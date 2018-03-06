Скоростные трамваи будут ездить по Самаре только во время матчей ЧМ-2018 Стал известен график движения скоростного трамвая до стадиона «Самара-Арена». Выяснилось, что составы будут курсировать по областному центру только в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу за три часа до игры и три часа после. Предполагается, что в это время …