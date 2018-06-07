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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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В Самаре 23-й трамвай слетел с рельсов и протаранил внедорожник

В Самаре 23-й трамвай слетел с рельсов и протаранил внедорожник

В ночь пятницы на субботу, с 11 на 12 мая, в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Около площади Урицкого трамвай 23-го маршрута протаранил иномарку. Об этом сообщают в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».
 
По словам очевидцев, авария произошла в 
12 мая 2018, 01:53
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«ГАЗель» врезалась в трактор в Волжском районе

Рано утром 25 марта ДТП произошло в Волжском районе Самарской области. Примерно в 04:50 25-летний водитель грузовой «ГАЗели» ехал по трассе «Самара-Большая Черниговка до границы с республикой Казахстан» со стороны Яблоневого Оврага. На 48 километре дороги он врезался в припаркованный 

26 марта 2018, 03:55
Скоростному трамваю до «Самара Арены» добавят мощности

Скоростному трамваю до «Самара Арены» добавят мощности

Новая ветка скоростного трамвая до стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» получит электроснабжение от «Самарских распределительных сетей». Потребитель получит суммарную величину электрической мощности почти в десять мегаВатт, сообщает пресс-служба СРС.

Движение по трамвайным путям от центра города до стадиона ЧМ-2018 «Самара 
21 марта 2018, 07:00
Трамвай врезался в фуру на Заводском шоссе в Самаре

Трамвай врезался в фуру на Заводском шоссе в Самаре

19 марта в Самаре произошла очередная авария с участием общественного транспорта. Вечером на Заводском шоссе трамвай №3 врезался в грузовик. Вагон ехал со стороны улицы 22-го Партсъезда в сторону Кабельной. В результате аварии часть дороги оказалась перекрыта, сообщает паблик
20 марта 2018, 09:01
Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары

Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары

Новую трамвайную ветку к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» планируют ввести в эксплуатацию уже в апреле, сообщили в правительстве Самарской области. Сейчас проводятся испытания. В четверг, 15 марта, пассажирами тестового трамвая стали чиновники и журналисты.

Вагоны с пассажирами будут проходить через почти 

16 марта 2018, 11:39
«Это не деньги!»: В Сызрани водители маршруток отказываются брать «медяки»

«Это не деньги!»: В Сызрани водители маршруток отказываются брать «медяки»

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Как пишет «КТВ-Луч», на днях, 
17 февраля 2018, 06:10
В Чапаевске водитель «Газели» разбил две иномарки и сбил женщину

В Чапаевске водитель «Газели» разбил две иномарки и сбил женщину

В Самарской области, в городе Чапаевске, произошло массовое ДТП - водитель «Газели» разбил две иномарки  и сбил женщину. Это случилось около семи часов утра во вторник, 23 января. По данным полицейских, «Газель» под управлением 29-летнего водителя ехала по дороге Самара 

24 января 2018, 02:12
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