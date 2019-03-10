1
21
53
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Тольяттинец снял на видео странно кричащую лисицу

Тольяттинец снял на видео странно кричащую лисицу

Прогулка по лесу, разделяющему Центральный и Автозаводский районы Автограда, обернулась для местного жителя необычной встречей. Он заметил в лесной чаще и снял на видео лисицу, которая издавала странные звуки.

«Красивое животное, но кричало жутко», - поделился впечатлениями горожанин,
9 мая 2018, 01:39
В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку

В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку

14 февраля около 9:00 утра специалисты Центра ветеринарии получили сигнал об обнаружении трупа дикой лисы в Ленинском районе.
14 февраля 2018, 04:16
Видео: туристы встретили под Самарой необычную лису

Видео: туристы встретили под Самарой необычную лису

Блогер eirc63 поведал про необычную лисичку, которая обитает в районе Каменной чаши в Ширяево. "Совершенно ручное дикое животное выходит на грунтовую дорогу поклянчить "хавчик", разве что хвостом не виляет. Гладить мы побоялись, но лисичка всячески выражала готовность. Потом узнал, 
19 сентября 2017, 09:10
Самарец снял на видео лису во дворе на улице Стара-Загора

Самарец снял на видео лису во дворе на улице Стара-Загора

В паблике «Новости Самары» появилось видео с лисицей, которую согласно комментарию, автор ролика увидел в городе во дворе 120-го дома по улице Стара-Загора. Животное перебежало дорогу и скрылось в гаражном массиве. Один из комментаторов выразил опасение, что зверь может быть 
3 марта 2017, 09:48
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх