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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

В Самаре в День России, 12 июня, перекроют ряд дорог, сообщает мэрия Самары. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением праздничных мероприятий, ограничения будут действовать в центре города с 15 часов до 23:00. Временно изменятся схемы движения 
7 июня 2018, 05:15
В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре

В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018 общественный транспорт будет ходить до 2:00, для него в районе железнодорожного вокзала появится выделенная полоса. Об этом было заявлено в Самарской губернской думе на круглом столе, посвященном обеспечению безопасности на дорогах региона. Напомним, ЧМ-2018 пройдет 

7 июня 2018, 04:35
Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018

Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018

Региональные власти решили смягчить ограничения на въезд в Самару грузовиков массой более 3,5 тонны во время чемпионата мира по футболу. Сейчас рассматривается вариант, при котором они будут действовать только в дни проведения футбольных поединков и накануне. Об этом заявил заместитель 
7 июня 2018, 02:42
В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018 аэропорт Курумоч примет около 300 дополнительных авиарейсов, которые добавятся к сезонному расписанию. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Шесть матчей состоятся на стадионе «Самара Арена» в столице 63-го региона – 17, 21, 25, 

7 июня 2018, 12:03
Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре

Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре

В Самаре накануне ЧМ-2018 
7 июня 2018, 11:15
Выдача аккредитаций на проезд машин во время ЧМ в Самаре продлена до 15 июля

Выдача аккредитаций на проезд машин во время ЧМ в Самаре продлена до 15 июля

Из-за чемпионата мира по футболу в городе будет перекрыт целый ряд дорог. Ограничения коснутся территорий в районе стадиона «Самара Арена» и площади Куйбышева. Проезд автотранспорта там будет возможен только при наличии пропуска. Жители домов и работники организаций, расположенных в зонах 

6 июня 2018, 01:35
Во время ЧМ в Самаре увеличат количество маршруток без льгот

Во время ЧМ в Самаре увеличат количество маршруток без льгот

Во время чемпионата мира по футболу по городским маршрутам будет курсировать больше коммерческих микроавтобусов. С помощью частников планируется компенсировать отсутствие муниципальных машин, которые будут использоваться для перевозки фанатов.

По словам чиновников, увеличение числа маршруток – единственный способ в решении проблем перевозок 

6 июня 2018, 11:08
Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре

Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре

В Самаре закрыто движение трамваев по улице Фрунзе. Об этом сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении Самары. Ограничение связано с подготовкой к проведению ЧМ-2018. Изменится движение трамваев №3, 15, 16, 20. Напомним, на площади Куйбышева с 14 июня по 15 июля будет 

4 июня 2018, 03:23
До Крутых Ключей хотят продлить новую ветку трамвая в Самаре

До Крутых Ключей хотят продлить новую ветку трамвая в Самаре

В Самаре хотят пустить трамваи в микрорайоны Крутые Ключи и «Новая Самара». Для этого предполагается продлить новую ветку трамвая, построенную до стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена». Сейчас разрабатывается новый транспортный план. Об этом стало известно на заседании комитета по строительству в 

25 мая 2018, 10:59
Остановка трамвая «Галактионовская» перенесена в Самаре

Остановка трамвая «Галактионовская» перенесена в Самаре

В Самаре перенесли остановку трамваев «Галактионовская», которая расположена на улице Красноармейской. «Для трамваев маршрутов №3 и 16 остановка перенесится за перекресток с улицей Галактионовской, для трамваев маршрута №22 — за поворот направо по Галактионовской к дому № 103, для трамваев маршрута 

24 мая 2018, 12:50
Часть трамваев изменят схемы движения в Самаре

Часть трамваев изменят схемы движения в Самаре

В Самаре изменятся схемы движения части трамваев. Новое летнее расписание введено для вагонов, следующих по маршруту №24. В выходные трамваи этого маршрута – не все, через один - будут ходить не в Юнгородок до Костромского переулка, а до металлургического завода. 
21 мая 2018, 04:19
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