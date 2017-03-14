7
01
11
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888    888  888888888   888888b.    888       888         d8888              888888 
 888    888  888         888  "88b   888   o   888        d88888                "88b 
 888    888  888         888  .88P   888  d8b  888       d88P888                 888 
 8888888888  8888888b.   8888888K.   888 d888b 888      d88P 888   .d88b.        888 
 888    888       "Y88b  888  "Y88b  888d88888b888     d88P  888  d88P"88b       888 
 888    888         888  888    888  88888P Y88888    d88P   888  888  888       888 
 888    888  Y88b  d88P  888   d88P  8888P   Y8888   d8888888888  Y88b 888       88P 
 888    888   "Y8888P"   8888888P"   888P     Y888  d88P     888   "Y88888       888 
                                                                       888     .d88P 
                                                                  Y8b d88P   .d88P"  
                                                                   "Y88P"   888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре на сотрудников «СМТ» завели новые уголовные дела

В Самаре на сотрудников «СМТ» завели новые уголовные дела

Еще три уголовных дела возбуждены в отношении сотрудников ООО «Современные медицинские технологии». Об этом сообщает Росздравнадзор. В ходе проверки, которую проводила прокуратура Самарской области, было выяснено, что в рамках заключенного госконтракта «СМТ» поставило в самарскую больницу имени Пирогова два магнитно-резонансных 

14 марта 2017, 03:07
В Самаре зазвучат электросирены

В Самаре зазвучат электросирены

16 марта в области проверят систему централизованного оповещения
14 марта 2017, 02:08
Топ-новости: Пожар на заводе «КуйбышевАзот»; отечественные смартфоны INOI; возбуждено дело против департамента управления имуществом Самары

Топ-новости: Пожар на заводе «КуйбышевАзот»; отечественные смартфоны INOI; возбуждено дело против департамента управления имуществом Самары

Пожар на заводе «КуйбышевАзот» ликвидировали за 14 часов. Огонь вспыхнул на наружной установке по переработке циклогексана и распространился на площади в 500 квадратных метров. О подробностях ЧП узнаете здесь.
 
В России выпустили первую партию отечественных смартфонов INOI. Уже 
13 марта 2017, 06:08
В Сети появились сведения о самарцах, живших с 1779 по 1923 годы

В Сети появились сведения о самарцах, живших с 1779 по 1923 годы

В Самарской области открыли доступ к копиям метрических книг из фондов православной церкви губернии. Любой посетитель, зная фамилию, имя и отчество своего предка, может найти записи о датах его рождения, крещения, вступления в брак, смерти и месте погребения. Поисковый 
13 марта 2017, 05:23
Топ-новости: Приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов; «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом; фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику

Топ-новости: Приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов; «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом; фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику

В понедельник, 27 февраля, в суде Самарского района областной столицы огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей за оплату работ по обслуживанию нефтепроводов. На скамье подсудимых - бывший управляющий дочерней компании «Роснефти», «Самарского инженерно-технического центра» Александр Нильский и 
28 февраля 2017, 06:07
Топ-новости: Морозная погода сохранится три дня, рынок первичного жилья может обвалиться, в Тольятти на трассе М-5 появится новая развязка

Топ-новости: Морозная погода сохранится три дня, рынок первичного жилья может обвалиться, в Тольятти на трассе М-5 появится новая развязка

"Мороз и солнце; день чудесный!" Зимнее утро этого вторника встретило самарцев низкой температурой воздуха. Минувшей ночью столбик термометра опускался до минус 30 градусов по Цельсию. Из-за этого сегодня у многих плохо заводились транспортные средства. Со слов наших телезрителей, большая часть 
7 февраля 2017, 05:57
Топ-новости: Члена тольяттинской ОПГ Неверова отправили за решетку, в Самаре отключат воду, девушка из Тольятти сняла на видео привидение

Топ-новости: Члена тольяттинской ОПГ Неверова отправили за решетку, в Самаре отключат воду, девушка из Тольятти сняла на видео привидение

16 лет в колонии особого режима проведет Алексей Скрипниченко - член тольяттинской ОПГ Неверова. Сегодня такой приговор вынес Самарский областной суд. Процесс шел в закрытом режиме.
По версии следствия, многодетный отец Алексей Скрипниченко в 2004-ом году убил другого участника преступной группы 
24 января 2017, 06:47
Топ-новости: В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ, изменились правила взимания коммунальных платежей, в Сызрани вагоны сошли с рельсов

Топ-новости: В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ, изменились правила взимания коммунальных платежей, в Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ. Эпидпорог превышен уже на 28 процентов. Специалисты отмечают, преимущественно циркулируют вирусы парагриппа и гриппа А. Из-за этого в областной столице могут на семь дней продлить школьные каникулы, учреждения официально будут находиться на карантине. 
Когда 
10 января 2017, 05:52
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна