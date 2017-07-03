10
52
37
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888888  888       888888b.    88888888888  d8b     d8b  888     888 
       d88P  888       888  "88b       888      Y8P     Y8P  888     888 
      d88P   888       888  .88P       888                   888     888 
     d88P    88888b.   8888888K.       888      888    8888  Y88b   d88P 
  88888888   888 "88b  888  "Y88b      888      888    "888   Y88b d88P  
   d88P      888  888  888    888      888      888     888    Y88o88P   
  d88P       888 d88P  888   d88P      888      888     888     Y888P    
 d88P        88888P"   8888888P"       888      888     888      Y8P     
                                                        888              
                                                       d88P              
                                                     888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Маршрутка с пассажирами улетела с дороги, есть видео

Маршрутка с пассажирами улетела с дороги, есть видео

Вечером в воскресенье, 2 июля, в Самаре произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Есть пострадавшие.

Авария произошла на перекрестке улиц Дыбенко и Авроры. Маршрутка столкнулась с иномаркой Ford Focus и вылетела на тротуар. Один из водителей-очевидцев, опубликовал в Интернете видео со 

3 июля 2017, 04:13
Смертельный таран: мужчина погиб в столкновении фуры и поезда под Ульяновском

Смертельный таран: мужчина погиб в столкновении фуры и поезда под Ульяновском

Крупное транспортное происшествие со смертельным исходом случилось в Ульяновской области. В Новомалыклинском районе столкнулись большегруз "Вольво" и поезд. Эта авария унесла жизнь мужчины.
По предварительным сведениям региональной полиции, 45-летний водитель фуры выехал на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума на красный 

3 июля 2017, 04:12
Начались задержания и обыски: к владельцу автобуса, в котором погибли люди, пришли силовики

Начались задержания и обыски: к владельцу автобуса, в котором погибли люди, пришли силовики

Задержали директора «Евразийской корпорации автовокзалов». Именно этой компании-перевозчику принадлежал пассажирский автобус, который попал в ДТП по дороге из Самары в Ижевск. В офисах компании следователи проводят выемку документов и изучают путевые листы. Водитель автобуса выжил, и сейчас ведется его допрос.
3 июля 2017, 01:02
Дорога скорби: шесть самарских семей потеряли своих близких в страшном ДТП в Татарстане

Дорога скорби: шесть самарских семей потеряли своих близких в страшном ДТП в Татарстане

Появилась информация о помощи, которую получат близкие самарцев, погибших в страшном ДТП в Татарстане 2 июля. Им выплатят по одному миллиону рублей. Деньги выделят из резервного фонда Самарской области по решению губернатора. Раненным в аварии заплатят по полмиллиона, заявили в 
3 июля 2017, 10:22
В Татарстане при ДТП загорелся автобус

В Татарстане при ДТП загорелся автобус "Самара-Ижевск": 13 человек погибли и 12 пострадали

Сегодня, 2 июля, в 0:40 в Центр управления в кризисных ситуациях по Республике Татарстан поступило сообщение о том, что в 9 километрах от города Заинск произошло ДТП с участием грузовика "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан", следовавшего по маршруту "Самара-Ижевск". В 
2 июля 2017, 11:52
На ульяновской трассе фура улетела в кювет

На ульяновской трассе фура улетела в кювет

На ульяновской трассе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза. Авария произошла на 24 километре автодороги «Димитровград-Тольятти» в Мелекесском районе.
По сведениям Госавтоинспекции, 27-летний водитель грузового транспортного средства SСАNIА, в составе полуприцепа, не справился с управлением и совершил съезд в 

16 июня 2017, 05:21
В России появилась операционка на татарском языке

В России появилась операционка на татарском языке

Филиал Иннополиса компания "Открытая мобильная платформа" совместно с Институтом прикладной семиотики разработала первую мобильную операционную систему Sailfish Mobile OS Rus на татарском языке. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на Министерство информатизации и связи Татарстана.
По словам специалистов, новинка 

16 июня 2017, 10:15
В Башкирии на мосту над железнодорожными путями повисла полицейская машина

В Башкирии на мосту над железнодорожными путями повисла полицейская машина

Необычное дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля случилось в Башкирии. Следуя по мосту над железнодорожными путями, водитель не справился с управлением, снес ограждение и буквально навис над контактной сетью.
Свидетели инцидента оперативно разместили снимки с места происшествия в Сети. На 

13 июня 2017, 03:25
В Ленинском районе Самары выключились светофоры

В Ленинском районе Самары выключились светофоры

Сегодня, 8 июня, в Ленинском районе Самары перестали работать светофоры на некоторых улицах. Сообщается, что такая проблема возникла на улицах Льва Толстого, Красноармеской, Самарской и ряде других. По предварительной информации, причиной отключения стало повреждение кабеля, расположенного в районе перекрестка Красноармейской 
8 июня 2017, 11:53
Появились подробности о гибели 12-летней девочки, которую искали 5 дней

Появились подробности о гибели 12-летней девочки, которую искали 5 дней

Сегодня рано утром ее тело всплыло на реке Чапаевка в селе Яблоновый Овраг Волжского района. По предварительной версии, она заплыла слишком глубоко и утонула.
2 июня Даша ходила купаться с младшей сестрой и соседским мальчишкой. На берегу остались вещи. Есть 

7 июня 2017, 11:37
Под Оренбургом иномарка протаранила ГАЗель: погибла женщина

Под Оренбургом иномарка протаранила ГАЗель: погибла женщина

Накануне на трассе Оренбург-Самара случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Трагедия произошла в восьми километрах от населенного пункта Подгородняя Покровка.
В результате столкновения Volkswagen Polo и грузовой ГАЗели погибла женщина-пассажир. Водители обоих транспортных средств были травмированы, сотрудники скорой помощи доставили их в 

7 июня 2017, 11:08
В Великобритании собака на тракторе задавила своего хозяина-мультимиллионера

В Великобритании собака на тракторе задавила своего хозяина-мультимиллионера

В английском графстве Северный Сомерсет фермер-миллионер оказался жертвой несчастного случая. 70-летний Дерек Мид попал под колеса трактора, которым управляла его собака, рассказывает Telegraph.
Все случилось во время прогулки пожилого предпринимателя со своими четвероногими питомцами. По предварительной информации, одна из собак 

7 июня 2017, 10:06
Певец Салават из Татарстана спел песню о затопленных улицах Самары

Певец Салават из Татарстана спел песню о затопленных улицах Самары

Известный певец из Татарстана Салават Фатхетдинов на своей страничке в Инстаграме опубликовал видеоролик, на котором видна одна из улиц Самары. В результате таяния снега ее затопило так водой, что она напомнила мэтру татарской эстрады море.
 
«Пусть люди гуляют в 
26 февраля 2017, 07:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна