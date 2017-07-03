6 самарцев погибли, в том числе двое детей, еще столько же пострадали. Таковы последние данные о жертвах трагического ДТП в Татарстане на трассе Заинск - Альметьевск. Напомним, там в ночь с субботы на воскресенье рейсовый междугородний автобус, который направлялся из столицы 63 региона в Ижевск, столкнулся с большегрузом. Пассажирское транспортное средство перевернулось и загорелось. Выбраться из него не смогли 14 пассажиров. Сейчас родственники погибших участвуют в опознании останков тел. Завершиться эта процедура должна 4 июля.
Перроны Самарского центрального автовокзала. Здесь царит привычная суматоха, люди с багажом отправляются по десяткам различных направлений. Вот 13-й перрон. Отсюда два дня назад уехал очередной автобус до Ижевска. Для 14 человек этот рейс стал последним.
Еще 12 пассажиров оказались на больничных койках с травмами различной степени тяжести. Почти в каждом случае повреждениям сопутствуют ожоги. После столкновения с грузовиком у пассажирского автобуса Неоплан загорелся бензобак, транспортное средство перевернулось, а люди оказались в огненной ловушке. Спецслужбы оперативно прибыли на место, однако до того, как автобус потушили, его салон полностью выгорел. Подобные автокатастрофы опытные водители автобусов на своем веку видели не раз.
Виктор Рудин, водитель междугороднего автобуса:
- Да, пару раз было.
- Т.е. это не редкость?
- Редкость, но бывает. Если там топливо, в бак попало, может моментально загореться все.
Между тем, оба водителя - автобуса и КАМАЗа - выжили. Предполагаемый виновник происшествия - шофер пассажирского транспортного средства - сейчас дает показания. Выяснением всех обстоятельств ДТП занимается казанское следственное управление. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц». Из офисов компании-перевозчика "Евразийской корпорации автовокзалов" изымают документы, руководитель организации Оксана Никитина взята под арест.
Андрей Шептицкий, старший помощник руководителя управления СК РФ по Республике Татарстан:
- Следствие полагает, что фирма-перевозчик не имела лицензии на перевозку детей, кроме того, есть основание полагать, что водители должны были сменять друг друга каждые 4 часа, но этого не сделали. Также следствию предстоит установить, мог ли вообще использоваться данный автобус для междугородних перевозок. В настоящее время генеральный директор фирмы находится в изоляторе временного содержания Заинска. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании женщине меры пресечения - заключение под стражу.
Нам удалось связаться с совладелицей компании Фэниёй Хакимовой по телефону. Сама она находится на больничном.
Фэния Хакимова, совладелец ПАО "Евразийская Корпорация Автовокзалов":
- Когда ДТП случается любое, представители предприятия должны расследовать. Это их обязанность, составить протокол, опросить, составить схему - это по закону о транспортной безопасности. Но наших специалистов, мы выехали туда вчера, никого не допустили. Мы вообще никакой информацией о ДТП не владеем. Если мы виноваты, мы готовы нести ответственность полную по закону.
Между тем, недовольство качеством перевозок с Самарского центрального автовокзала пассажиры высказывают уже давно.
Ольга, пассажир междугороднего автобуса:
- Там столько рисков, мы в Уфу часто ездим, рисков много. И вообще, я считаю, не все водители себя ведут адекватно, некоторые подрезают.
Розалия Сучкова, пассажир междугороднего автобуса:
- Ужасно страшно. У меня сын здесь, а сама постоянно с Октябрьска езжу. Автовокзал не внушает доверия, такой город красивый, мощный, а я сижу и думаю, когда эта балка рухнет, на кого, вид страшный. Нет четкости в работе, какая-то халатность чувствуется, рейсы четко не отправляются.
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. На сайте Правительства появилось сообщение, что им из регионального резервного фонда выплатят денежную компенсацию. 500 тысяч рублей - тем, кто получил травмы. И миллион - родственникам погибших. Кроме того, ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров перевозчика была застрахована. Материальные выплаты будет осуществлять компания «Согаз».