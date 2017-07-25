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Очистить Волгу: как спасти одну из самых грязных российских рек
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24 июля 2017, 06:27
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Семья из Самары погибла в ДТП под Тюменью
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24 июля 2017, 03:21
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Пропавшего жителя Самарской области нашли на дне реки
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24 июля 2017, 02:12
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Новый самарский вокзал на Волге откроют через 10 месяцев
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24 июля 2017, 01:35
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Трагедия на Волге: сын президента областной Палаты адвокатов погиб в аварии
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24 июля 2017, 08:39
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Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео
Появились фотографии и видео с места смертельного ДТП с участием вазовской «десятки» и фуры Man. Напомним, они столкнулись на мосту через реку Татьянку, неподалеку от озера Орлово. По предварительным данным полиции, водитель легковой машины резко затормозил и вылетел под большегруз. …
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21 июля 2017, 12:33
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Волга показала рекорд и уходит
15 июля на Волге в районе Самары был зарегистрирован уровень воды на отметке 30,64 метра Балтийской системы. Это максимальное значение почти за 50 лет, прошедших с момента строительства Жигулевской гидроэлектростанции.
Как уже сообщала «ТЕРРА», пик сброса воды на …
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19 июля 2017, 09:31
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На Волге у Тольятти перевернулась лодка с тремя рыбаками
В воскресенье, 23 октября, на Волге в районе Тольятти перевернулась лодка с тремя рыбаками. Есть погибший, сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.
«Темное время суток, неблагоприятные погодные условия и самодельное плавсредство, не соответствующее волновому режиму, послужили причиной трагедии. Пренебрежительное отношение к …
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24 октября 2016, 09:43
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Тело пропавшего мужчины найдено в Самарке спустя 9 дней
Спасатели нашли в реке Самарке тело мужчины, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.
По информации ведомства, обнаружен человек, пропавший 17 сентября, после столкновения катера и баржи. Утром в понедельник, 26 сентября, утонувшего обнаружили на поверхности воды возле железнодорожного моста. Тело доставили …
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27 сентября 2016, 10:57
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В Самаре спасатели нашли обломки разбитого в аварии с теплоходом катера
Самарские спасатели завершили поисковые работы на месте речной аварии, где столкнулись мотолодка «Прогресс-4» и судно на подводных крыльях «Восход». Маломерное судно затонуло, погибли два человека. Чтобы установить подробности трагедии, полицейским нужно изучить обломки разбитого судна, поэтому, чтобы поднять их со …
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8 июля 2016, 09:54
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Водитель столкнувшегося с теплоходом катера умер в Самаре сегодня
Сегодня умер водитель катера «Прогресс-4», который столкнулся на Волге с кораблем на подводных крыльях «Восход». Как уже сообщала «ТЕРРА», ЧП произошло в Самаре в среду вечером. «Восход» двигался по течению реки, а маломерное судно «Прогресс-4» пересекло траекторию его движения …
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7 июля 2016, 04:46