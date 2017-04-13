Верховный суд отказался передавать кассационные жалобы Минимущества Самарской области и департамента управления имуществом Самары в судебную коллегию по экономическим спорам. Напомним, как уже сообщала «ТЕРРА» в феврале 2016 года ООО «Караван» просил служителей Фемиды признать недействительными решения фискалов о доначислении ему налогов на землю, а также выставленных штрафов и пени. Речь идет о сумме в несколько миллионов рублей. Все дело в том, что торговый центр платил земельные налоги исходя из назначения участка, которое прописано в кадастровых документах. Там декларируется шариковый цех. Напомним, рынок «Караван» построен на месте шарикового цеха завода «Шар». После того как в производственных помещениях разместили торговые ряды, назначение участка осталось прежним. А с ним и земельные налоги, которые рассчитываются исходя из кадастровой стоимости участка. Сегодня она составляет примерно 61 миллион рублей. Если бы назначение изменилось, оценка вырасла до 248 миллионов. А значит, в 4 раза увеличились бы и налоги, которые идут в бюджет городского округа Самара. В итоге в областном арбитражном суде постановили отменить решение УФНС о доначислении налогов на землю. В свою очередь фискалы успешно оспорили это решение в 11-м апелляционном суде. Однако затем Поволжский арбитраж встал уже на сторону ООО «Караван». Юристы областной ФНС направили кассационную жалобу на это решение в Верховный суд, ее поддержали минимущество и городской департамент. Напомним, по неофициальной информации, акционерами ТЦ «Караван» являются предприниматели Александр Хенкин, Сергей Арсентьев и политик Сергей Ракитин.
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