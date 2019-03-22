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Начальника областного бюро медико-социальной экспертизы отправили под домашний арест
В пятницу, 22 марта, суд Железнодорожного района избрал меру пресечения для руководителя бюро медико-социальной экспертизы региона Дмитрия Драча. До 20 мая подозреваемый заключен под домашний арест, сообщили в прокуратуре Самарской области. Напомним, что фигурант дела подозревается в мошенничестве в особо …
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22 марта 2019, 04:09
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На Южном шоссе в Тольятти опрокинулся грузовик: пострадал водитель
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22 марта 2019, 02:28
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Погибли трое: на трассе Ульяновск - Самара столкнулись грузовик и автобус
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22 марта 2019, 01:48
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В застройке в Самарской области находится более 2 млн кв.м. жилья
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22 марта 2019, 01:30
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На перевозку льготников в Самарской области направят 1 млрд рублей
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20 марта 2019, 09:35
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Трамваи № 22 и 24 хотят пустить до «Самара Арены»
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19 марта 2019, 04:01
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В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев
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11 марта 2019, 01:37
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«Деньги спишут позже»: дептранс разъяснил процесс оплаты проезда картами
Деньги с пассажиров спишут позже. Департамент транспорта Самары разъяснил процесс оплаты проезда картами в городском общественном транспорте. Возможность рассчитываться за поездки в автобусе, трамвае или троллейбусе пластиком либо гаджетами появилась у жителей областного центра с начала этого года. Однако …
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7 марта 2019, 09:23
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Как будет работать транспорт в день матча на «Самара Арене»
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6 марта 2019, 03:01
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В Самаре купят 18 турникетов для трамваев, где не будет кондукторов
Стало известно, что Трамвайно-троллейбусное управление Самары планирует закупить 18 турникетов в общественный транспорт. Речь идет о трамваях, в которых не будут работать кондукторы.
Напомним, эта практика стала недавно широко внедряться в областной столице. Например, пассажирам троллейбусов № 16 и …
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4 марта 2019, 08:25
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В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской
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27 февраля 2019, 05:31
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В Самаре протянут новую троллейбусную линию к Фрунзенскому мосту
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15 февраля 2019, 08:50
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Фрунзенский мост попал в перечень объектов с федеральным финансированием
Строительство Фрунзенского моста в Самаре включили в перечень проектов реконструкции и строительства дорог, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет Фонда национального благосостояния. Соответствующее распоряжение правительства России о дополнении списка проектов опубликовано 12 февраля на сайте кабинета …
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12 февраля 2019, 08:45
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Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре
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6 февраля 2019, 05:51
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В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста
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19 декабря 2018, 05:24
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