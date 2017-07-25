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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Очистить Волгу: как спасти одну из самых грязных российских рек

Очистить Волгу: как спасти одну из самых грязных российских рек

Сегодня депутат Госдумы России, координатор Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев побывал на второй очереди набережной Волги, под Полевым спуском. Он оценил ситуацию на городских пляжах после паводка, а затем провел 

24 июля 2017, 06:27
Семья из Самары погибла в ДТП под Тюменью

Семья из Самары погибла в ДТП под Тюменью

В минувшие выходные в страшном ДТП на территории Тюменской области погибла семья из Самарской области. В «Приоре» с самарскими номерами ехали четверо: 54-летний водитель, 32-летний мужчина, его 30-летняя жена и 11-летний ребенок. В субботу, 22 июля, около полуночи вазовская легковушка 

24 июля 2017, 03:21
Пропавшего жителя Самарской области нашли на дне реки

Пропавшего жителя Самарской области нашли на дне реки

Самарские спасатели отыскали тело 53-летнего мужчины. Он утонул в реке Чапаевка. Обращение к спасателям поступило 23 июля. Очевидцы рассказали, что видели пловца  в районе моста в городе Чапаевск. Он исчез под водой, и больше не выныривал.

Поиски были осложнены тем, что 

24 июля 2017, 02:12
Новый самарский вокзал на Волге откроют через 10 месяцев

Новый самарский вокзал на Волге откроют через 10 месяцев

Новый речной вокзал Самары должен открыться не позднее 1 июня 2018 года, сообщили в областном правительстве. Такое поручение дал губернатор Самарской области Николай Меркушкин. «Чтобы во время чемпионата мира по футболу мы могли в полной мере использовать возможности водного транспорта», 
24 июля 2017, 01:35
Трагедия на Волге: сын президента областной Палаты адвокатов погиб в аварии

Трагедия на Волге: сын президента областной Палаты адвокатов погиб в аварии

В субботу, 22 июля, на Волге в протоке напротив Восьмой просеки произошло столкновение гидроцикла и моторной лодки. По данным МЧС, информация о происшествии поступила спасателям в 19:25. Погиб 33-летний мужчина. Как стало известно, скончался Илья Бутовченко – сын президента Палаты 

24 июля 2017, 08:39
Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео

Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео

Появились фотографии и видео с места смертельного ДТП с участием вазовской «десятки» и фуры Man. Напомним, они столкнулись на мосту через реку Татьянку, неподалеку от озера Орлово. По предварительным данным полиции, водитель легковой машины резко затормозил и вылетел под большегруз. 
21 июля 2017, 12:33
Волга показала рекорд и уходит

Волга показала рекорд и уходит

15 июля на Волге в районе Самары был зарегистрирован уровень воды на отметке 30,64 метра Балтийской системы. Это максимальное значение почти за 50 лет, прошедших с момента строительства Жигулевской гидроэлектростанции.

Как уже сообщала «ТЕРРА», пик сброса воды на 
19 июля 2017, 09:31
На Волге у Тольятти перевернулась лодка с тремя рыбаками

На Волге у Тольятти перевернулась лодка с тремя рыбаками

В воскресенье, 23 октября, на Волге в районе Тольятти перевернулась лодка с тремя рыбаками. Есть погибший, сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

«Темное время суток, неблагоприятные погодные условия и самодельное плавсредство, не соответствующее волновому режиму, послужили причиной трагедии. Пренебрежительное отношение к 

24 октября 2016, 09:43
Тело пропавшего мужчины найдено в Самарке спустя 9 дней

Тело пропавшего мужчины найдено в Самарке спустя 9 дней

Спасатели нашли в реке Самарке тело мужчины, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.
По информации ведомства, обнаружен человек, пропавший 17 сентября, после столкновения катера и баржи. Утром в понедельник, 26 сентября, утонувшего обнаружили на поверхности воды возле железнодорожного моста. Тело доставили 
27 сентября 2016, 10:57
В Самаре спасатели нашли обломки разбитого в аварии с теплоходом катера

В Самаре спасатели нашли обломки разбитого в аварии с теплоходом катера

Самарские спасатели завершили поисковые работы на месте речной аварии, где столкнулись мотолодка «Прогресс-4» и судно на подводных крыльях «Восход». Маломерное судно затонуло, погибли два человека. Чтобы установить подробности трагедии, полицейским нужно изучить обломки разбитого судна, поэтому, чтобы поднять их со 
8 июля 2016, 09:54
Водитель столкнувшегося с теплоходом катера умер в Самаре сегодня

Водитель столкнувшегося с теплоходом катера умер в Самаре сегодня

Сегодня умер водитель катера «Прогресс-4», который столкнулся на Волге с кораблем на подводных крыльях «Восход». Как уже сообщала «ТЕРРА», ЧП произошло в Самаре в среду вечером. «Восход» двигался по течению реки, а маломерное судно «Прогресс-4» пересекло траекторию его движения 
7 июля 2016, 04:46
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