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В Ульяновске будут выпускать разработанные в Самаре самолеты-амфибии
Самарские самолеты-амфибии уезжают в Ульяновск. Четырех- и шестиместные суда Л-142 и Л-162, разработанные самарским «АвиаТехом», начнут серийно производить на территории ульяновской «Портовой особой экономической зоны». Экспертный совет госкомпании одобрил заявку нового резидента, сообщается на сайте ПОЭЗ. Для реализации проекта в …
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3 апреля 2017, 03:50
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В Самаре появились бизнесмены, маскирующиеся под коммунальщиков и поставщиков энергоресурсов
В Самаре появились бизнесмены, маскирующиеся под коммунальщиков и поставщиков энергоресурсов. Пользуясь тем, что по закону граждане обязаны устанавливать приборы учета и проводить их поверку, они
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29 марта 2017, 11:46
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Самарские силовики проверяют нелегального мигранта на причастность к серии убийств пенсионерок по всей России
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29 марта 2017, 09:49
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Самара продолжает готовиться к чемпионату мира по футболу 2018 года
Самара продолжает готовиться к чемпионату мира по футболу 2018 года. Очередной этап - консолидация усилий власти, общественников и бизнесменов по созданию комфортной городской среды. 29 марта первые организации подписали соответствующее соглашение.
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29 марта 2017, 07:20
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Топ-новости: где перекроют Московское шоссе, новый тоннель к ЧМ-2018, киллеры расстреляли человека в Тольятти
"ТЕРРА" подготовила обзор самых популярных новостей на сайте во вторник, 28 марта.
Появилась информация о перекрытии новых участках на Московском шоссе. Подробности - по ссылке.
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28 марта 2017, 09:41
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Топ-новости: Смерть от снежной глыбы; в Сызрани нашли топор возрастом 4000 лет; ученые раскрыли секреты женской привлекательности
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27 марта 2017, 07:34
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Топ-новости: Машина сгорела на глазах автоледи; Мехзавод и Крутые Ключи остались без воды; в Самаре поддержали продление улицы Стара-Загора
В Самаре машина сгорела на глазах плачущей автоледи. В понедельник, 20 марта, появилось сообщение о пожаре на улице Советской Армии. Детали чрезвычайного происшествия узнаете здесь.
В Самаре снова остались без воды Мехзавод и Крутые Ключи. Авария случилась в …
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20 марта 2017, 06:43
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Топ-новости: Пожар на заводе «КуйбышевАзот»; отечественные смартфоны INOI; возбуждено дело против департамента управления имуществом Самары
Пожар на заводе «КуйбышевАзот» ликвидировали за 14 часов. Огонь вспыхнул на наружной установке по переработке циклогексана и распространился на площади в 500 квадратных метров. О подробностях ЧП узнаете здесь.
В России выпустили первую партию отечественных смартфонов INOI. Уже …
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13 марта 2017, 06:08