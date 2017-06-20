Самарское трамвайно-троллейбусное управление хочет занять 165 миллионов рублей. Деньги предприятию нужны для пополнения оборотных средств. Как следует из сообщения на портале госзакупок, ТТУ просит открыть возобновляемую кредитную линию сроком на 2 года под 18-19% годовых. На ее обслуживание закладывается 32 с половиной миллиона рублей. Также управление рассчитывает на то, чтобы досрочно погасить заем. Аукцион проведут 10 июля. Напомним, месяц назад для аналогичных целей у Тольяттихимбанка 24,5 млн рублей заняло «Тольяттинское троллейбусное управление». Средства предоставлены под 16 процентов годовых, срок погашения - два с половиной года. Аффилированный семейству Махлаев банк оказался единственным участником тендера.
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