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Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина

Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина

Последний раз в нашем регионе он был 4 года назад - закладывал капсулу в основание строящегося стадиона, на котором грядущим летом должны пройти 6 матчей чемпионата мира по футболу. Сегодня президент провел сразу несколько рабочих встреч и даже успел поздравить 

7 марта 2018, 06:09
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Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям 
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К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.

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Президент РФ Владимир Путин и женщины-предприниматели встретились в Самаре

Президент РФ Владимир Путин и женщины-предприниматели встретились в Самаре

В Самаре в среду, 7 марта, президент России Владимир Путин проводит встречу с женщинами-предпринимателями. Мероприятие проходит на местном булочно-кондитерском комбинате (Самарский БКК), сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

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Владимир Путин приехал на Самарский БКК

Владимир Путин приехал на Самарский БКК

В эти минуты Президент РФ Владимир Путин посещает самарский БКК. В сопровождении главы региона Дмитрия Азарова и директора предприятия Лидии Ерошиной он осматривает производственные цеха, знакомится с технологическим процессом. В "Твиттере" 
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47% тольяттинцев на Новый год подарят близким сладости

47% тольяттинцев на Новый год подарят близким сладости

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В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»

В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»

Блогер Игорь Кондратьев разбирался в вопросе, почему Дед Мороз принесет в подарке очень мало самарских конфет?

«Выяснилось, что глобальная «катастрофа» произошла и с самарской кондитерской, - сообщил автор.

«То, что выпускает фабрика «Россия», к сожалению, знают все. 
21 декабря 2017, 09:23
В Самаре прошел брифинг по поводу скандала с новогодними подарками

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Причиной неправильной маркировки детских новогодних подарков в Новокуйбышевске стала техническая ошибка подрядчика, сообщили в правительстве Самарской области. Как уже рассказывала «ТЕРРА», руководство местной школы заподозрили в распространении просроченных новогодних подарков. Об этом родители с возмущением сообщили в одной из социальных 

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