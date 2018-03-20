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Материалы по теме:

Ущерб и причину пожара в авто установят в Кировском районе Самары

Ущерб и причину пожара в авто установят в Кировском районе Самары

В Самаре, в Кировском районе, в ночь на вторник, 20 марта, загорелся автомобиль. Инцидент произошел на улице Ставропольской в 1:30.

«На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: семь человек личного состава и две единицы техники», - сообщили в ГУ МЧС 

20 марта 2018, 10:14
Машина въехала в двери супермаркета в Тольятти

Машина въехала в двери супермаркета в Тольятти

В ночь на 20 марта в Тольятти произошла авария. На улице Тополиной автомобиль «Лада Приора» въехал в двери одного из крупных супермаркетов. Как такое могло произойти, пока точно неизвестно. Как рассказывают очевидцы, за рулем легковушки мог находиться несовершеннолетний. Его родители 
20 марта 2018, 09:52
В блогах: брошенных в Самаре цирковых медведей перевезут жить в Крым

В блогах: брошенных в Самаре цирковых медведей перевезут жить в Крым

Руководство парка львов «Тайган» из города Белогорск выразило желание забрать троих животных, обнаруженных 10 марта на автостоянке в районе 116-километра. Об этом в соцсети ВК сообщила организатор инициативной группы Ангелина Гриневич. Транспортные средства для перевозки Гриши, Тимы и Тиши 
19 марта 2018, 05:05
Два человека пострадали в ДТП под Сызранью

Два человека пострадали в ДТП под Сызранью

Автоавария произошла 18 марта в Самарской области. Все случилось на трассе «Урал - Сызрань 1». 36-летний водитель на автомобиле «Subaru Legacy» ехал в сторону Сызрани. На 7-м километре дороги водитель выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с «Ладой 

19 марта 2018, 04:31
Мужчина обокрал спящего собутыльника в Самаре

Мужчина обокрал спящего собутыльника в Самаре

Самарские правоохранители раскрыли крупную кражу в Промышленном районе города. 54-летний мужчина, проснувшись в своей квартире, обнаружил, что у него пропали телевизор, микроволновая печь и мобильный телефон.

Во время следствия полицейские выяснили, что злоумышленник проник в жилище свободно, не взламывая дверь. В 

19 марта 2018, 03:06
Один человек погиб после ДТП с четырьмя машинами в Самарской области

Один человек погиб после ДТП с четырьмя машинами в Самарской области

Авария с участием сразу четырех автомобилей произошла 19 марта на трассе М-5 в Самарской области. Все случилось примерно в 10:20 на 1029 километре дороги.

На путепроводе остановился грузовой автомобиль с полуприцепом. Следом за ним затормозили «ГАЗель» и Nissan. В 
19 марта 2018, 01:33
Два человека погибли после столкновения электрички и легковушки в Самарской области

Два человека погибли после столкновения электрички и легковушки в Самарской области

Утром 19 марта в Самарской области произошло смертельное ДТП на железной дороге. В 7:48 на перегоне Мастрюково-Курумоч электричка врезалась в «Ладу Калину». В результате аварии погибли два человека, находившиеся в легковушке.

По факту ДТП ведется проверка. Ситуация находится на 
19 марта 2018, 12:08
Водитель Land Cruiser снес светофор на Ракитовском шоссе в Самаре

Водитель Land Cruiser снес светофор на Ракитовском шоссе в Самаре

В Самаре в воскресенье, 18 марта, водитель на внедорожнике Toyota Land Cruiser врезался в светофор и снес его. Фото с места ДТП 
19 марта 2018, 09:53
Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары

Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары

Новую трамвайную ветку к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» планируют ввести в эксплуатацию уже в апреле, сообщили в правительстве Самарской области. Сейчас проводятся испытания. В четверг, 15 марта, пассажирами тестового трамвая стали чиновники и журналисты.

Вагоны с пассажирами будут проходить через почти 

16 марта 2018, 11:39
Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»

Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»

В Самаре первый трамвай проехался по новой ветке вдоль Московского шоссе к новому стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена». Это произошло во вторник, 13 марта. Трамвай снял на видео блогер Александр Карягин.
14 марта 2018, 10:48
Первый трамвай к стадиону «Самара Арена» пустят в марте – названа дата

Первый трамвай к стадиону «Самара Арена» пустят в марте – названа дата

Стала известна дата пробного рейса по новой трамвайной ветке к стадиону «Самара Арена», где летом состоятся шесть матчей ЧМ-2018.  Первый тестовый трамвай должен выйти на линию уже 12 марта, уверяет подрядчик. Основные работы завершены на 90 процентов. Об этом в 
28 февраля 2018, 01:10
Видео: грузовик и травмвай столкнулись на Заводском шоссе в Самаре

Видео: грузовик и травмвай столкнулись на Заводском шоссе в Самаре

Вечером 20 февраля в Самаре произошла авария с участием общественного транспорта. Около 22:30 на Заводском шоссе грузовик «Сканиа» лоб в лоб врезался в трамвай. Как сообщает паблик «ДТП Самара», водитель фуры не справился с управлением и машину занесло. Перед 
21 февраля 2018, 08:36
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