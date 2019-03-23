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В Самаре устранили аварию, из-за которой 26 домов остались без тепла
В областной столице завершился ремонт на тепломагистрали на улице Советской Армии. Рабочие заполнили трубу, потребители подключены, гидравлический режим восстановлен. Об этом сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Напомним, что накануне сотрудники «ПТС» нашли повреждение подающего трубопровода диаметром 800 …
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23 марта 2019, 09:32
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В пожаре на Обувной в Самаре погибли три человека
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20 марта 2019, 07:24
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На Садовой в Самаре разлился кипяток: произошло повреждение теплосети
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20 марта 2019, 07:08
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Прокуратура Сызрани заподозрила внешнего управляющего МУП «ЖЭС» в мошенничестве
Прокуратура Сызрани заподозрила внешнего управляющего МУП «ЖЭС», назначенного в рамках дела о банкротстве, в совершении преступления по статье «Мошенничество». Злоупотребления были допущены при выставлении в январе счетов за тепло и горячую воду.
В квитанциях содержались дополнительная плата за подогрев воды без фактического оказания …
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20 марта 2019, 05:24
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В Тольятти пропала 15-летняя девушка с меховым рюкзаком в виде мишки
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20 марта 2019, 01:59
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Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения
Стали известны подробности трагедии в Сызрани. Напомним, что накануне во время тренировки 18-летняя девушка потеряла сознание во время разминочного бега по кругу. Почему это произошло, до сих пор неясно. Сотрудники спортивной школы тут же вызвали «скорую помощь» и сами …
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19 марта 2019, 02:56
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Я чуть не лопнула! Самарская инстаняша похвасталась завтраком за 850 рублей
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19 марта 2019, 01:26
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В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка
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19 марта 2019, 11:53
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Удивительный везунчик! Мужчина в Самаре упал с девятого этажа и остался жив
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19 марта 2019, 11:40
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В Сызрани пьяный водитель удирал от ДПС и врезался в сугроб
В Сызрани полицейским пришлось отправиться в погоню за нетрезвым водителем. Сначала активисты местного «Ночного патруля» заметили автомобиль «ВАЗ-2109», за рулем которого сидел человек с признаками опьянения. Общественники передали информацию наряду ДПС, через несколько минут «девятку» увидели на проспекте 50 лет …
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19 марта 2019, 10:32
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От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых
Субботним утром традиционно представляем рейтинг самых громких новостей рабочей недели. Вспоминаем, что именно вызвало наибольший интерес посетителей медиапортала телерадиокомпании в порядке увеличения количества просмотров наших информационных сообщений.
Горячую десятку открывает драка в офисе регионального оператора Самарской области в …
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16 марта 2019, 09:09
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На Карбышева рухнула сосулька-гигант
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16 марта 2019, 08:24
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Московский «Траст» присоединил к себе тольяттинский АвтоВАЗбанк
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13 марта 2019, 03:55
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В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского
В Новокуйбышевске сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 41-летнего жителя, который пытался подкупить полицейского. По версии следствия, 29 ноября прошлого года мужчина передал 20 тысяч рублей начальнику ОЭБ и ПК ОМВД России по Новокуйбышевску. Деньги предназначались за то, …
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4 марта 2019, 12:35
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В Самаре Mercedes сбил насмерть девушку на улице Утевской
В понедельник, 4 марта, в областной столице произошла трагедия. На улице Утевской в Куйбышевском районе Самары сбили насмерть девушку. Как рассказали в группе «ДТП 163 Самара» очевидцы, самарчанка переходила проезжую часть по «зебре» неподалеку от остановки общественного транспорта, когда …
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4 марта 2019, 10:20
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В Самарской области поймали братьев-закладчиков
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4 марта 2019, 09:17
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Ну вот, опять… В Тольятти снег проломил крышу дома
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3 марта 2019, 06:02
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У тольяттинца в уличной драке «отжали» часы и обручальное кольцо
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3 марта 2019, 04:52
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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Виталия Деревяго отправили под домашний арест на 2 месяца
Задержанный накануне начальник отделения исполнения административного законодательства полка ДПС по Самаре Виталий Деревяго отправился под домашний арест на 2 месяца. Такое решение принял сегодня Самарский районный суд.
Напомним, полицейского подозревают в «Обещании или предложении посредничества во взяточничестве», дело …
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1 марта 2019, 05:06
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Видео: следком прокомментировал задержание сотрудников МЧС в Тольятти
Пресс-служба управления Следственного комитета по Самарской области прокомментировала информацию о задержании сотрудников МЧС в Тольятти. В поле зрения силовиков попал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району, а также двое его заместителей.
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28 февраля 2019, 03:24
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В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега
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18 февраля 2019, 04:25
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В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме
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18 февраля 2019, 03:01
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Охотник случайно выстрелил себе в пах в Оренбурге
Несчастный случай произошел на территории одного и частных охотничьих угодий в Оренбурге. Двое приятелей решили установить прицел на ружье. Мужчины проигнорировали правила техники безопасности, и перед началом манипуляций с оружием не убедились, что он полностью разряжено. В итоге охотник, державший …
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19 февраля 2018, 08:39
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В Тольятти две девушки разбились о дерево, катаясь с горки
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12 февраля 2018, 03:50
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В Самаре внедорожник заехал на дорожное ограждение
Очевидцы рассказали о том, что 12 февраля в Самаре произошла незаурядная авария. При невыясненных обстоятельствах водитель «паркетника» Honda умудрился в прямом смысле оседлать дорожное ограждение. Все случилось в районе пересечения улиц Стара-Загоры и Ново-Вокзальной. Вскоре фото с места происшествия появилось …
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12 февраля 2018, 12:16
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В результате взрыва газа в доме на улице Димитрова в Самаре пострадали четыре человека
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6 февраля 2018, 10:49
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