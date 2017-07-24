Появилась информация о гибели самарца, получившего «травму ныряльщика». По предварительным сведениям, мужчина прыгнул в воду с лодки и сломал шею, ударившись головой о дно. Инцидент произошел в четверг, 20 июля, на территории Шигонского района.

По данным медиков, каждый год в нейрохирургическое …