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Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями и пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре
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9 марта 2018, 09:38
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Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре
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9 марта 2018, 07:11
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Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре
7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров …
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7 марта 2018, 07:00
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Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина
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7 марта 2018, 06:09
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Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре
В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям …
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8 марта 2018, 08:34
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К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары
Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.
«На период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года для муниципальных образований Самарской области установлена максимальная …
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7 марта 2018, 04:22
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Президент РФ Владимир Путин и женщины-предприниматели встретились в Самаре
В Самаре в среду, 7 марта, президент России Владимир Путин проводит встречу с женщинами-предпринимателями. Мероприятие проходит на местном булочно-кондитерском комбинате (Самарский БКК), сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
«Грань между мужскими и женскими профессиями стирается. Мужчины жестче, …
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7 марта 2018, 01:15
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Владимир Путин приехал на Самарский БКК
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7 марта 2018, 11:40
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47% тольяттинцев на Новый год подарят близким сладости
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27 декабря 2017, 09:03
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В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»
Блогер Игорь Кондратьев разбирался в вопросе, почему Дед Мороз принесет в подарке очень мало самарских конфет?
«Выяснилось, что глобальная «катастрофа» произошла и с самарской кондитерской, - сообщил автор.
«То, что выпускает фабрика «Россия», к сожалению, знают все. …
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21 декабря 2017, 09:23
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В Самаре прошел брифинг по поводу скандала с новогодними подарками
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14 декабря 2017, 05:54
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Роспотребнадзор объяснил появление «просроченных» новогодних подарков в Новокуйбышевске
Причиной неправильной маркировки детских новогодних подарков в Новокуйбышевске стала техническая ошибка подрядчика, сообщили в правительстве Самарской области. Как уже рассказывала «ТЕРРА», руководство местной школы заподозрили в распространении просроченных новогодних подарков. Об этом родители с возмущением сообщили в одной из социальных …
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14 декабря 2017, 10:09