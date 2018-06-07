В Самаре на улице Ставропольской произошло ДТП с участием общественного транспорта: трамвай протаранил «Газель», по предварительным данным, выехавшую на рельсы. Фото с места аварии появилось в соцсети. По словам очевидцев, на трамвае указан маршрут №13. «Газель» - грузовая. Столкновение произошло на перекрестке с улицей Кромской, напротив 202-го дома по Ставропольской. Приехала скорая помощь. Есть пострадавший. По информации полицейских, травмы получил водитель машины. В трамвае люди не пострадали. По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливают.
|
Названо число пострадавших в жутком ДТП под Самарой
|
7 июня 2018, 10:05
|
Видео жуткого ДТП: 7 человек попали в больницу после столкновения двух маршруток в Тольятти
|
6 июня 2018, 09:36
|
Водитель автобуса сбил 84-летнего велосипедиста в Тольятти
|
5 июня 2018, 03:41
|
Автоледи сбила 10-летнего мальчика в Тольятти
|
5 июня 2018, 03:17
|
Грузовая «Газель» сгорела на улице Тухачевского в Самаре
|
14 мая 2018, 09:30
|
В Самаре 23-й трамвай слетел с рельсов и протаранил внедорожник
В ночь пятницы на субботу, с 11 на 12 мая, в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Около площади Урицкого трамвай 23-го маршрута протаранил иномарку. Об этом сообщают в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, авария произошла в …
|
12 мая 2018, 01:53
|
«ГАЗель» врезалась в трактор в Волжском районе
|
26 марта 2018, 03:55
|
Скоростному трамваю до «Самара Арены» добавят мощности
Новая ветка скоростного трамвая до стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» получит электроснабжение от «Самарских распределительных сетей». Потребитель получит суммарную величину электрической мощности почти в десять мегаВатт, сообщает пресс-служба СРС.
Движение по трамвайным путям от центра города до стадиона ЧМ-2018 «Самара …
|
21 марта 2018, 07:00
|
Трамвай врезался в фуру на Заводском шоссе в Самаре
|
20 марта 2018, 09:01
|
Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары
Новую трамвайную ветку к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» планируют ввести в эксплуатацию уже в апреле, сообщили в правительстве Самарской области. Сейчас проводятся испытания. В четверг, 15 марта, пассажирами тестового трамвая стали чиновники и журналисты.
Вагоны с пассажирами будут проходить через почти …
|
16 марта 2018, 11:39
|
«Это не деньги!»: В Сызрани водители маршруток отказываются брать «медяки»
В Сызрани пассажиры ряда маршрутов пожаловались на странную реакцию некоторых водителей, которые, получая деньги за проезд, выбирают среди монет «медяки» и бросают их обратно в салон. Речь идет о 10-и и 50-копеечных монетах.
Как пишет «КТВ-Луч», на днях, …
|
17 февраля 2018, 06:10
|
В Чапаевске водитель «Газели» разбил две иномарки и сбил женщину
|
24 января 2018, 02:12