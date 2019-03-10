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Тольяттинец снял на видео странно кричащую лисицу
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9 мая 2018, 01:39
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В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку
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14 февраля 2018, 04:16
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Видео: туристы встретили под Самарой необычную лису
Блогер eirc63 поведал про необычную лисичку, которая обитает в районе Каменной чаши в Ширяево. "Совершенно ручное дикое животное выходит на грунтовую дорогу поклянчить "хавчик", разве что хвостом не виляет. Гладить мы побоялись, но лисичка всячески выражала готовность. Потом узнал, …
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19 сентября 2017, 09:10
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Самарец снял на видео лису во дворе на улице Стара-Загора
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3 марта 2017, 09:48
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