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Материалы по теме:

Торговца синтетическими наркотиками будут судить в Тольятти

Торговца синтетическими наркотиками будут судить в Тольятти

В Тольятти будут судить мужчину, который намеревался продать крупную партию наркотиков. При обыске в его квартире был обнаружен порошок и фасовочные пакеты. Экспертиза показала, что вещество является производным N-метилэфедрона массой 200 граммов.

На следствии подозреваемый признался, что он с 2016 года 

26 марта 2018, 03:12
Противопожарные тренировки проведут в торговых центрах Самары

Противопожарные тренировки проведут в торговых центрах Самары

В торговых центрах Самарской области после трагедии в Кемерово проведут противопожарные тренировки и учения по эвакуации людей в случае ЧП. Уже сегодня будет завершен мониторинг ранее проведенных в самарских ТЦ проверок. Системы противопожарной защиты на этих объектах ждут повторные проверки. 
26 марта 2018, 03:09
13 пожарных тушили домашние вещи в Новокуйбышевске

13 пожарных тушили домашние вещи в Новокуйбышевске

Утром, 26 марта в Новокуйбышевске произошел пожар. В 5:20 в доме на улице Свердлова загорелись вещи. Огонь охватил 2 квадратных метра площади.

На тушение возгорания выезжали 13 пожарных на 4 машинах. Спустя 14 минут огонь удалось локализовать. Еще через 2 минуты 

26 марта 2018, 12:51
Дети и женщина спасены на пожаре в Самарской области

Дети и женщина спасены на пожаре в Самарской области

В Самарской области сотрудники Росгвардии помогли эвакуировать людей из жилого дома, где произошел пожар. ЧП случилось в Чапаевске. Спасены дети и женщина.

Сержант полиции Евгений Каштанов и прапорщик полиции Сергей 
26 марта 2018, 11:34
«УАЗ» сгорел после столкновения с цистерной в Самарской области

«УАЗ» сгорел после столкновения с цистерной в Самарской области

25 марта в Алексеевском районе Самарской области произошло ДТП. В районе 104 километре трассы «Подъезд к г. Оренбург» водитель автомобиля «УАЗ-Патриот» выезжал со второстепенной дороги. При неизвестных обстоятельствах внедорожник врезался в припаркованную автоцистерну.

После удара водитель «Патриота» вышел на улицу, а 

25 марта 2018, 08:29
Упавшая с крыши ледяная глыба раздавила легковой автомобиль в Тольятти

Упавшая с крыши ледяная глыба раздавила легковой автомобиль в Тольятти

Весна в Самарской области наконец-то начинает вступать в свои права. А вместе с ней с крыш начала падать наледь. Один из случаев был зафиксирован в пятницу, 23 марта, в Тольятти. Возле дома №14 по улице Баныкина огромная глыба рухнула на 
25 марта 2018, 10:13
Водитель «четырнадцатой» сбил женщину‍ у светофора в Тольятти

Водитель «четырнадцатой» сбил женщину‍ у светофора в Тольятти

В Тольятти водитель автомобиля «ВАЗ 2114» сбил пенсионерку. Пожилая женщина переходила дорогу по зебре. ДТП произошло в четверг, 22 марта, примерно в 
23 марта 2018, 02:49
Фото: как тренируют бойцов Росгвардии в Самарской области

Фото: как тренируют бойцов Росгвардии в Самарской области

Центр подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии РФ. Это одна из самых таинственных точек на карте Тольятти. Оно и понятно, ведь именно здесь обучают людей, которые потом принимают участие 
23 марта 2018, 10:39
Фото пожара в автомобиле на Ставропольской обсуждают жители Самары

Фото пожара в автомобиле на Ставропольской обсуждают жители Самары

Фото ночного пожара на улице Ставропольской в Самаре появилось в соцсети. На снимке видно, что машина загорелась на парковке. Рядом стояли другие автомобили. В комментарии указано точное место происшествия.

«Ставропольская, 
20 марта 2018, 01:42
В Самаре закрывают ТЦ «Невский»

В Самаре закрывают ТЦ «Невский»

Арбитражный суд Самарской области обязал закрыть торговый центр «Невский» (один из старейших в городе). Такого решения добился Самарский государственный технический университет, которому объект на улице Ново-Садовой достался после слияния с Архитектурно-строительным университетом. ЗАО «Ювес» - главный арендатор - должен освободить 
5 февраля 2018, 07:02
Роспотребнадзор сможет останавливать продажу продуктов без выездных проверок

Роспотребнадзор сможет останавливать продажу продуктов без выездных проверок

Роспотребнадзор сможет немедленно приостанавливать продажу продуктов без проведения выездной проверки. Это будет возможно в том случае, если они несут реальную угрозу для жизни и здоровья покупателей. Это следует из решения Верховного суда, которое вышло в свет в пятницу, 2 февраля, 
2 февраля 2018, 09:30
В Самаре более 70 человек тушили пожар площадью 500 кв. метров около ТЦ «Амбар»

В Самаре более 70 человек тушили пожар площадью 500 кв. метров около ТЦ «Амбар»

Стали известны подробности пожара, который 22 января произошел в Куйбышевском районе Самары около ТЦ «Амбар». Как сообщили в МЧС, на Южном шоссе горело неэксплуатируемое модульное строение площадью 500 квадратных метров. Вызов поступил в 12:27. В ликвидации ЧП участвовал 71 человек, 
22 января 2018, 04:56
В Самаре тушат крупный пожар на складе около ТЦ «Амбар»

В Самаре тушат крупный пожар на складе около ТЦ «Амбар»

В Самаре в понедельник, 22 января, пожарным поступило сообщение о ЧП в Куйбышевском районе около ТЦ «Амбар». По предварительным данным, за торговым центром горит склад макулатуры площадью 120 квадратных метров. «Здание электрифицировано и не газифицировано», - передает 63.ru. Вызов поступил 

22 января 2018, 01:35
МЧС будет реже проверять бизнес

МЧС будет реже проверять бизнес

С начала года в Самарской области произошло более 1200 пожаров, в них погибли 68 человек, в том числе трое детей. Среди самых распространенных причин возгораний: нарушения в эксплуатации и работе электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и поджоги. Вместе с этим 

16 августа 2017, 11:48
В Самаре начались массовые проверки газового оборудования

В Самаре начались массовые проверки газового оборудования

В Самарской области, как и по всей стране, проходят массовые проверки газового оборудования в жилых помещениях. Это распоряжение МЧС. Как известно, в минувшие выходные в Иваново из-за взрыва бытового газа погибли 6 человек. В 63-м регионе без пострадавших также не 

9 ноября 2016, 03:58
Путин освободил малый бизнес от проверок

Путин освободил малый бизнес от проверок

Плановые проверки предприятий малого бизнеса в России запрещено проводить три года. Начиная с 1 января и вплоть до 31 декабря 2018 года органы государственного и муниципального контроля не смогут проводить никаких плановых проверок малого бизнеса. Впрочем, «надзорных каникул» не получат 
14 июля 2015, 07:21
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