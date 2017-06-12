Под Сызранью в ДТП насмерть разбился глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов. Авария произошла вечером, 11 июня, в районе села Львовка Шигонского района. Прощание с Владимиром Сафроновым состоится завтра, 13 июня в ДК "Заря", по адресу проезд 9 мая, 16. Начало гражданской панихиды в 11.30 Коллектив телерадиокомпании "Терра" выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Сафронова. Ему было 46 лет. У него остались жена и двое детей.
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В Самаре водитель «Инфинити» сломал позвоночник в ДТП со столбом
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12 июня 2017, 04:41
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В Тольятти водитель «Хендай» спровоцировал аварию с четырьмя авто и застрял на газоне
В Тольятти инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которая произошла сегодня, 12 июня, на улице Дзержинского. Участниками аварии стали пять авто, передает 63.ru.
По словам очевидцев, водитель «Хендай» задел четыре машины, вылетел на газон и там застрял. Никто не …
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12 июня 2017, 03:39
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В Самаре на Ново-Вокзальной «десятка» опрокинула «Газель»
Сегодня, 11 июня, около 7:00 в Самаре на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Вольской произошло серьезное ДТП. Как передает Прогородсамара, там столкнулись ВАЗ-2110 и «Газель». Удар был такой силы, что фургон опрокинулся на левый бок и развалился. На месте аварии …
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11 июня 2017, 05:28
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Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти
Сегодня, 11 июня, в соцсети ВК был опубликован пост о помощи для пострадавшей в ДТП под Сызранью уроженки Тольятти Дарьи М. (на фото). Помочь всех неравнодушных просит подруга пострадавшей – Ксения М. Дарья находится в настоящий момент на лечении …
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11 июня 2017, 04:41
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Жители Советского района Самары добиваются сноса самовольной постройки
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30 марта 2017, 09:57
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Ночью в Самаре пожар уничтожил 100 квадратных метров сараев на улице Авроры
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25 мая 2016, 11:09
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Прокуратура завела 7 дел из-за плохих дорог в Советском районе Самары
Согласно сообщению областного надзорного ведомства, многочисленные повреждения асфальтового покрытия имеются на улицах Антонова-Овсиенко, Александра Матросова, Запорожской, Промышленности и на Советской Армии. Размер выбоин на проезжей части значительно превышает допустимые размеры. Почти повсюду около ям отсутствуют дорожные знаки, предупреждающие водителей об …
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3 марта 2016, 11:56
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В Самаре из-за пожара в пристрое жилого дома эвакуировали 12 жильцов
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16 февраля 2016, 03:50
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Главы районных администраций Самары проверяют работу коммунальщиков
Сегодня, 26 июня, согласно распоряжению мэра Дмитрия Азарова глава администрации Кировского района Самары Владимир Сафронов рабочий день начал с обхода вверенной ему территории. Он проверил благоустройство дворов в одном из проблемных кварталов города на ул. Олимпийской. Местных жителей такой подход …
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26 июня 2014, 05:15
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Жителям сгоревшего дома на ул. Юбилейной предоставят временное жилье
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23 января 2014, 04:29
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Администрацию Кировского района вместо Игоря Жаркова возглавил Владимир Сафронов
Сегодня, 21 февраля 2013 года, на пост заместителя главы городского округа Самара – главы администрации Кировского района назначен Владимир Витальевич Сафронов, который ранее занимал должность заместителя главы администрации Кировского района, говорится в сообщении управления информации и аналитики администрации г.о. Самара.
Как …
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21 февраля 2013, 04:10