Топ-новости: Приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов; «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом; фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику … В понедельник, 27 февраля, в суде Самарского района областной столицы огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей за оплату работ по обслуживанию нефтепроводов. На скамье подсудимых - бывший управляющий дочерней компании «Роснефти», «Самарского инженерно-технического центра» Александр Нильский и