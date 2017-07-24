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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 21 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео

Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео

Появились фотографии и видео с места смертельного ДТП с участием вазовской «десятки» и фуры Man. Напомним, они столкнулись на мосту через реку Татьянку, неподалеку от озера Орлово. По предварительным данным полиции, водитель легковой машины резко затормозил и вылетел под большегруз. 
21 июля 2017, 12:33
Самарский ныряльщик прыгнул с лодки и сломал шею

Самарский ныряльщик прыгнул с лодки и сломал шею

Появилась информация о гибели самарца, получившего «травму ныряльщика». По предварительным сведениям, мужчина прыгнул в воду с лодки и сломал шею, ударившись головой о дно. Инцидент произошел в четверг, 20 июля, на территории Шигонского района.

По данным медиков, каждый год в нейрохирургическое 

21 июля 2017, 10:32
В Самаре пенсионерку зажало насмерть между «семеркой» и «Грантой»

В Самаре пенсионерку зажало насмерть между «семеркой» и «Грантой»

Сегодня, 19 июля, в Самаре на 9-ой Просеке произошел несчастный случай. По информации ГУ МВД по Самарской области, около 15:35 25-летний водитель двигался на ВАЗ-2107 вдоль берега Волги. По неустановленной пока причине, автомобилист допустил самопроизвольное движение легковушки, в результате чего 
19 июля 2017, 11:14
Волга показала рекорд и уходит

Волга показала рекорд и уходит

15 июля на Волге в районе Самары был зарегистрирован уровень воды на отметке 30,64 метра Балтийской системы. Это максимальное значение почти за 50 лет, прошедших с момента строительства Жигулевской гидроэлектростанции.

Как уже сообщала «ТЕРРА», пик сброса воды на 
19 июля 2017, 09:31
Под Самарой произошло жуткое ДТП, погибли 4 человека

Под Самарой произошло жуткое ДТП, погибли 4 человека

Во вторник, 18 июля, на обводной самарской дороге произошло ДТП с жертвами. Трагедия случилась примерно в 11 часов. На 27-м километре трассы столкнулись две иномарки Nissan Terrano  и Mitsubishi Lancer. 

По предварительным данным, водитель автомобиля  «Ниссан» при совершении обгона 
18 июля 2017, 01:50
На самарских пляжах станет больше места

На самарских пляжах станет больше места

Самарские пляжи скоро увеличатся. На Жигулевской ГЭС объявили о снижении объемов сброса воды. Это связано с уменьшением притока к створу гидроузла. Напомним, всю первую половину лета в Самарской области шли дожди. В результате паводок затянулся и продолжается до сих пор. 

18 июля 2017, 09:59
Самарские пляжи затопило, эвакуировано около 50 взрослых и детей

Самарские пляжи затопило, эвакуировано около 50 взрослых и детей

В Самаре и Новокуйбышевске затопило пляжи. В зоне большого подтопления окажется весь поселок Гранный, сообщили в мэрии города спутника. С песчаной косы на реке Криуша, эвакуировали около 50 отдыхающих, включая детей.

Как уже сообщала «ТЕРРА», Новокуйбышевск в четверг стал зоной проведения 

14 июля 2017, 09:49
Под Самарой 20 автомобилистов не успели сбежать от паводка, проводится эвакуация

Под Самарой 20 автомобилистов не успели сбежать от паводка, проводится эвакуация

В Самарской области из-за повышения уровня воды в реках начали эвакуировать людей. Как уже сообщала «ТЕРРА», в среду, 12 июля, на Жигулевской ГЭС начались плановые сбросы воды. Сегодня объемы могут достигнуть 17,5 тысяч кубометров в секунду.

«По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», 

13 июля 2017, 03:34
В Октябрьске спасатели эвакуировали двух рыбаков с резиновой лодки

В Октябрьске спасатели эвакуировали двух рыбаков с резиновой лодки

За минувшие сутки на территории Самарской области зарегистрировано одно происшествие на воде. В понедельник, 5 октября, в третьем часу дня спасатели выезжали на оказание терпящим бедствие рыбакам. Инцидент произошел в районе железнодорожного моста в Октябрьске. Туда был направлен катер с 
6 октября 2015, 12:11
В Самарской области спасли двух пассажиров сломавшейся моторной лодки

В Самарской области спасли двух пассажиров сломавшейся моторной лодки

В минувшие выходные на территории Самарской области было зарегистрировано одно происшествие на воде. Спасено два человека, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в Приволжском районе в шестом часу вечера 19 сентября. У моторной лодки «Казанка» на Волге 
21 сентября 2015, 05:53
На Волге около Сызрани перевернулась лодка с двумя пассажирами

На Волге около Сызрани перевернулась лодка с двумя пассажирами

Вечером в субботу, 8 августа, спасатели получили информацию о ЧП на воде в Сызранском районе. В восьмом часу вечера на Волге перевернулась моторная лодка «Казанка». По информации поисково-спасательной службы Самарской области, причиной речной аварии стал сильный ветер.

Инцидент произошел 
10 августа 2015, 09:31
В Самарской области на Волге перевернулась лодка с тремя рыбаками

В Самарской области на Волге перевернулась лодка с тремя рыбаками

В четверг, 6 августа, в Самарской области было зарегистрировано происшествие на воде. В Октябрьске на Волге перевернулась лодка с тремя рыбаками. Это произошло во втором часу дня.

На моторной лодке «Казанка» находились трое мужчин 33, 37 и 50 лет. 
7 августа 2015, 11:50
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