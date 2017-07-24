Стоматолог в Петербурге вырвал у женщины 22 здоровых зуба ради наживы Врач-стоматолог в Петербурге, обманув пациентку, удалил у нее 22 здоровых зуба, поставив вместо них «мосты» на 843 тысячи рублей. После этого эпизода, не знающего аналогов, было заведено уголовное дело.

Как информируют российские агентства со ссылкой на главное следственное управление СКР …