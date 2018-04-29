|
Это недопустимо: директор театра «Современник» выразил сожаление по поводу инцидента на спектакле в Самаре
Генеральный директор московского театра «Современник» Игорь Попов направил письмо министру культуры Самарской области Сергею Филиппову. В нем он выразил сожаление по поводу инцидента во время спектакля «Не становись чужим» в столице губернии.
«Сегодня получил официальное письмо театра "Современник". Директор театра выразил …
|
13 марта 2018, 11:22
|
Руководство театра «Современник» признало ошибкой постановку спектакля с Михаилом Ефремовым в Самаре
Спустя несколько дней после резонансной постановки спектакля «Не становись чужим» в Самаре руководство театра «Современник» выступило с официальным заявлением. Оно размещено на сайте учреждения.
«Современник» привез в Самару две постановки: «Пять вечеров» и «Не становись чужим». И если первый прошел без …
|
12 марта 2018, 08:57
|
Видео скандальной выходки Михаила Ефремова в Самаре выложили в интернете
На видео, выложенном порталом «Волга Ньюс», зафиксирован тот самый скандальный эпизод спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник". Он был поставлен 7 марта в Самаре. Выглядящий нетрезвым актер Михаил Ефремов примерно через 10 минут после начала спектакля на выкрик …
|
11 марта 2018, 01:35
|
Депутат Виталий Милонов заявил, что актера Михаила Ефремова надо принудительно лечить от алкоголизма после выходки на гастролях в Самаре
|
9 марта 2018, 10:33