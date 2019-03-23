11
37
03
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

В Самаре устранили аварию, из-за которой 26 домов остались без тепла

В Самаре устранили аварию, из-за которой 26 домов остались без тепла

В областной столице завершился ремонт на тепломагистрали на улице Советской Армии. Рабочие заполнили трубу, потребители подключены, гидравлический режим восстановлен. Об этом сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Напомним, что накануне сотрудники «ПТС» нашли повреждение подающего трубопровода диаметром 800 
23 марта 2019, 09:32
В пожаре на Обувной в Самаре погибли три человека

В пожаре на Обувной в Самаре погибли три человека

В среду, 20 марта, произошел страшный пожар в Куйбышевском районе Самары. Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, сигнал о возгорании в частном доме № 20 на улице Обувной поступил в 17:42. На месте событий работал 41 человек, которые 
20 марта 2019, 07:24
На Садовой в Самаре разлился кипяток: произошло повреждение теплосети

На Садовой в Самаре разлился кипяток: произошло повреждение теплосети

В среду, 20 марта, на улице Садовой (рядом с пересечением с Ульяновской) произошел порыв трубы горячего водоснабжения. Как написал в Твиттере депутат губдумы Михаил Матвеев, «на Садовой авария и фонтан кипятка на пешеходном переходе, надеюсь, никто не пострадал». В мэрии 
20 марта 2019, 07:08
Прокуратура Сызрани заподозрила внешнего управляющего МУП «ЖЭС» в мошенничестве

Прокуратура Сызрани заподозрила внешнего управляющего МУП «ЖЭС» в мошенничестве

Прокуратура Сызрани заподозрила внешнего управляющего МУП «ЖЭС», назначенного в рамках дела о банкротстве, в совершении преступления по статье «Мошенничество». Злоупотребления были допущены при выставлении в январе счетов за тепло и горячую воду.

В квитанциях содержались дополнительная плата за подогрев воды без фактического оказания 

20 марта 2019, 05:24
В Тольятти пропала 15-летняя девушка с меховым рюкзаком в виде мишки

В Тольятти пропала 15-летняя девушка с меховым рюкзаком в виде мишки

В Тольятти полицейские ищут 15-летнюю девушку - Екатерину Крайнюкову, которая ушла из дома № 15 на бульваре Космонавтов 18 марта и не вернулась. Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русого цвета, длина ниже плеч. Была 
20 марта 2019, 01:59
Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения

Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения

Стали известны подробности трагедии в Сызрани. Напомним, что накануне во время тренировки 18-летняя девушка потеряла сознание во время разминочного бега по кругу. Почему это произошло, до сих пор неясно. Сотрудники спортивной школы тут же вызвали «скорую помощь» и сами 
19 марта 2019, 02:56
Я чуть не лопнула! Самарская инстаняша похвасталась завтраком за 850 рублей

Я чуть не лопнула! Самарская инстаняша похвасталась завтраком за 850 рублей

Хорошим аппетитом похвасталась самарская труженица сферы красоты Лера Володина, опубликовав фото из интерьеров одного из заведений областной столицы. Опустив рекламу, приводим ее пост полностью, сохранив стиль изложения Валерии:

«Седня у меня такое хорошее настроение, просто не передать!
Я тут 
19 марта 2019, 01:26
В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка

В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка

В понедельник, 18 марта, в Сызрани произошла трагедия. Во время тренировки спортсменов, занимающихся академической греблей на базе СШОР № 2 18-летняя девушка потеряла сознание. Перед этим она и ее коллеги бегали в зале. Тренеры вызвали врачей, проводили реанимационные мероприятия до 
19 марта 2019, 11:53
Удивительный везунчик! Мужчина в Самаре упал с девятого этажа и остался жив

Удивительный везунчик! Мужчина в Самаре упал с девятого этажа и остался жив

Сегодня утром с девятого этажа сорок второго дома по улице Чернореченской в Самаре упал мужчина. При этом он не только остался жив, но даже не потерял сознания. Возможно, сказался шок.

На фотографиях, предоставленных в распоряжение ТРК "ТЕРРА," видно, что 
19 марта 2019, 11:40
В Сызрани пьяный водитель удирал от ДПС и врезался в сугроб

В Сызрани пьяный водитель удирал от ДПС и врезался в сугроб

В Сызрани полицейским пришлось отправиться в погоню за нетрезвым водителем. Сначала активисты местного «Ночного патруля» заметили автомобиль «ВАЗ-2109», за рулем которого сидел человек с признаками опьянения. Общественники передали информацию наряду ДПС, через несколько минут «девятку» увидели на проспекте 50 лет 
19 марта 2019, 10:32
От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых

От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых

Субботним утром традиционно представляем рейтинг самых громких новостей рабочей недели. Вспоминаем, что именно вызвало наибольший интерес посетителей медиапортала телерадиокомпании в порядке увеличения количества просмотров наших информационных сообщений.
 
Горячую десятку открывает драка в офисе регионального оператора Самарской области в 
16 марта 2019, 09:09
На Карбышева рухнула сосулька-гигант

На Карбышева рухнула сосулька-гигант

Накануне вечером старое здание в Советском районе Самары избавилось от тяжкого груза льда, скопившегося за зиму. Гигантская глыба вонзилась в землю в том месте, где, к счастью, не оказалось тротуара. По примерным оценкам, высота оставшейся стоять подобно ледяному столбу глыбы 
16 марта 2019, 08:24
Московский «Траст» присоединил к себе тольяттинский АвтоВАЗбанк

Московский «Траст» присоединил к себе тольяттинский АвтоВАЗбанк

Московский банк «Траст», на базе которого Регулятор создал Банк непрофильных активов, присоединил к себе тольяттинский АвтоВАЗбанк. Ранее последний входил в группу Промсвязьбанка братьев Ананьевых. 

Вместе с АВБ в «Траст» перейдут и проблемные активы на 340 млрд рублей по балансовой стоимости. По 

13 марта 2019, 03:55
В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского

В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского

В Новокуйбышевске сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 41-летнего жителя, который пытался подкупить полицейского. По версии следствия, 29 ноября прошлого года мужчина передал 20 тысяч рублей начальнику ОЭБ и ПК ОМВД России по Новокуйбышевску. Деньги предназначались за то, 
4 марта 2019, 12:35
В Самаре Mercedes сбил насмерть девушку на улице Утевской

В Самаре Mercedes сбил насмерть девушку на улице Утевской

В понедельник, 4 марта, в областной столице произошла трагедия. На улице Утевской в Куйбышевском районе Самары сбили насмерть девушку. Как рассказали в группе «ДТП 163 Самара» очевидцы, самарчанка переходила проезжую часть по «зебре» неподалеку от остановки общественного транспорта, когда 
4 марта 2019, 10:20
В Самарской области поймали братьев-закладчиков

В Самарской области поймали братьев-закладчиков

В Самарской области в поле зрения правоохранителей попали уроженцы другого региона после того, как полицейские осмотрели автомобиль «Лада Приора» у автодороги Тольятти - Ташелка в Ставропольском районе. В машине нашли сверток с веществом белого цвета, экспертное исследование показало, что в 
4 марта 2019, 09:17
Ну вот, опять… В Тольятти снег проломил крышу дома

Ну вот, опять… В Тольятти снег проломил крышу дома

Как пишут очевидцы в соцсетях, под тяжестью снега вчера, 2 марта, вечером проломилась крыша дома №81 по улице Коммунистической в Комсомольском районе Тольятти.
 
Управляющей компании, которая раньше «положила болт» на кровлю, теперь пришлось звать на помощь промышленных альпинистов. Не 

3 марта 2019, 06:02
У тольяттинца в уличной драке «отжали» часы и обручальное кольцо

У тольяттинца в уличной драке «отжали» часы и обручальное кольцо

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в полицию Тольятти обратился местный 32-летний житель. Он сообщил о том, что на улице у него случился конфликт с незнакомцем. Завязалась драка, во время которой более крупный и сильный злодей отобрал у мужчины 

3 марта 2019, 04:52
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
Виталия Деревяго отправили под домашний арест на 2 месяца

Виталия Деревяго отправили под домашний арест на 2 месяца

Задержанный накануне начальник отделения исполнения административного законодательства полка ДПС по Самаре Виталий Деревяго отправился под домашний арест на 2 месяца. Такое решение принял сегодня Самарский районный суд.

Напомним, полицейского подозревают в «Обещании или предложении посредничества во взяточничестве», дело 
1 марта 2019, 05:06
Видео: следком прокомментировал задержание сотрудников МЧС в Тольятти

Видео: следком прокомментировал задержание сотрудников МЧС в Тольятти

Пресс-служба управления Следственного комитета по Самарской области прокомментировала информацию о задержании сотрудников МЧС в Тольятти. В поле зрения силовиков попал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району, а также двое его заместителей.
28 февраля 2019, 03:24
В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега

В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега

Стало известно о еще одной жертве схода снега в Самарской области в эти выходные. 16 февраля в поселке Львовка Шигонского района с крыши частного дома на женщину свалилась глыба снега. По словам первого заместителя главы Шигонского района Сергея Строева, днем 
18 февраля 2019, 04:25
В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме

В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме

В воскресенье, 17 февраля, произошел пожар в Комсомольском районе Тольятти. В 18:21 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России поступил сигнал о пожаре на территории садового некоммерческого товарищества «Вишенка-5». Там горел дачный дом на 
18 февраля 2019, 03:01
Охотник случайно выстрелил себе в пах в Оренбурге

Охотник случайно выстрелил себе в пах в Оренбурге

Несчастный случай произошел на территории одного и частных охотничьих угодий в Оренбурге. Двое приятелей решили установить прицел на ружье. Мужчины проигнорировали правила техники безопасности, и перед началом манипуляций с оружием не убедились, что он полностью разряжено. В итоге охотник, державший 

19 февраля 2018, 08:39
В Тольятти две девушки разбились о дерево, катаясь с горки

В Тольятти две девушки разбились о дерево, катаясь с горки

Катание на необустроенной горке обернулось печальными последствиями для двоих жительниц Тольятти. Женщины в возрасте 26 и 27 лет развлекались в районе Портпоселка в минувшие выходные. Во время одного из спусков они не справились с управлением санками и на на полном 
12 февраля 2018, 03:50
В Самаре внедорожник заехал на дорожное ограждение

В Самаре внедорожник заехал на дорожное ограждение

Очевидцы рассказали о том, что 12 февраля в Самаре произошла незаурядная авария. При невыясненных обстоятельствах водитель «паркетника» Honda умудрился в прямом смысле оседлать дорожное ограждение. Все случилось в районе пересечения улиц Стара-Загоры и Ново-Вокзальной. Вскоре фото с места происшествия появилось 
12 февраля 2018, 12:16
В результате взрыва газа в доме на улице Димитрова в Самаре пострадали четыре человека

В результате взрыва газа в доме на улице Димитрова в Самаре пострадали четыре человека

В Самаре устраняют последствия ЧП в одном из жилых домов на улице Димитрова. Накануне там прогремел взрыв, в результате которого частично обрушилась внешняя стена. По последним данным, в результате ЧП пострадали 4 человека. Двоим из них была оказана помощь на 

6 февраля 2018, 10:49
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх