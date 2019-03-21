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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Материалы по теме:

В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы

В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы

В среду, 20 марта, произошла авария с пострадавшими в Чапаевске. В 21:57 21-летний водитель ехал на ВАЗ 211440 по улице Ленина в направлении Сазонова. По предварительной версии полицейских, автомобилист по пути сбил 58-летнего мужчину, который чистил железнодорожные рельсы. Пешеход получил 
21 марта 2019, 01:00
Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской

Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской

На строительной площадке Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре приступили к активной стадии строительства - завершается заливка фундамента. Будет забито 8 тысяч свай. Это необходимо, чтобы стабилизировать грунт. О ходе работ рассказал генеральный директор АО «ВТС-9», подрядчик по строительству 
21 марта 2019, 12:21
Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды

Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды

Весна пришла, и в Самарской области с каждым днем становится теплее. В среду, 20 марта, синоптики зарегистрировали абсолютный максимум температуры воздуха в райцентре Клявлино на севере 63-го региона. Воздух в этот день прогрелся до +7,3 градусов. Как отметили в 
21 марта 2019, 11:58
На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой

На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой

В четверг, 21 марта, на нескольких улицах в областной столице могут возникнуть проблемы с холодной водой. Сегодня коммунальщики ведут работы на водоводе диаметром 600 мм, проходящем под улицей Мичурина. В связи с этим холодную воду перевели на пониженное давление. 
21 марта 2019, 11:30
В Самаре шофер автобуса № 34 избил пассажира

В Самаре шофер автобуса № 34 избил пассажира

В пятницу, 15 марта, произошел неприятный инцидент в одном из самарских автобусов. Жителя областной столицы избил водитель транспортного средства, пишет 63.ru. По информации представителей компании-перевозчика «СамараАвтоГаз», это случилось в автобусе № 34.

- Руководство предприятия сразу же отреагировало. 
15 марта 2019, 01:33
В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев

В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев

В понедельник, 11 марта, в областной столице останавливалось движение трамваев в 15-м микрорайоне. Напомним, что они курсируют на этом отрезке пути мимо вещевого рынка. В какой-то момент с крыш павильонов глыбы льда и снега упали прямо в салон пассажирского транспорта. 
11 марта 2019, 01:37
В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека

В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека

В крупной аварии на 15 километре обводной дороги Самары в Кинельском районе пострадали три человека. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, на месте происшествия проводились аварийно-спасательные работы. Туда выезжали 7 человек и две единицы техники. Выяснилось, что в 
4 марта 2019, 11:16
У Сызрани организовано реверсивное движение по федеральной трассе М5

У Сызрани организовано реверсивное движение по федеральной трассе М5

Дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе М5 Урал блокировало движение в районе Сызрани. Большегруз встал поперек дороги.
 
Сообщается, что ДТП случилось около 16.00. Водитель МАЗа, судя по всему не справился с управлением из-за резкого ухудшения погодных условий. Фуру занесло, кабиной 
2 марта 2019, 09:56
Стало известно, когда трамваи вновь поедут по Заводскому шоссе в Самаре

Стало известно, когда трамваи вновь поедут по Заводскому шоссе в Самаре

Специалисты городского Департамента транспорта озвучили примерные сроки запуска трамваев по Заводскому шоссе. Напомним, ходить они там перестали с лета прошлого года из-за масштабного ремонта дороги. Сейчас вагоны по маршрутам №2, 3, 12, 19, 21 двигаются по сокращенной схеме. Они доезжают 

1 марта 2019, 11:50
В Самарской области ограничили движение на трассе «Березняки - Новые Ключи»

В Самарской области ограничили движение на трассе «Березняки - Новые Ключи»

В четверг, 21 февраля, в Самарской области ограничили движение по трассе в Кинель-Черкасском районе. С 15:30 из-за погодных условий было ограничено движение транспорта на трассе «Березняки — Новые Ключи», сообщили в АСАДО. Напомним, что накануне вечером в регионе из-за снегопада, 
22 февраля 2019, 11:14
На станции метро «Кировская» остановили три эскалатора

На станции метро «Кировская» остановили три эскалатора

На станции Самарского метрополитена «Кировская» вывели из работы сразу три эскалатора. Остановить их пришлось из-за старости - срок службы техники уже истек. Эти эскалаторы находятся в вестибюле № 1. По словам представителя департамента транспорта, капитальный ремонт не планируется из-за низкого 
21 февраля 2019, 11:36
Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено

Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено

Хорошие новости для водителей: движение всех транспортных средств на подъездной дороге к Оренбургу от федеральной трассы М-5 «Урал» восстановлено в полном объеме. Временное ограничение на участке от 97 до 129 километра автомобильной дороги отменили с 09:00 среды, 20 февраля, сообщили 
20 февраля 2019, 11:58
В конце марта между Кошелев Парком и стадионом «Самара Арена» пустят автобусы

В конце марта между Кошелев Парком и стадионом «Самара Арена» пустят автобусы

В конце марта планируется запустить новый автобусный маршрут от «Кошелев Парка» к стадиону «Самара Арена». Маршрут пройдет через поселок Стройкерамика, Ракитовское и Волжское шоссе с конечной остановкой у разворотного трамвайного кольца у стадиона «Самара Арена», где можно будет пересесть на 
20 февраля 2019, 08:19
Трамваи вернутся на Заводское шоссе в Самаре после апреля

Трамваи вернутся на Заводское шоссе в Самаре после апреля

Стало известно, что трамваи снова пустят по Заводскому шоссе после апреля этого года. Движение планируется восстановить после того, как на шоссе завершится ремонт. Напомним, что трамваи не ходят в Юнгородок через Заводское шоссе с лета прошлого года. Маршруты № 2, 
4 февраля 2019, 05:22
До стадиона «Самара Арена» пустят трамваи № 6 и 17

До стадиона «Самара Арена» пустят трамваи № 6 и 17

Стало известно, что в новом футбольном сезоне к стадиону «Самара Арена» будут курсировать трамваи, в которых будут предоставляться все виды льгот. Напомним, что в 2018 году до спортивного объекта в дни матчей можно было добраться на трамваях S5 и S5к, 
9 января 2019, 11:25
Трамвайные пути с Хлебной площади в Самаре решили не убирать

Трамвайные пути с Хлебной площади в Самаре решили не убирать

На время строительства Фрунзенского моста трамвайные пути с Хлебной площади убирать не будут. Об этом на заседании, посвященном планировке исторического центра, заявил главный архитектор области Анатолий Баранников, пишет ВолгаНьюс.

Кроме того, принято решение не выводить транспортные потоки с 
16 октября 2018, 02:27
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