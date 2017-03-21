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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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В Самаре машина сгорела на глазах плачущей автоледи. В понедельник, 20 марта, появилось сообщение о пожаре на улице Советской Армии. Детали чрезвычайного происшествия узнаете здесь.
 
В Самаре снова остались без воды Мехзавод и Крутые Ключи. Авария случилась в 
20 марта 2017, 06:43
В субботу по всей стране отметили трехлетнюю годовщину возвращения Крыма в границы России

В субботу по всей стране отметили трехлетнюю годовщину возвращения Крыма в границы России

В Самаре главное торжество прошло на площади Куйбышева. Там собрались почти 10 тысяч горожан.
На один день самая большая площадь Европы превратилась в огромную танцевальную площадку. В честь трехлетия воссоединения Крыма с Россией студенты самарских вузов провели уличный дэнс-батл.
Впервые 

20 марта 2017, 06:18
Суда-амфибии будут курсировать из Самары в Рождествено только в светлое время суток

Суда-амфибии будут курсировать из Самары в Рождествено только в светлое время суток

19 марта в Самаре изменилось расписание движения судов на воздушной подушке до Рождествено. В связи с подвижкой льда на Волге перевозка пассажиров теперь осуществляется только в светлое время суток. С пятницы по воскресенье катера будут отправляться из Самары через каждые 

20 марта 2017, 12:51
10% жителей Самарской области - инвалиды

10% жителей Самарской области - инвалиды

В тройке лидеров заболеваний, приводящих к инвалидности взрослых, остаются рак, инсульты и патологии костно-мышечной системы. У детей чаще всего встречаются психические расстройства и нарушения интеллекта. Такие данные за 2016-ый год приводят специалисты областного бюро медико-социальной экспертизы. Отказано в признании инвалидности 

15 марта 2017, 07:40
Топ-новости: Заработал сервис по поиску бесплатной еды в ресторанах; в Самарской области идет старение населения; в Самаре строительный кран рухнул на улице Стара-Загора

Топ-новости: Заработал сервис по поиску бесплатной еды в ресторанах; в Самарской области идет старение населения; в Самаре строительный кран рухнул на улице Стара-Загора

В России запущен онлайн-сервис RestoRaids. Он дает возможность отыскать рестораны и бары, где предлагают еду и напитки бесплатно или с очень большой скидкой. На данный момент в российской столице действует около 400 таких предложений. Например, отмечают эксперты, греческий ресторан Gyros 
14 марта 2017, 06:42
Топ-новости: Приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов; «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом; фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику

Топ-новости: Приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов; «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом; фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику

В понедельник, 27 февраля, в суде Самарского района областной столицы огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей за оплату работ по обслуживанию нефтепроводов. На скамье подсудимых - бывший управляющий дочерней компании «Роснефти», «Самарского инженерно-технического центра» Александр Нильский и 
28 февраля 2017, 06:07
Топ-новости: Морозная погода сохранится три дня, рынок первичного жилья может обвалиться, в Тольятти на трассе М-5 появится новая развязка

Топ-новости: Морозная погода сохранится три дня, рынок первичного жилья может обвалиться, в Тольятти на трассе М-5 появится новая развязка

"Мороз и солнце; день чудесный!" Зимнее утро этого вторника встретило самарцев низкой температурой воздуха. Минувшей ночью столбик термометра опускался до минус 30 градусов по Цельсию. Из-за этого сегодня у многих плохо заводились транспортные средства. Со слов наших телезрителей, большая часть 
7 февраля 2017, 05:57
Топ-новости: Члена тольяттинской ОПГ Неверова отправили за решетку, в Самаре отключат воду, девушка из Тольятти сняла на видео привидение

Топ-новости: Члена тольяттинской ОПГ Неверова отправили за решетку, в Самаре отключат воду, девушка из Тольятти сняла на видео привидение

16 лет в колонии особого режима проведет Алексей Скрипниченко - член тольяттинской ОПГ Неверова. Сегодня такой приговор вынес Самарский областной суд. Процесс шел в закрытом режиме.
По версии следствия, многодетный отец Алексей Скрипниченко в 2004-ом году убил другого участника преступной группы 
24 января 2017, 06:47
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