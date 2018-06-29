|
Уголовное дело из-за возможного заражения ребенка ВИЧ завели в Тольятти
|
29 июня 2018, 03:27
|
Легковушка столкнулась с КамАЗом под Тольятти
|
29 июня 2018, 10:41
|
5-летняя девочка упала с 20 этажа в Тольятти
|
28 июня 2018, 02:57
|
Зарплаты работников АвтоВАЗа повысят на 6,9%
|
28 июня 2018, 11:53
|
Женщина попалась на полумиллионном мошенничестве в Самарской области
Прокуратура Красноярского района области возбудила уголовное дело на сотрудницу кредитной организации. По версии следствия, злоумышленница присвоила и растратила 493 тысячи рублей. Таким образом, она причинила организации материальный ущерб в крупном размере.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
|
27 июня 2018, 11:22
|
Более 280 тысяч рублей хотят взыскать с виновника смертельного ДТП в Тольятти
|
22 июня 2018, 03:18
|
Прокуратура уличила мэрию Самары в нарушении законодательства
Мэрия Самары не размещает на своем официальном сайте необходимую информацию. Городская прокуратура уличила администрацию в нарушении действующего законодательства. В частности, в результате проверки на портале не удалось обнаружить сведения о качестве горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, …
|
18 июня 2018, 09:01
|
Из-за нарушения пожарной безопасности закрыт фитнес-клуб в торговом центре Самары
|
12 апреля 2018, 10:19
|
В Пасху водитель «Рено» сбил пенсионерку у торгового центра в Самаре
|
9 апреля 2018, 01:52
|
Дверь торгового центра защемила ухо 6-летней девочки в Астрахани
|
19 февраля 2018, 09:31
|
Биты против телефонов: тринадцать налетчиков напали на торговый центр в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 13 человек с битами совершили дерзкий налет, буквально разгромив торговый центр «КИТ». Бойцы Росгвардии задержали семерых, информируют региональные агентства.
|
7 сентября 2017, 12:22