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Торговца синтетическими наркотиками будут судить в Тольятти
В Тольятти будут судить мужчину, который намеревался продать крупную партию наркотиков. При обыске в его квартире был обнаружен порошок и фасовочные пакеты. Экспертиза показала, что вещество является производным N-метилэфедрона массой 200 граммов.
На следствии подозреваемый признался, что он с 2016 года …
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26 марта 2018, 03:12
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Противопожарные тренировки проведут в торговых центрах Самары
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26 марта 2018, 03:09
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13 пожарных тушили домашние вещи в Новокуйбышевске
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26 марта 2018, 12:51
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Дети и женщина спасены на пожаре в Самарской области
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26 марта 2018, 11:34
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«УАЗ» сгорел после столкновения с цистерной в Самарской области
25 марта в Алексеевском районе Самарской области произошло ДТП. В районе 104 километре трассы «Подъезд к г. Оренбург» водитель автомобиля «УАЗ-Патриот» выезжал со второстепенной дороги. При неизвестных обстоятельствах внедорожник врезался в припаркованную автоцистерну.
После удара водитель «Патриота» вышел на улицу, а …
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25 марта 2018, 08:29
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Упавшая с крыши ледяная глыба раздавила легковой автомобиль в Тольятти
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25 марта 2018, 10:13
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Водитель «четырнадцатой» сбил женщину у светофора в Тольятти
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23 марта 2018, 02:49
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Фото: как тренируют бойцов Росгвардии в Самарской области
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23 марта 2018, 10:39
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Фото пожара в автомобиле на Ставропольской обсуждают жители Самары
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20 марта 2018, 01:42
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В Самаре закрывают ТЦ «Невский»
Арбитражный суд Самарской области обязал закрыть торговый центр «Невский» (один из старейших в городе). Такого решения добился Самарский государственный технический университет, которому объект на улице Ново-Садовой достался после слияния с Архитектурно-строительным университетом. ЗАО «Ювес» - главный арендатор - должен освободить …
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5 февраля 2018, 07:02
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Роспотребнадзор сможет останавливать продажу продуктов без выездных проверок
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2 февраля 2018, 09:30
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В Самаре более 70 человек тушили пожар площадью 500 кв. метров около ТЦ «Амбар»
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22 января 2018, 04:56
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В Самаре тушат крупный пожар на складе около ТЦ «Амбар»
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22 января 2018, 01:35
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МЧС будет реже проверять бизнес
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16 августа 2017, 11:48
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В Самаре начались массовые проверки газового оборудования
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9 ноября 2016, 03:58
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Путин освободил малый бизнес от проверок
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14 июля 2015, 07:21