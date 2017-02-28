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В Самарской области подняли штраф за безбилетный проезд в электричках
Вступил в силу приказ "Самарской пригородной пассажирской компании". 635 рублей теперь придется заплатить "зайцу" в случае его обнаружения контролерами на участках Конструкторская - Сызрань, Ягодная - Жигулевское Море, Зубчаниновка - Похвистнево, Зубчаниновка - остановочный пункт 1236 км. В пределах участков Самара …
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22 февраля 2017, 04:41
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В Самарской губернии на оказание медпомощи жителям будет выделено более 28 миллиардов рублей
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21 февраля 2017, 06:11
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Самара – самый дорожающий город России
Самара и Тольятти вошли в тройку наиболее дорожающих городов России, говорится в совместном исследовании РБК и Авито. Специалисты выяснили, насколько изменилась стоимость непродовольственных товаров и услуг для жителей 26 крупнейших мегаполисов страны в третьем квартале 2016 года. Проанализированы миллионы объявлений более, …
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17 февраля 2017, 03:50
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В крупнейшем самарском муниципальном предприятии "Благоустройство" прошел обыск
Растрата в особо крупном размере выявлена в крупнейшем самарском муниципальном предприятии "Благоустройство". Накануне в компании прошли обыск и выемка документов. Сайт Генеральной прокуратуры сообщает, что проведенная городским надзорным ведомством проверка установила, что генеральный подрядчик по зимней уборке улиц столицы региона …
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17 февраля 2017, 10:51
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Топ-новости: Морозная погода сохранится три дня, рынок первичного жилья может обвалиться, в Тольятти на трассе М-5 появится новая развязка
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7 февраля 2017, 05:57
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Топ-новости: Члена тольяттинской ОПГ Неверова отправили за решетку, в Самаре отключат воду, девушка из Тольятти сняла на видео привидение
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24 января 2017, 06:47
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Топ-новости: В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ, изменились правила взимания коммунальных платежей, в Сызрани вагоны сошли с рельсов
В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ. Эпидпорог превышен уже на 28 процентов. Специалисты отмечают, преимущественно циркулируют вирусы парагриппа и гриппа А. Из-за этого в областной столице могут на семь дней продлить школьные каникулы, учреждения официально будут находиться на карантине.
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10 января 2017, 05:52
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Топ-новости: В поселке Рощинский из квартир выселяют бывших военных, фото гигантской пробки на М-5 в Самарской области, в Самаре подростки грабят тележки
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27 декабря 2016, 05:47