Как будет работать транспорт в день матча на «Самара Арене»



В связи со спортивным событием с 09:00 до 19:00 9 марта будет закрыто движение по … В ближайшую субботу, 9 марта, на стадионе «Самара Арена» футбольный клуб «Крылья Советов» будет принимать красноярский «Енисей». Матч начнется в 15:00 по местному времени.В связи со спортивным событием с 09:00 до 19:00 9 марта будет закрыто движение по