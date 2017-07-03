В Татарстане при ДТП загорелся автобус "Самара-Ижевск": 13 человек погибли и 12 пострадали Сегодня, 2 июля, в 0:40 в Центр управления в кризисных ситуациях по Республике Татарстан поступило сообщение о том, что в 9 километрах от города Заинск произошло ДТП с участием грузовика "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан", следовавшего по маршруту "Самара-Ижевск". В …