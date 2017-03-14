Топ-новости: Пожар на заводе «КуйбышевАзот»; отечественные смартфоны INOI; возбуждено дело против департамента управления имуществом Самары Пожар на заводе «КуйбышевАзот» ликвидировали за 14 часов. Огонь вспыхнул на наружной установке по переработке циклогексана и распространился на площади в 500 квадратных метров. О подробностях ЧП узнаете



В России выпустили первую партию отечественных смартфонов INOI. Уже … Огонь вспыхнул на наружной установке по переработке циклогексана и распространился на площади в 500 квадратных метров. О подробностях ЧП узнаете здесь В России выпустили первую партию отечественных смартфонов INOI. Уже