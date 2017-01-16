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Вторичное жилье в Самаре подешевело на 6,5%
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12 января 2017, 01:14
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В блогах: в Самаре появились трамваи бизнес- и эконом-класса
Одной из главных новостей для самарцев стало фейковое сообщение в группе "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, в нашем городе после новогодних каникул появились трамваи бизнес- и экономкласса. Владельцы норковых шуб и другой дорогой верхней одежды, собрав нужное число подписей, …
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12 января 2017, 09:37
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В Самаре ищут людей, которым должны заплатить 18 миллионов рублей
Самарские следователи ищут 320 работников организации, которым работодатель задолжал более 18 миллионов рублей.
Речь идет об ООО «1245». На генерального директора завели уголовное дело за невыплату зарплат и нарушение налогового законодательства. Общая сумма ущерба составила 18 миллионов 478 тысяч рублей.
Работников организации …
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11 января 2017, 04:57
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Самара не вошла в программу субсидируемых авиарейсов в 2017-м
Самарская, Ульяновская и Саратовская области не вошли в программу субсидирования региональных воздушных перевозок на территории Поволжского федерального округа в 2017 году. Документ опубликовала Росавиация. По данным ведомства, авиакомпании из указанных субъектов при подаче заявок на участие в проекте не предоставили …
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11 января 2017, 02:19
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Топ-новости: Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней; рабочий сорвался с крыши; фильм «Викинг» стал рекордсменом проката
Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней. В первые дни 2017-го, по данным следственного комитета, было много убийств и смертей в результате получения тяжких телесных повреждений. Подробнее о происшествиях узнаете здесь.
В Самаре убиравший снег рабочий упал …
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9 января 2017, 06:52
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Топ-новости: В Самаре иномарка провалилась под асфальт; раскрыты особенности обновленного Renault Duster; названа дата исчезновения Земли
В Самаре иномарка провалилась под асфальт на Красноармейской. Инцидент произошел в районе Струковского сада. Подробности аварии здесь.
В следующем году кроссовер Renault Duster получит серьезные изменения. Автоновинка будет построена на базе платформы CMF. О других особенностях автоновинки читайте …
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26 декабря 2016, 07:45
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Топ-новости: 5 бюджетных новинок, столкновение с Нибиру, девушка обругала врача матом
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 23 декабря.
Пять бюджетных новинок должны появиться на российском рынке автомобилей в 2017 году. О новых моделях читайте по ссылке.
Ученые прогнозируют, что одной из возможных причин …
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23 декабря 2016, 11:36
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Топ-новости: Смертельное ДТП в Сергиевском районе; в РФ набирает популярность мобильное приложение МВД; в Мексике обнаружен вход в параллельный мир
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19 декабря 2016, 06:56