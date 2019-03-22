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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Материалы по теме:

Начальника областного бюро медико-социальной экспертизы отправили под домашний арест

Начальника областного бюро медико-социальной экспертизы отправили под домашний арест

В пятницу, 22 марта, суд Железнодорожного района избрал меру пресечения для руководителя бюро медико-социальной экспертизы региона Дмитрия Драча. До 20 мая подозреваемый заключен под домашний арест, сообщили в прокуратуре Самарской области. Напомним, что фигурант дела подозревается в мошенничестве в особо 
22 марта 2019, 04:09
На Южном шоссе в Тольятти опрокинулся грузовик: пострадал водитель

На Южном шоссе в Тольятти опрокинулся грузовик: пострадал водитель

В четверг, 21 марта, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал один человек. В 13:00 58-летний мужчина с солидным водительским стажем - 39 лет ехал на грузовике МАЗ. По предварительной версии полицейских, когда этот человек двигался по Южному шоссе со 
22 марта 2019, 02:28
Погибли трое: на трассе Ульяновск - Самара столкнулись грузовик и автобус

Погибли трое: на трассе Ульяновск - Самара столкнулись грузовик и автобус

В пятницу, 22 марта, в 07:45 произошла трагедия на 56 километре трассы «Ульяновск – Димитровград – Самара». Там столкнулись грузовик «Мерседес» и пассажирский автобус «Луидор», следовавший по маршруту «Ульяновск - Самара». Как сообщили в УМВД России по Ульяновской области, в 
22 марта 2019, 01:48
В застройке в Самарской области находится более 2 млн кв.м. жилья

В застройке в Самарской области находится более 2 млн кв.м. жилья

Свыше 2 млн квадратных метров жилья в Самарской области сейчас находится в застройке. Это может помочь выполнить план по вводу жилья в 63-м регионе на 2019 год. Напомним, он составляет 2,7 млн квадратных метров. При этом за 2 месяца с 
22 марта 2019, 01:30
На перевозку льготников в Самарской области направят 1 млрд рублей

На перевозку льготников в Самарской области направят 1 млрд рублей

В 2019 году в Самарской области на перевозку льготников выделят почти 1 млрд рублей, сообщил региональный Минтранс. Однако на покрытие расходов ведомству этих денег не хватит. Всего, по сведениям чиновников, в области проживают 185 тысяч человек, имеющих право льготного проезда. 
20 марта 2019, 09:35
Трамваи № 22 и 24 хотят пустить до «Самара Арены»

Трамваи № 22 и 24 хотят пустить до «Самара Арены»

Стало известно, что трамваи № 22 и № 24 будут ходить до стадиона «Самара Арена». Эта информация была озвучена на заседании комитета по транспорту Самарской губдумы. Сейчас специалисты уже разработали проект, по которому на Московском шоссе сделают стрелку, тогда трамваи, 
19 марта 2019, 04:01
В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев

В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев

В понедельник, 11 марта, в областной столице останавливалось движение трамваев в 15-м микрорайоне. Напомним, что они курсируют на этом отрезке пути мимо вещевого рынка. В какой-то момент с крыш павильонов глыбы льда и снега упали прямо в салон пассажирского транспорта. 
11 марта 2019, 01:37
«Деньги спишут позже»: дептранс разъяснил процесс оплаты проезда картами

«Деньги спишут позже»: дептранс разъяснил процесс оплаты проезда картами

Деньги с пассажиров спишут позже. Департамент транспорта Самары разъяснил процесс оплаты проезда картами в городском общественном транспорте. Возможность рассчитываться за поездки в автобусе, трамвае или троллейбусе пластиком либо гаджетами появилась у жителей областного центра с начала этого года. Однако 
7 марта 2019, 09:23
Как будет работать транспорт в день матча на «Самара Арене»

Как будет работать транспорт в день матча на «Самара Арене»

В ближайшую субботу, 9 марта, на стадионе «Самара Арена» футбольный клуб «Крылья Советов» будет принимать красноярский «Енисей». Матч начнется в 15:00 по местному времени.

В связи со спортивным событием с 09:00 до 19:00 9 марта будет закрыто движение по 
6 марта 2019, 03:01
В Самаре купят 18 турникетов для трамваев, где не будет кондукторов

В Самаре купят 18 турникетов для трамваев, где не будет кондукторов

Стало известно, что Трамвайно-троллейбусное управление Самары планирует закупить 18 турникетов в общественный транспорт. Речь идет о трамваях, в которых не будут работать кондукторы.

Напомним, эта практика стала недавно широко внедряться в областной столице. Например, пассажирам троллейбусов № 16 и 
4 марта 2019, 08:25
В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской

В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской

В среду, 27 февраля, в областной столице встали трамваи на улице Ставропольской. Как рассказывают очевидцы, на путях между улицей Советской Армии и Партсъезда застрял грузовик. Фура перегородила проезд, и пассажирам трамвая пришлось искать другие способы добраться до места назначения - 
27 февраля 2019, 05:31
В Самаре протянут новую троллейбусную линию к Фрунзенскому мосту

В Самаре протянут новую троллейбусную линию к Фрунзенскому мосту

В Самаре планируют протянуть новую троллейбусную линию. Она будет проходить по ул. Комсомольской от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, а также по ул. Куйбышева от ул. Комсомольской до ул. Пионерской. Планируется, что эта контактная линия соединит между собой сеть в 

15 февраля 2019, 08:50
Фрунзенский мост попал в перечень объектов с федеральным финансированием

Фрунзенский мост попал в перечень объектов с федеральным финансированием

Строительство Фрунзенского моста в Самаре включили в перечень проектов реконструкции и строительства дорог, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет Фонда национального благосостояния. Соответствующее распоряжение правительства России о дополнении списка проектов опубликовано 12 февраля на сайте кабинета 
12 февраля 2019, 08:45
Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре

Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре

Шестиполосное движение транспорта по Фрунзенскому мосту в Самаре планируется пустить уже в сентябре этого года. Как сообщили в мэрии Самары, строительство моста ведется опережающими темпами. 

- Длина моста 667 метров, а вся протяженность строящегося участка - с учетом съездов и 
6 февраля 2019, 05:51
В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста

В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста

В Самаре начались работы по бетонированию плиты проезжей части Фрунзенского моста. До конца 2018 года строители забетонируют участок между опорами № 7 и 8. Они положат более 200 м3 бетона. 
 
- Для обеспечения высокого качества работ строителями используются специальные технологические 
19 декабря 2018, 05:24
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