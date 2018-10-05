Движение трамваев по Заводскому шоссе в Самаре будет закрыто до 31 декабря этого года. Такие сроки обозначили представители ТТУ в ответ на вопрос о том, когда вагоны снова поедут в Юнгородок.
Напомним, летом в областном центре стартовала реконструкция Заводского шоссе на участке от улицы Земеца до XXII Партсъезда. В связи с этим трамваи №№ 2, 3, 12, 19 и 21 сейчас курсируют по укороченным маршрутам.
|
Самарская мэрия проверяет информацию о возможном повышении стоимости проезда в маршрутках
28 сентября самарцы, регулярно ездящие на маршрутках, встревожились из-за неожиданной новости. В салонах автобусов заметили объявления, которые гласили, что цена проезда на коммерческом транспорте с 8 октября будет составлять 30 рублей вместо нынешних 25 рублей. Грядущее нововведение вызвало негативную реакцию …
|
28 сентября 2018, 11:12
|
В Самаре прямо на ходу задымился автобус
|
26 сентября 2018, 02:51
|
В Самаре перекроют три дороги
|
21 сентября 2018, 01:33
|
Между Самарой и Казанью пустят новый поезд
|
17 сентября 2018, 01:13
|
Трамваи снова будут доезжать до Хлебной площади только в 2020 году
|
14 сентября 2018, 04:50
|
На «футбольном» трамвайном маршруте в Самаре начнут принимать транспортные карты
В трамваях, которые едут по маршруту S5, начнут принимать для оплаты транспортные карты. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на профильный департамент. Сроки начала действия электронных проездных пока не уточняются.
Напомним, трамвайный маршрут S5 работает в Самаре в …
|
28 августа 2018, 11:15
|
Общественный транспорт изменит работу из-за ремонта Заводского шоссе в Самаре
|
20 августа 2018, 11:35
|
Стало известно, почему не будут продлевать трамвайный маршрут №13 в Самаре
|
8 августа 2018, 10:00
|
В Самаре не хватает денег, чтобы починить трамваи
|
19 июля 2018, 03:22
|
Стало известно, когда начнется капитальный ремонт Заводского шоссе в Самаре
После 20 июля в областной столице стартует капитальный ремонт Заводского шоссе на отрезке от улицы 22 Партсъезда до улицы Земеца. Привести проезжую часть в порядок решили из-за постоянных жалоб автомобилистов и Госавтоинспекции. Еще одной причиной стала необходимость увеличить пропускную способность …
|
6 июля 2018, 03:19
|
На Заводском шоссе уничтожен ларек с шаурмой
|
17 апреля 2018, 12:36
|
Потоп на Заводском шоссе в Самаре: дорога превратилась в каток
В ночь с пятницы на субботу, с 16 на 17 февраля, в Самаре произошла очередная коммунальная авария. Как сообщают очевидцы в паблике «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте», на Заводском шоссе прорвало водопровод.
«От Дипорта в сторону …
|
17 февраля 2018, 02:08