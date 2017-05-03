Как стало известно ТРК «ТЕРРА», строительство кольцевой развязки на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе тормозят разногласия между региональным минтрансом и госавтоинспекцией. Для того чтобы начать укладку дорожной одежды, улицу Гагарина планировалось перекрыть еще в начале апреля. А на Московском шоссе должны были оставить по одной полосе в каждом направлении. Однако эта схема дорожными полицейскими до сих пор не согласована. Они аргументируют, что перекрытие может полностью парализовать движение на этом участке дороги.
Тем не менее, у минтранса оптимистические планы - открыть кольцо, имеющее форму эллипса, для движения машин в октябре этого года - этот срок указан в контракте. Строительство развязки обойдется в 170 миллионов рублей. Подрядчиком выступает компания «Самаратрансстрой», которую связывают с именем депутата Губернской Думы Андрея Мурзова.
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