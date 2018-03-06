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Очередное разбирательство по банкротству МП «Пассажиравтотранс» назначено в Самаре

Очередное разбирательство по банкротству МП «Пассажиравтотранс» назначено в Самаре

Арбитражный суд Самарской области назначил на 12 марта очередное разбирательство по делу о банкротстве самарского муниципального предприятия «Пассажиравтотранс». «ТЕРРА» уже неоднократно рассказывала о бедственном положении городских транспортников. МП в 2016 году сработала с выручкой около одного миллиарда рублей и получило 

5 марта 2018, 05:04
В блогах: самарцы предложили пересадить «чинуш» в «Газели»

В блогах: самарцы предложили пересадить «чинуш» в «Газели»

Блогер Алексей Перезнатнов пишет о «газельных отголосках» в системе общественного транспорта Самары». «Некогда эти микроавтобусы различных модификаций были основной моделью на коммерческих маршрутах. Сейчас на весь город их осталось чуть более сотни. «Газели» в небольшом количестве есть лишь на 
27 февраля 2018, 12:02
Попавшие в ДТП Hummer и Nexia остановили трамваи на Арцыбушевской в Самаре

Попавшие в ДТП Hummer и Nexia остановили трамваи на Арцыбушевской в Самаре

В Самаре на улице Арцыбушевской из-за ДТП с участием двух иномарок оказалось ограничено движение трамваев. Авария произошла в воскресенье, 25 января, в 10:15. На перекрестке с Вилоновской столкнулись Hummer и Daewoo Nexia. По данным МВД, «Нексией» управлял 37-летний водитель. Он 
26 февраля 2018, 09:44
Из-за масленичных гуляний в центре Самары перекроют дороги

Из-за масленичных гуляний в центре Самары перекроют дороги

В конце этой недели из-за народных гуляний по случаю Масленицы в Самаре перекроют часть дорог в центре города.

С 0:00 16 февраля до 23:00 18 февраля будет запрещен въезд транспорта на площади Куйбышева. Напомним, именно там пройдет основная часть прозничных торжеств.

С 

14 февраля 2018, 09:08
Самара получит 100 новых белорусских автобусов

Самара получит 100 новых белорусских автобусов

13 февраля на площади Славы в Самаре прошла презентация новых автобусов МАЗ, которые город должен получить в ближайшее время. Ключи от трех машин врио главы региона Дмитрию Азарову вручил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Игорь Петришенко. Всего 

13 февраля 2018, 05:36
Скоростные трамваи будут ездить по Самаре только во время матчей ЧМ-2018

Скоростные трамваи будут ездить по Самаре только во время матчей ЧМ-2018

Стал известен график движения скоростного трамвая до стадиона «Самара-Арена». Выяснилось, что составы будут курсировать по областному центру только в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу за три часа до игры и три часа после. Предполагается, что в это время 

9 февраля 2018, 09:00
В Самаре с 1 февраля появится остановка трамвая «проспект Ленина»

В Самаре с 1 февраля появится остановка трамвая «проспект Ленина»

1 февраля вступают в силу нововведения в движении трамвайных маршрутов.
1 февраля 2018, 10:29
В Самаре к ЧМ-2018 создадут 10 новых маршрутов общественного транспорта

В Самаре к ЧМ-2018 создадут 10 новых маршрутов общественного транспорта

В Самаре к ЧМ-2018 организуют 10 специальных маршрутов общественного транспорта. Они будут работать в дни проведения матчей мундиаля. Об этом в понедельник, 22 января, было заявлено на заседании правительства Самарской области, посвященном вопросам транспортного обеспечения ЧМ-2018. Автобусы и трамваи будут 
23 января 2018, 03:01
В Самаре пять автобусных маршрутов уберут с проспекта Ленина

В Самаре пять автобусных маршрутов уберут с проспекта Ленина

В Самаре с понедельника, 18 декабря, изменится схема движения пяти маршрутов общественного транспорта. Это связано с открытием движения по улице Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Несколько последних лет проезд по этому участку дороги был перекрыт из-за строительства метро. Автобусы, которые 

15 декабря 2017, 05:07
Самарец поссорился с другом и выбросил его из окна

Самарец поссорился с другом и выбросил его из окна

В Самаре полицейские установили, при каких обстоятельствах 34-летний мужчина выпал из окна дома на проспекте Ленина. 17 апреля сообщение об инциденте появилось в социальной сети. Мужчина упал на крышу магазина, расположенного на первом этаже здания. Пострадавшего доставили в больницу, а 

20 апреля 2017, 05:21
В Самаре обвалился склон вдоль проспекта Ленина

В Самаре обвалился склон вдоль проспекта Ленина
12 апреля 2017, 11:45
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