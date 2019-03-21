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В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы
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21 марта 2019, 01:00
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Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской
На строительной площадке Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре приступили к активной стадии строительства - завершается заливка фундамента. Будет забито 8 тысяч свай. Это необходимо, чтобы стабилизировать грунт. О ходе работ рассказал генеральный директор АО «ВТС-9», подрядчик по строительству …
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21 марта 2019, 12:21
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Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды
Весна пришла, и в Самарской области с каждым днем становится теплее. В среду, 20 марта, синоптики зарегистрировали абсолютный максимум температуры воздуха в райцентре Клявлино на севере 63-го региона. Воздух в этот день прогрелся до +7,3 градусов. Как отметили в …
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21 марта 2019, 11:58
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На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой
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21 марта 2019, 11:30
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В Самаре шофер автобуса № 34 избил пассажира
В пятницу, 15 марта, произошел неприятный инцидент в одном из самарских автобусов. Жителя областной столицы избил водитель транспортного средства, пишет 63.ru. По информации представителей компании-перевозчика «СамараАвтоГаз», это случилось в автобусе № 34.
- Руководство предприятия сразу же отреагировало. …
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15 марта 2019, 01:33
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В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев
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11 марта 2019, 01:37
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В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека
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4 марта 2019, 11:16
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У Сызрани организовано реверсивное движение по федеральной трассе М5
Дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе М5 Урал блокировало движение в районе Сызрани. Большегруз встал поперек дороги.
Сообщается, что ДТП случилось около 16.00. Водитель МАЗа, судя по всему не справился с управлением из-за резкого ухудшения погодных условий. Фуру занесло, кабиной …
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2 марта 2019, 09:56
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Стало известно, когда трамваи вновь поедут по Заводскому шоссе в Самаре
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1 марта 2019, 11:50
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В Самарской области ограничили движение на трассе «Березняки - Новые Ключи»
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22 февраля 2019, 11:14
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На станции метро «Кировская» остановили три эскалатора
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21 февраля 2019, 11:36
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Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено
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20 февраля 2019, 11:58
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В конце марта между Кошелев Парком и стадионом «Самара Арена» пустят автобусы
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20 февраля 2019, 08:19
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Трамваи вернутся на Заводское шоссе в Самаре после апреля
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4 февраля 2019, 05:22
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До стадиона «Самара Арена» пустят трамваи № 6 и 17
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9 января 2019, 11:25
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Трамвайные пути с Хлебной площади в Самаре решили не убирать
На время строительства Фрунзенского моста трамвайные пути с Хлебной площади убирать не будут. Об этом на заседании, посвященном планировке исторического центра, заявил главный архитектор области Анатолий Баранников, пишет ВолгаНьюс.
Кроме того, принято решение не выводить транспортные потоки с …
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16 октября 2018, 02:27
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