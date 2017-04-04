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В самарском метро подозрительных пассажиров будут обследовать с помощью рентгена
Ежедневно метро пользуются более 43 тысяч самарцев. После взрыва, прогремевшего в подземке Санкт-Петербурга, людей пропускают только через рамки металлодетекторов. Багаж досматривают. Раньше это делали выборочно. Если не удалось понять, на что срабатывают приборы, вам предложат пройти личный досмотр. Если у …
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4 апреля 2017, 07:31
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Топ-новости: Задержан стрелявший в полицейских мужчина; дерзкое ограбление на Победе; памятник баяну в Самаре
Полиция задержала самарца, который затеял перестрелку на Бакинской. Злоумышленник произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону стражей порядка. Детали резонансного происшествия узнаете здесь.
В Самаре на Победе дерзкий налетчик в маске ограбил банк на 1 000 000 …
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3 апреля 2017, 06:48
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В Ульяновске будут выпускать разработанные в Самаре самолеты-амфибии
Самарские самолеты-амфибии уезжают в Ульяновск. Четырех- и шестиместные суда Л-142 и Л-162, разработанные самарским «АвиаТехом», начнут серийно производить на территории ульяновской «Портовой особой экономической зоны». Экспертный совет госкомпании одобрил заявку нового резидента, сообщается на сайте ПОЭЗ. Для реализации проекта в …
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3 апреля 2017, 03:50
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В Самаре появились бизнесмены, маскирующиеся под коммунальщиков и поставщиков энергоресурсов
В Самаре появились бизнесмены, маскирующиеся под коммунальщиков и поставщиков энергоресурсов. Пользуясь тем, что по закону граждане обязаны устанавливать приборы учета и проводить их поверку, они
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29 марта 2017, 11:46
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Топ-новости: Ремонт Московского шоссе в Самаре; в Самарской области нефтеврезчики откачали почти 7000 тонн «черного золота»; осужден за экстремизм гражданин Узбекистана
Блогер Евгений Синюков поделился впечатлениями от ремонта Московского шоссе. «Тут все очень масштабно. Однако конца стройки в обозримом будущем лично я так и не увидел.
Подробнее о ремонте читайте здесь.
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21 марта 2017, 06:28
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Топ-новости: Заработал сервис по поиску бесплатной еды в ресторанах; в Самарской области идет старение населения; в Самаре строительный кран рухнул на улице Стара-Загора
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14 марта 2017, 06:42
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Топ-новости: Приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов; «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом; фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику
В понедельник, 27 февраля, в суде Самарского района областной столицы огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей за оплату работ по обслуживанию нефтепроводов. На скамье подсудимых - бывший управляющий дочерней компании «Роснефти», «Самарского инженерно-технического центра» Александр Нильский и …
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28 февраля 2017, 06:07
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Топ-новости: Морозная погода сохранится три дня, рынок первичного жилья может обвалиться, в Тольятти на трассе М-5 появится новая развязка
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7 февраля 2017, 05:57