|
Сызранскому «Тяжмашу» оформили бессрочную лицензию
Роскосмос переоформил лицензию «Тяжмашу». Согласно сообщению на сайте сызранской компании, предприятие теперь может заниматься созданием, модернизацией, эксплуатацией и ремонтом космодромов, стартовых комплексов, пусковых установок, центров управления полетами и баз хранения космической техники, пунктов приема, хранения и обработки информации, полигонов посадки …
|
3 марта 2017, 01:05
|
В блогах: на Мехзаводе «распяли» игрушечных зверей
Блогер kertch выложил фото одного из дворов Мехзавода. "Местные тётеньки настолько суровы, что, украшая газоны, приколачивают к деревьям гвоздями мягкие игрушки. А на «распятых» зверушках местная детвора совершенствует навыки стрелковой подготовки. Хорошо, пока только снежками. Мне эта картина напоминает связанных …
|
3 марта 2017, 09:28
|
Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»
|
2 марта 2017, 01:58
|
Китайскую иномарку разорвало надвое у Сызрани, погибли трое мужчин
Три человека погибли накануне вечером на федеральной трассе М-5 Урал в 40 километрах от Сызрани. «Джилли Эльгранд» разорвало надвое после столкновения с большегрузом «ДАФ». По свидетельствам очевидцев, легковой автомобиль мчался в сторону Новоспасского с явным превышением скорости. В какой-то момент …
|
2 марта 2017, 10:07
|
Ночью в центре Самары сгорели две иномарки Lexus
|
2 марта 2017, 09:31
|
В Самаре выделят деньги на благоустройство трех районов
|
1 марта 2017, 05:03
|
М-5 в Тольятти перекрывают из-за ремонта
В среду, 1 марта, на трассе М-5 в Тольятти у Жигулевской ГЭС начинается ремонт. Работы, которые проводит федеральное дорожное агентство «Росавтодор», будут идти в круглосуточном режиме.
«На трассе введены ограничения по пропуску транзитного транспорта, скоростному режиму и движению по полосам. Окончание …
|
1 марта 2017, 03:03
|
В Тольятти бродячие собаки охраняют тело бездомной женщины
|
1 марта 2017, 10:37
|
В Тольятти начнут судить обвиняемых в похищении бизнесмена, за которого требовали выкуп 10 млн евро
|
1 марта 2017, 09:26
|
Топ-новости: Приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов; «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом; фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику
В понедельник, 27 февраля, в суде Самарского района областной столицы огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей за оплату работ по обслуживанию нефтепроводов. На скамье подсудимых - бывший управляющий дочерней компании «Роснефти», «Самарского инженерно-технического центра» Александр Нильский и …
|
28 февраля 2017, 06:07
|
Появилось фото «тонущих» машин на дороге в Сызрани
|
28 февраля 2017, 01:50
|
Топ-новости: награждение премией «Оскар - 2017», задержание террориста и гибель детей в Самарской области
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в понедельник, 27 февраля.
В США состоялась церемония награждения премией «Оскар – 2017». Она прошла с конфузами и политическим подтекстом. Подробности по ссылке.
В Самарской области задержали 19-летнего юношу, …
|
28 февраля 2017, 11:03
|
Тольяттинцы решили не отказываться от мэра и мэрии
Жители Тольятти не хотят называть мэрию администрацией, а мэра – главой городского округа. Таков итог публичных слушаний по внесению изменений в устав города. «Переименование повлечет за собой значительные расходы бюджетных средств на изготовление новых бланков, печатей, штампов, удостоверений, вывесок, табличек …
|
27 февраля 2017, 03:39
|
В Сызрани 10-летний мальчик упал в канализационный колодец, есть фото
|
27 февраля 2017, 02:34
|
В Самарской области подняли штраф за безбилетный проезд в электричках
Вступил в силу приказ "Самарской пригородной пассажирской компании". 635 рублей теперь придется заплатить "зайцу" в случае его обнаружения контролерами на участках Конструкторская - Сызрань, Ягодная - Жигулевское Море, Зубчаниновка - Похвистнево, Зубчаниновка - остановочный пункт 1236 км. В пределах участков Самара …
|
22 февраля 2017, 04:41
|
В Самарской губернии на оказание медпомощи жителям будет выделено более 28 миллиардов рублей
|
21 февраля 2017, 06:11
|
Топ-новости: Массовое ДТП в Самаре; Сергей Светлаков пообещал отвезти жительницу Чапаевска на море; пожар на стройке стадиона «Самара Арена»
В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Волжском шоссе. В социальной сети были опубликованы фотографии. Подробности аварии здесь.
Сергей Светлаков пообещал отвезти 20-летнюю девушку из Чапаевска на море. Выступление Кристины Денисовой из Самарской области покорило зрителей шоу …
|
13 февраля 2017, 06:30
|
Топ-новости: Под Тольятти маньяк с отверткой напал на женщин; рынок может покинуть крупный застройщик; авто разорвало пополам
Под Тольятти маньяк с отверткой напал на двух женщин: одна из них скончалась. По предварительным данным, злоумышленник нанес жертвам многочисленные колото-резаные раны. Детали происшествия здесь.
СОФЖИ больше не строит? С рынка может уйти один из самых крупных и …
|
6 февраля 2017, 06:51
|
Топ-новости: Под Тольятти тепловоз протаранил Porsche Panamera GTS за 7,5 млн рублей; кольцевая развязка на Московском шоссе; «Мисс Самара 2017»
Под Тольятти тепловоз протаранил элитный «Порше» за 7,5 млн рублей. По неустановленной причине водитель на Porsche Panamera GTS выехал на пути перед движущимся тепловозом. Подробности аварии узнаете здесь.
Появились чертежи кольцевой развязки на Московском шоссе в Самаре. В …
|
30 января 2017, 06:50