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Строить новый речной вокзал в Самаре начнут в мае
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27 марта 2017, 12:44
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Первый в Самаре кинозал IMAX откроют в апреле
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27 марта 2017, 12:13
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Горит историческое здание в центре Самары, есть фото
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24 марта 2017, 03:26
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Общественный транспорт Самары оснастят специальной аудиотехникой
Самарские автобусы, трамваи и троллейбусы могут оснастить специальным звуковым оборудованием. В мэрию обратился горожанин, имеющий инвалидность по зрению. Он предложил оснастить двери общественного транспорта внешними динамиками, чтобы по ним объявляли номера маршрутов. Департаменту транспорта поручили указать установку звукового оборудования в …
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24 марта 2017, 11:52
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Топ-новости: Машина сгорела на глазах автоледи; Мехзавод и Крутые Ключи остались без воды; в Самаре поддержали продление улицы Стара-Загора
В Самаре машина сгорела на глазах плачущей автоледи. В понедельник, 20 марта, появилось сообщение о пожаре на улице Советской Армии. Детали чрезвычайного происшествия узнаете здесь.
В Самаре снова остались без воды Мехзавод и Крутые Ключи. Авария случилась в …
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20 марта 2017, 06:43
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Топ-новости: Пожар на заводе «КуйбышевАзот»; отечественные смартфоны INOI; возбуждено дело против департамента управления имуществом Самары
Пожар на заводе «КуйбышевАзот» ликвидировали за 14 часов. Огонь вспыхнул на наружной установке по переработке циклогексана и распространился на площади в 500 квадратных метров. О подробностях ЧП узнаете здесь.
В России выпустили первую партию отечественных смартфонов INOI. Уже …
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13 марта 2017, 06:08
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Топ-новости: Потоп на Московском Шоссе; автокран снес кабину фургона; Дом печати погасил долг по зарплате
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6 марта 2017, 06:03
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Топ-новости: в Тольятти перекрыли М-5, погода в Самаре, фото тонущих машин в Сызрани
С 1 марта в Тольятти начался ремонт на трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС. В мэрии предупредили, что работы ведутся в круглосуточном режиме и введены ограничения по пропуску транзитного транспорта, скоростному режиму и движению по полосам. Подробности – по …
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3 марта 2017, 08:41