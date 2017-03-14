|
В Самаре на сотрудников «СМТ» завели новые уголовные дела
Еще три уголовных дела возбуждены в отношении сотрудников ООО «Современные медицинские технологии». Об этом сообщает Росздравнадзор. В ходе проверки, которую проводила прокуратура Самарской области, было выяснено, что в рамках заключенного госконтракта «СМТ» поставило в самарскую больницу имени Пирогова два магнитно-резонансных …
|
14 марта 2017, 03:07
|
В Самаре зазвучат электросирены
|
14 марта 2017, 02:08
|
Топ-новости: Пожар на заводе «КуйбышевАзот»; отечественные смартфоны INOI; возбуждено дело против департамента управления имуществом Самары
Пожар на заводе «КуйбышевАзот» ликвидировали за 14 часов. Огонь вспыхнул на наружной установке по переработке циклогексана и распространился на площади в 500 квадратных метров. О подробностях ЧП узнаете здесь.
В России выпустили первую партию отечественных смартфонов INOI. Уже …
|
13 марта 2017, 06:08
|
В Сети появились сведения о самарцах, живших с 1779 по 1923 годы
В Самарской области открыли доступ к копиям метрических книг из фондов православной церкви губернии. Любой посетитель, зная фамилию, имя и отчество своего предка, может найти записи о датах его рождения, крещения, вступления в брак, смерти и месте погребения. Поисковый …
|
13 марта 2017, 05:23
|
Топ-новости: Приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов; «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом; фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику
В понедельник, 27 февраля, в суде Самарского района областной столицы огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей за оплату работ по обслуживанию нефтепроводов. На скамье подсудимых - бывший управляющий дочерней компании «Роснефти», «Самарского инженерно-технического центра» Александр Нильский и …
|
28 февраля 2017, 06:07
|
Топ-новости: Морозная погода сохранится три дня, рынок первичного жилья может обвалиться, в Тольятти на трассе М-5 появится новая развязка
|
7 февраля 2017, 05:57
|
Топ-новости: Члена тольяттинской ОПГ Неверова отправили за решетку, в Самаре отключат воду, девушка из Тольятти сняла на видео привидение
|
24 января 2017, 06:47
|
Топ-новости: В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ, изменились правила взимания коммунальных платежей, в Сызрани вагоны сошли с рельсов
В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ. Эпидпорог превышен уже на 28 процентов. Специалисты отмечают, преимущественно циркулируют вирусы парагриппа и гриппа А. Из-за этого в областной столице могут на семь дней продлить школьные каникулы, учреждения официально будут находиться на карантине.
|
10 января 2017, 05:52