Во время чемпионата мира по футболу трамвайные маршруты №№ 5, 15, 20к и 22 будут курсировать без изменений. Ранее сообщалось о том, что их схемы будут скорректированы, а маршрут 20К могли и вовсе закрыть. Однако в итоге было принято решение о том, что трамваи на участке от ул. Полевой до ул. Красноармейской будут двигаться по ул. Галатионовской. Изменения будут вводиться только в дни проведения матчей из-за необходимости запуска скоростных составов-шаттлов.
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