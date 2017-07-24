В субботу, 22 июля, на Волге в протоке напротив Восьмой просеки произошло столкновение гидроцикла и моторной лодки. По данным МЧС, информация о происшествии поступила спасателям в 19:25. Погиб 33-летний мужчина. Как стало известно, скончался Илья Бутовченко – сын президента Палаты адвокатов Самарской области Татьяны Бутовченко. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители. Прощание с погибшим и похороны пройдут в понедельник, 24 июля.
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