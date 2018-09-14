На «футбольном» трамвайном маршруте в Самаре начнут принимать транспортные карты



Напомним, трамвайный маршрут S5 работает в Самаре в … В трамваях, которые едут по маршруту S5, начнут принимать для оплаты транспортные карты. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на профильный департамент. Сроки начала действия электронных проездных пока не уточняются.Напомним, трамвайный маршрут S5 работает в Самаре в