10
26
01
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.    .d8888b.   Y88b   d88P                 888            Y88b   d88P 
 d88P  Y88b  d88P  Y88b   Y88b d88P                  888             Y88b d88P  
 Y88b.       888    888    Y88o88P                   888              Y88o88P   
  "Y888b.    888            Y888P     .d8888b    .d88888  888  888     Y888P    
     "Y88b.  888            d888b     88K       d88" 888  888  888     d888b    
       "888  888    888    d88888b    "Y8888b.  888  888  888  888    d88888b   
 Y88b  d88P  Y88b  d88P   d88P Y88b        X88  Y88b 888  Y88b 888   d88P Y88b  
  "Y8888P"    "Y8888P"   d88P   Y88b   88888P'   "Y88888   "Y88888  d88P   Y88b 
                                                               888              
                                                          Y8b d88P              
                                                           "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Это недопустимо: директор театра «Современник» выразил сожаление по поводу инцидента на спектакле в Самаре

Это недопустимо: директор театра «Современник» выразил сожаление по поводу инцидента на спектакле в Самаре

Генеральный директор московского театра «Современник» Игорь Попов направил письмо министру культуры Самарской области Сергею Филиппову. В нем он выразил сожаление по поводу инцидента во время спектакля «Не становись чужим» в столице губернии.

«Сегодня получил официальное письмо театра "Современник". Директор театра выразил 

13 марта 2018, 11:22
Руководство театра «Современник» признало ошибкой постановку спектакля с Михаилом Ефремовым в Самаре

Руководство театра «Современник» признало ошибкой постановку спектакля с Михаилом Ефремовым в Самаре

Спустя несколько дней после резонансной постановки спектакля «Не становись чужим» в Самаре руководство театра «Современник» выступило с официальным заявлением. Оно размещено на сайте учреждения.

«Современник» привез в Самару две постановки: «Пять вечеров» и «Не становись чужим». И если первый прошел без 

12 марта 2018, 08:57
Видео скандальной выходки Михаила Ефремова в Самаре выложили в интернете

Видео скандальной выходки Михаила Ефремова в Самаре выложили в интернете

На видео, выложенном порталом «Волга Ньюс», зафиксирован тот самый скандальный эпизод спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник". Он был поставлен 7 марта в Самаре. Выглядящий нетрезвым актер Михаил Ефремов примерно через 10 минут после начала спектакля на выкрик 
11 марта 2018, 01:35
Депутат Виталий Милонов заявил, что актера Михаила Ефремова надо принудительно лечить от алкоголизма после выходки на гастролях в Самаре

Депутат Виталий Милонов заявил, что актера Михаила Ефремова надо принудительно лечить от алкоголизма после выходки на гастролях в Самаре

Депутат Госдумы Виталий Милонов встал на защиту самарцев, которых актер Михаил Ефремов обматерил во время спектакля в Самаре. По словам парламентария, после подобной выходки необходимо ставить вопрос о принудительном лечении артиста от алкоголизма. Он уже готовит соответствующее письмо на имя 
9 марта 2018, 10:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх