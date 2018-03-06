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Очередное разбирательство по банкротству МП «Пассажиравтотранс» назначено в Самаре
Арбитражный суд Самарской области назначил на 12 марта очередное разбирательство по делу о банкротстве самарского муниципального предприятия «Пассажиравтотранс». «ТЕРРА» уже неоднократно рассказывала о бедственном положении городских транспортников. МП в 2016 году сработала с выручкой около одного миллиарда рублей и получило …
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5 марта 2018, 05:04
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В блогах: самарцы предложили пересадить «чинуш» в «Газели»
Блогер Алексей Перезнатнов пишет о «газельных отголосках» в системе общественного транспорта Самары». «Некогда эти микроавтобусы различных модификаций были основной моделью на коммерческих маршрутах. Сейчас на весь город их осталось чуть более сотни. «Газели» в небольшом количестве есть лишь на …
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27 февраля 2018, 12:02
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Попавшие в ДТП Hummer и Nexia остановили трамваи на Арцыбушевской в Самаре
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26 февраля 2018, 09:44
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Из-за масленичных гуляний в центре Самары перекроют дороги
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14 февраля 2018, 09:08
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Самара получит 100 новых белорусских автобусов
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13 февраля 2018, 05:36
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Скоростные трамваи будут ездить по Самаре только во время матчей ЧМ-2018
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9 февраля 2018, 09:00
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В Самаре с 1 февраля появится остановка трамвая «проспект Ленина»
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1 февраля 2018, 10:29
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В Самаре к ЧМ-2018 создадут 10 новых маршрутов общественного транспорта
В Самаре к ЧМ-2018 организуют 10 специальных маршрутов общественного транспорта. Они будут работать в дни проведения матчей мундиаля. Об этом в понедельник, 22 января, было заявлено на заседании правительства Самарской области, посвященном вопросам транспортного обеспечения ЧМ-2018. Автобусы и трамваи будут …
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23 января 2018, 03:01
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В Самаре пять автобусных маршрутов уберут с проспекта Ленина
В Самаре с понедельника, 18 декабря, изменится схема движения пяти маршрутов общественного транспорта. Это связано с открытием движения по улице Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Несколько последних лет проезд по этому участку дороги был перекрыт из-за строительства метро. Автобусы, которые …
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15 декабря 2017, 05:07
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Самарец поссорился с другом и выбросил его из окна
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20 апреля 2017, 05:21
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12 апреля 2017, 11:45