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Появились подробности гибели малыша в самарской частной клинике
Появились подробности о гибели пятилетнего ребенка в Самаре. Как стало известно, вопиющий случай произошел в воскресенье, 23 июля, в самарской стоматологической клинике «Практика», это на проспекте имени Ленина. Там скончался пятилетний мальчик, которого привели на прием, чтобы вылечить кариес.
По предварительным …
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24 июля 2017, 04:01
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Смерть ребенка в жутком ДТП под Самарой: столкнулись Infiniti и Opel Corsa
Самарские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб ребенок. Трагедия случилась на трассе М-5 «Урал» в субботу, 22 июля. Около полудня на 953-м километре дороги произошло лобовое столкновение двух иномарок - Infiniti и Opel Corsa.
По предварительным сведениям, 46-летний водитель «Инфинити» …
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24 июля 2017, 08:09
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В Самаре водитель задавил пенсионера и двоих детей, продававших клубнику
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12 июля 2017, 05:02
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Трехлетний малыш найден мертвым в Самарской области
Самарские следователи начали проверку по факту гибели малалетнего ребенка. Тело трехлетнего мальчика было обнаружено в среду, 28 июня, в одном из домов в городе Кинель. Назначено судебно-медицинское исследование. По предварительной информации, малыш подавился едой, и задохнулся. По результатам проверки будет …
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29 июня 2017, 09:00
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Стоматолог в Петербурге вырвал у женщины 22 здоровых зуба ради наживы
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29 мая 2017, 02:06