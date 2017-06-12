5
15
25
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 9 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре водитель «Инфинити» сломал позвоночник в ДТП со столбом

В Самаре водитель «Инфинити» сломал позвоночник в ДТП со столбом

Вчера, 11 июня, около 20:00 на трассе М-5 "Урал" на участке между Новосемейкино и ТЦ "Мега" произошло серьезное ДТП с участием автомобиля «Инфинити». Водитель элитной иномарки не справился с управлением, выехал на разделительную полосу, где по очереди врезался в несколько 
12 июня 2017, 04:41
В Тольятти водитель «Хендай» спровоцировал аварию с четырьмя авто и застрял на газоне

В Тольятти водитель «Хендай» спровоцировал аварию с четырьмя авто и застрял на газоне

В Тольятти инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которая произошла сегодня, 12 июня, на улице Дзержинского. Участниками аварии стали пять авто, передает 63.ru.

По словам очевидцев, водитель «Хендай» задел четыре машины, вылетел на газон и там застрял. Никто не 
12 июня 2017, 03:39
В Самаре на Ново-Вокзальной «десятка» опрокинула «Газель»

В Самаре на Ново-Вокзальной «десятка» опрокинула «Газель»

Сегодня, 11 июня, около 7:00 в Самаре на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Вольской произошло серьезное ДТП. Как передает Прогородсамара, там столкнулись ВАЗ-2110 и «Газель». Удар был такой силы, что фургон опрокинулся на левый бок и развалился. На месте аварии 
11 июня 2017, 05:28
Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти

Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти

Сегодня, 11 июня, в соцсети ВК был опубликован пост о помощи для пострадавшей в ДТП под Сызранью уроженки Тольятти Дарьи М. (на фото). Помочь всех неравнодушных просит подруга пострадавшей – Ксения М. Дарья находится в настоящий момент на лечении 
11 июня 2017, 04:41
Жители Советского района Самары добиваются сноса самовольной постройки

Жители Советского района Самары добиваются сноса самовольной постройки

Причиной раздора стал участок, где находятся автосервис, мойка и гараж на пересечении улиц Советской Армии и Стандартной. Областной суд еще в мае прошлого года постановил снести металлический ангар площадью более 500 квадратных метров. Но самовольная постройка до сих на месте. 

30 марта 2017, 09:57
Ночью в Самаре пожар уничтожил 100 квадратных метров сараев на улице Авроры

Ночью в Самаре пожар уничтожил 100 квадратных метров сараев на улице Авроры

В ночь на 25 мая самарские пожарные выезжали на ликвидацию ЧП в Советском районе Самары. В 1:15 в МЧС поступило сообщение, что на улице Авроры горят сараи. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. К месту ЧП 8 пожарных машин. В 

25 мая 2016, 11:09
Прокуратура завела 7 дел из-за плохих дорог в Советском районе Самары

Прокуратура завела 7 дел из-за плохих дорог в Советском районе Самары

Согласно сообщению областного надзорного ведомства, многочисленные повреждения асфальтового покрытия имеются на улицах Антонова-Овсиенко, Александра Матросова, Запорожской, Промышленности и на Советской Армии. Размер выбоин на проезжей части значительно превышает допустимые размеры. Почти повсюду около ям отсутствуют дорожные знаки, предупреждающие водителей об 
3 марта 2016, 11:56
В Самаре из-за пожара в пристрое жилого дома эвакуировали 12 жильцов

В Самаре из-за пожара в пристрое жилого дома эвакуировали 12 жильцов

В ночь на 16 января в Советском районе Самары случился пожар. Возгорание произошло в пристрое жилого двухэтажного дома на улице Южный проезд.

К месту ЧП было направлено 26 пожарных и шесть единиц техники. Пожару присвоили уровень сложности «1-БИС». Была 
16 февраля 2016, 03:50
Главы районных администраций Самары проверяют работу коммунальщиков

Главы районных администраций Самары проверяют работу коммунальщиков

Сегодня, 26 июня, согласно распоряжению мэра Дмитрия Азарова глава администрации Кировского района Самары Владимир Сафронов рабочий день начал с обхода вверенной ему территории. Он проверил благоустройство дворов в одном из проблемных кварталов города на ул. Олимпийской. Местных жителей такой подход 

26 июня 2014, 05:15
Жителям сгоревшего дома на ул. Юбилейной предоставят временное жилье

Жителям сгоревшего дома на ул. Юбилейной предоставят временное жилье

Стали известны подробности ЧП, произошедшего в Самаре на улице Юбилейной. Как уже сообщала «ТЕРРА», сегодня, 23 января, там почти полностью сгорел двухэтажный многоквартирный дом. Его жителям, чтобы спастись, пришлось выпрыгивать из окон второго этажа.

Пламя на лестничном пролете дома 
23 января 2014, 04:29
Администрацию Кировского района вместо Игоря Жаркова возглавил Владимир Сафронов

Администрацию Кировского района вместо Игоря Жаркова возглавил Владимир Сафронов

Сегодня, 21 февраля 2013 года, на пост заместителя главы городского округа Самара – главы администрации Кировского района назначен Владимир Витальевич Сафронов, который ранее занимал должность заместителя главы администрации Кировского района, говорится в сообщении управления информации и аналитики администрации г.о. Самара.

Как 

21 февраля 2013, 04:10
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна