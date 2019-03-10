Самарец снял на видео лису во дворе на улице Стара-Загора В паблике «Новости Самары» появилось видео с лисицей, которую согласно комментарию, автор ролика увидел в городе во дворе 120-го дома по улице Стара-Загора. Животное перебежало дорогу и скрылось в гаражном массиве. Один из комментаторов выразил опасение, что зверь может быть …