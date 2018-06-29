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Уголовное дело из-за возможного заражения ребенка ВИЧ завели в Тольятти

Уголовное дело из-за возможного заражения ребенка ВИЧ завели в Тольятти

В Тольятти на местную жительницу завели уголовное дело. По версии силовиков, она поставила своего сына под угрозу заражения ВИЧ. Малышу всего два года. По сообщению прокуратуры Автозаводского района, 32-летняя женщина знала, что у нее ВИЧ-инфекция, но с 2016 года (года, 

29 июня 2018, 03:27
Легковушка столкнулась с КамАЗом под Тольятти

Легковушка столкнулась с КамАЗом под Тольятти

28 июня серьёзное ДТП произошло в Самарской области. Около 18:30 на Хрящевском шоссе около поселка Выселки столкнулись «Лада Гранта» и КамАЗ. Как сообщают очевидцы, все произошло из-за того что одна из машин пошла на обгон .

«Легковушка почти пополам 
29 июня 2018, 10:41
5-летняя девочка упала с 20 этажа в Тольятти

5-летняя девочка упала с 20 этажа в Тольятти

Трагедия произошла 27 июня в Тольятти. Около  17:20 с 20 этажа дома по Московскому проспекту упала 5-летняя девочка. От полученных травм ребенок скончался на месте. Обстоятельства трагедии устанавливаются, сообщает ВолгаНьюс.

Отметим, что это уже третий за последние два месяца случай падения 

28 июня 2018, 02:57
Зарплаты работников АвтоВАЗа повысят на 6,9%

Зарплаты работников АвтоВАЗа повысят на 6,9%

Окладная часть работников АвтоВАЗа будет увеличена почти на 7%. Такое решение приняли руководители завода после активных переговоров с профсоюзом. АвтоВАЗ объявил о повышении зарплат работникам с 1 июля 2018 года на 6,9%. Будут повышены тарифные ставки и оклады, при этом 

28 июня 2018, 11:53
Женщина попалась на полумиллионном мошенничестве в Самарской области

Женщина попалась на полумиллионном мошенничестве в Самарской области

Прокуратура Красноярского района области возбудила уголовное дело на сотрудницу кредитной организации. По версии следствия, злоумышленница присвоила и растратила 493 тысячи рублей. Таким образом, она причинила организации материальный ущерб в крупном размере.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
27 июня 2018, 11:22
Более 280 тысяч рублей хотят взыскать с виновника смертельного ДТП в Тольятти

Более 280 тысяч рублей хотят взыскать с виновника смертельного ДТП в Тольятти

Тольяттинская прокуратура хочет взыскать деньги с виновника крупного ДТП, которое произошло зимой. 15 января пьяный водитель за рулем «Лады Гранты» двигался по улице Мичурина. Мужчина шел с превышением скорости. В какой-то момент он не справился с управлением и сбил двоих 
22 июня 2018, 03:18
Прокуратура уличила мэрию Самары в нарушении законодательства

Прокуратура уличила мэрию Самары в нарушении законодательства

Мэрия Самары не размещает на своем официальном сайте необходимую информацию. Городская прокуратура уличила администрацию в нарушении действующего законодательства. В частности, в результате проверки на портале не удалось обнаружить сведения о качестве горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, 

18 июня 2018, 09:01
Из-за нарушения пожарной безопасности закрыт фитнес-клуб в торговом центре Самары

Из-за нарушения пожарной безопасности закрыт фитнес-клуб в торговом центре Самары

В Самаре в ТРК «Московский» из-за нарушения пожарной безопасности закрыли фитнес-клуб «Территория фитнеса». Сообщение о приостановке работы клуба по техническим причинам появилось еще в прошлую пятницу, 6 апреля. Планировалось, что он снова откроется 9 апреля, но этого не произошло. Позже 

12 апреля 2018, 10:19
В Пасху водитель «Рено» сбил пенсионерку у торгового центра в Самаре

В Пасху водитель «Рено» сбил пенсионерку у торгового центра в Самаре

В Самаре в Пасху, 8 апреля, водитель «Рено» сбил пенсионерку около торгового центра на Ново-Садовой. ДТП произошло в 18:10. Иномаркой управлял мужчина 1980 года рождения. Его водительский стаж – 12 лет.

«По предварительной версии, двигаясь задним ходом по прилегающей территории торгового 

9 апреля 2018, 01:52
Дверь торгового центра защемила ухо 6-летней девочки в Астрахани

Дверь торгового центра защемила ухо 6-летней девочки в Астрахани

19 февраля в одном из торговых центров Астрахани произошло ЧП. Во время выхода из молла автоматические двери зажали голову 6-летней девочки. В результате ЧП ребенок получил травму уха.

Сразу после инцидента девочку доставили в областную детскую клиническую больницу. Там 
19 февраля 2018, 09:31
Биты против телефонов: тринадцать налетчиков напали на торговый центр в Екатеринбурге

Биты против телефонов: тринадцать налетчиков напали на торговый центр в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 13 человек с битами совершили дерзкий налет, буквально разгромив торговый центр «КИТ». Бойцы Росгвардии задержали семерых, информируют региональные агентства.
Как сообщается, будучи на маршруте патрулирования, силовики получили сообщение о срабатывании сигнализации в ТЦ. Вскоре выяснилось, что злоумышленники, вооружившись 

7 сентября 2017, 12:22
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