятти маньяк с отверткой напал на женщин; рынок может покинуть крупный застройщик; авто разорвало пополам
Под Тольятти маньяк с отверткой напал на двух женщин: одна из них скончалась. По предварительным данным, злоумышленник нанес жертвам многочисленные колото-резаные раны. Детали происшествия здесь.
СОФЖИ больше не строит? С рынка может уйти один из самых крупных и …
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6 февраля 2017, 06:51