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Топ-новости: Машина сгорела на глазах автоледи; Мехзавод и Крутые Ключи остались без воды; в Самаре поддержали продление улицы Стара-Загора
В Самаре машина сгорела на глазах плачущей автоледи. В понедельник, 20 марта, появилось сообщение о пожаре на улице Советской Армии. Детали чрезвычайного происшествия узнаете здесь.
В Самаре снова остались без воды Мехзавод и Крутые Ключи. Авария случилась в …
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20 марта 2017, 06:43
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В субботу по всей стране отметили трехлетнюю годовщину возвращения Крыма в границы России
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20 марта 2017, 06:18
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Суда-амфибии будут курсировать из Самары в Рождествено только в светлое время суток
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20 марта 2017, 12:51
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10% жителей Самарской области - инвалиды
В тройке лидеров заболеваний, приводящих к инвалидности взрослых, остаются рак, инсульты и патологии костно-мышечной системы. У детей чаще всего встречаются психические расстройства и нарушения интеллекта. Такие данные за 2016-ый год приводят специалисты областного бюро медико-социальной экспертизы. Отказано в признании инвалидности …
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15 марта 2017, 07:40
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Топ-новости: Заработал сервис по поиску бесплатной еды в ресторанах; в Самарской области идет старение населения; в Самаре строительный кран рухнул на улице Стара-Загора
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14 марта 2017, 06:42
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Топ-новости: Приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов; «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом; фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику
В понедельник, 27 февраля, в суде Самарского района областной столицы огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей за оплату работ по обслуживанию нефтепроводов. На скамье подсудимых - бывший управляющий дочерней компании «Роснефти», «Самарского инженерно-технического центра» Александр Нильский и …
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28 февраля 2017, 06:07
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Топ-новости: Морозная погода сохранится три дня, рынок первичного жилья может обвалиться, в Тольятти на трассе М-5 появится новая развязка
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7 февраля 2017, 05:57
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Топ-новости: Члена тольяттинской ОПГ Неверова отправили за решетку, в Самаре отключат воду, девушка из Тольятти сняла на видео привидение
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24 января 2017, 06:47