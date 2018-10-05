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Самарская мэрия проверяет информацию о возможном повышении стоимости проезда в маршрутках

Самарская мэрия проверяет информацию о возможном повышении стоимости проезда в маршрутках

28 сентября самарцы, регулярно ездящие на маршрутках, встревожились из-за неожиданной новости. В салонах автобусов заметили объявления, которые гласили, что цена проезда на коммерческом транспорте с 8 октября будет составлять 30 рублей вместо нынешних 25 рублей. Грядущее нововведение вызвало негативную реакцию 

28 сентября 2018, 11:12
В Самаре прямо на ходу задымился автобус

В Самаре прямо на ходу задымился автобус

26 сентября в Самаре произошел инцидент с общественным транспортом. Во время движения задымился дачный автобус №157. Машину сразу же остановили, а перепуганных пассажиров вывели на улицу.

Очевидцы сразу сообщили о произошедшем в Twiiter, добавив, что люди не могли дождаться следующего автобуса 

26 сентября 2018, 02:51
В Самаре перекроют три дороги

В Самаре перекроют три дороги

Для проведения ремонтных работ на территории города будет перекрыто движение на нескольких улицах. Это необходимо для обеспечения безопасности. Ограничения будут действовать на следующих участках:

- до 08:00 22 сентября - по улице Средне-Садовая в районе пересечения с улицей Победы (по нечетной 

21 сентября 2018, 01:33
Между Самарой и Казанью пустят новый поезд

Между Самарой и Казанью пустят новый поезд

Зимой новый поезд будет курсировать между Самарой и Казанью. Состав №126\125 выйдет на линию 9 декабря, билеты на него уже появились в продаже.

Поезд будет следовать по маршруту Москва-Самара-Казань-Москва. Стоимость билетов в купейном вагоне начинается от 3969 рублей.

Из Самары состав будет 

17 сентября 2018, 01:13
Трамваи снова будут доезжать до Хлебной площади только в 2020 году

Трамваи снова будут доезжать до Хлебной площади только в 2020 году

С четверга, 20 сентября, трамваи № 1, 3 и 5 не будут доезжать до Хлебной площади. Это связано со строительством Фрунзенского моста. Представители Минтранса сообщили, что движение там возобновится не раньше 2020 года. На время работ трамвайные пути демонтируют.

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14 сентября 2018, 04:50
На «футбольном» трамвайном маршруте в Самаре начнут принимать транспортные карты

На «футбольном» трамвайном маршруте в Самаре начнут принимать транспортные карты

В трамваях, которые едут по маршруту S5, начнут принимать для оплаты транспортные карты. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на профильный департамент. Сроки  начала действия электронных проездных пока не уточняются.

Напомним, трамвайный маршрут S5 работает в Самаре в 
28 августа 2018, 11:15
Общественный транспорт изменит работу из-за ремонта Заводского шоссе в Самаре

Общественный транспорт изменит работу из-за ремонта Заводского шоссе в Самаре

С 21 августа стартует капитальный ремонт Заводского шоссе. В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в порядок будут приводить участок дороги от улицы XXII Партсъезда до Земеца. Как сообщает самарская мэрия, в связи с этим изменится схема движения транспорта. 
20 августа 2018, 11:35
Стало известно, почему не будут продлевать трамвайный маршрут №13 в Самаре

Стало известно, почему не будут продлевать трамвайный маршрут №13 в Самаре

Не так давно самарские студенты попросили представителей мэрии продумать вопрос о продлении трамвайного маршрута №13 до ТЦ «Апельсин». После анализа ситуации было решено этого не делать по нескольким причинам.

Во-первых, продление маршрута повлечет увеличение интервала движения трамваев с 6 до 9 

8 августа 2018, 10:00
В Самаре не хватает денег, чтобы починить трамваи

В Самаре не хватает денег, чтобы починить трамваи

Зачастую, ходить через трамвайные пути в Самаре надо с осторожностью. Причиной является смазка, которой испачканы рельсы и шпалы. Из-за этого есть большой риск испортить свою одежду. Жители Самары решили поинтересоваться у ТТУ, насколько это нормально? Оказалось, что дело в неисправности 

19 июля 2018, 03:22
Стало известно, когда начнется капитальный ремонт Заводского шоссе в Самаре

Стало известно, когда начнется капитальный ремонт Заводского шоссе в Самаре

После 20 июля в областной столице стартует капитальный ремонт Заводского шоссе на отрезке от улицы 22 Партсъезда до улицы Земеца. Привести проезжую часть в порядок решили из-за постоянных жалоб автомобилистов и Госавтоинспекции. Еще одной причиной стала необходимость увеличить пропускную способность 

6 июля 2018, 03:19
На Заводском шоссе уничтожен ларек с шаурмой

На Заводском шоссе уничтожен ларек с шаурмой

В Самаре на Заводском шоссе утром во вторник, 17 апреля, произошел пожар – загорелся ларек с шаурмой, сообщили очевидцы. В соцсетях появились фотографии и видео с места происшествия. Самарцы гадают, из-за чего мог загореться торговый павильон. Очевидцы отмечают, что во 

17 апреля 2018, 12:36
Потоп на Заводском шоссе в Самаре: дорога превратилась в каток

Потоп на Заводском шоссе в Самаре: дорога превратилась в каток

В ночь с пятницы на субботу, с 16 на 17 февраля, в Самаре произошла очередная коммунальная авария. Как сообщают очевидцы в паблике «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте», на Заводском шоссе прорвало водопровод.
 
«От Дипорта в сторону 
17 февраля 2018, 02:08
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