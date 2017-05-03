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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Дороги перекрывают: в Самаре до 10 мая ограничат движение транспорта

Дороги перекрывают: в Самаре до 10 мая ограничат движение транспорта

Мэрия Самары сообщила об ограничении движения транспорта в связи с репетициями военно-исторического парада и проведением других мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Все ограничения должны снять в ночь на 10 мая. Список участков, которые 
3 мая 2017, 09:07
В Самаре иномарка снесла защитные ограждения вдоль Московского шоссе

В Самаре иномарка снесла защитные ограждения вдоль Московского шоссе

В Самаре иномарка снесла дорожные ограждения вдоль Московского шоссе и улетела с дороги. Фотографии с места ДТП появились в социальной сети вечером в четверг, 27 апреля. По словам автора, авария произошла у перекрестка с улицей Советской Армии. Якобы участниками инцидента 
28 апреля 2017, 10:04
Улицы в центре Самары 1 мая станут пешеходными

Улицы в центре Самары 1 мая станут пешеходными

Мэрия Самары опубликовала список улиц, по которым будет закрыт проезд автомобилей в связи с проведением первомайской демонстрации. Также будут действовать ограничения по остановке и стоянке транспорта. Изменится движение автобусов №24, 34, 92, 207, 226, 240 и 297. Трамваи будут следовать 
28 апреля 2017, 09:36
Самарских водителей снова будут ловить на ручные радары

Самарских водителей снова будут ловить на ручные радары

Самарским инспекторам ДПС вновь разрешили использовать ручные радары при фиксации нарушений правил дорожного движения. Приказ подписал временно исполняющий обязанности руководителя областной полиции Алексей Гринь.

Запрет на использование ручных приборов в регионе ввели в июле 2016 года. В МВД это аргументировали необходимостью 

27 апреля 2017, 01:27
Еще один выезд из Самары начнут перекрывать летом

Еще один выезд из Самары начнут перекрывать летом

В июне в Самаре планируют начать капитальный ремонт на участке Красноглинского шоссе - от моста через реку Сок до Волжского шоссе. Подрядчика должны выбрать 18 мая. Из областного бюджета на эти работы планируют выделить более 45 миллионов рублей. Отметим, ранее 

26 апреля 2017, 01:45
Вдоль проспекта Кирова хотят понастроить многоэтажек

Вдоль проспекта Кирова хотят понастроить многоэтажек

25 апреля администрация Промышленного района Самары начала собирать мнения жителей о планировке территории в границах улицы Молодежной, проспекта Кирова и Московского шоссе.
25 апреля 2017, 01:44
Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной

Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной

В ночь на 19 апреля в Самаре на пересечении улицы Революционной и Московского шоссе снова погиб человек. Трагедия случилась в результате автомобильной аварии – на указанном участке это уже второе смертельное ДТП за последние четверо суток.

По данным полиции, 
19 апреля 2017, 02:19
В Самаре перекрыли выезд на Московское шоссе

В Самаре перекрыли выезд на Московское шоссе

На срок с 14 по 18 апреля в Самаре перекрывают выезд на Московское шоссе, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Речь идет о проезде напротив ТЦ «Московский» - между домами 7 и 12 на 18-м километре. Ограничение необходимо для переустройства линии 

14 апреля 2017, 10:53
Появились чертежи кольцевой развязки на Московском шоссе в Самаре

Появились чертежи кольцевой развязки на Московском шоссе в Самаре

В распоряжении телерадиокомпании «ТЕРРА» оказались эксклюзивные документы. Чертежи и схемы будущей кольцевой развязки, которая должна в итоге замкнуться на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе. После изучения этих материалов наши эксперты сделали вывод, что проект, стоимость реализации которого, напомним, составляет 

30 января 2017, 09:57
Кольцевую развязку на Московском шоссе построят за 191 млн рублей

Кольцевую развязку на Московском шоссе построят за 191 млн рублей

Стоимость постройки кольцевой развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского составит 190 миллионов 900 тысяч рублей. Такую цену предложила во время торгов одна из самарских компаний, снизив начальную стоимость контракта всего на полпроцента.

Напомним, в настоящее время конкурсная комиссия в 

13 сентября 2016, 05:16
Улицу Луначарского могут открыть в октябре следующего года

Улицу Луначарского могут открыть в октябре следующего года

Кольцо на пересечении улицы Луначарского, Гагарина и Московского шоссе может появиться в следующем году. Как сообщается на портале Госзакупок, областное министерство транспорта и автомобильных дорог объявило конкурс на определение подрядчика, который должен построить кольцевую развязку.
Из сопроводительной документации следует, что 

22 августа 2016, 04:45
В Самаре дорогу на улице Луначарского расширят за 118 млн рублей

В Самаре дорогу на улице Луначарского расширят за 118 млн рублей

118 миллионов рублей планируется потратить на строительство четырехполосной дороги от улицы Ново-Садовой до Автобусного проезда. Разработчиком проекта является самарское общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний Абсолют". Длина новой дороги составит 580 метров. Ширина каждой полосы - 3,5-4 метра. По данным 
28 марта 2016, 04:39
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