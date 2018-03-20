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Ущерб и причину пожара в авто установят в Кировском районе Самары
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20 марта 2018, 10:14
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Машина въехала в двери супермаркета в Тольятти
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20 марта 2018, 09:52
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В блогах: брошенных в Самаре цирковых медведей перевезут жить в Крым
Руководство парка львов «Тайган» из города Белогорск выразило желание забрать троих животных, обнаруженных 10 марта на автостоянке в районе 116-километра. Об этом в соцсети ВК сообщила организатор инициативной группы Ангелина Гриневич. Транспортные средства для перевозки Гриши, Тимы и Тиши …
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19 марта 2018, 05:05
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Два человека пострадали в ДТП под Сызранью
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19 марта 2018, 04:31
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Мужчина обокрал спящего собутыльника в Самаре
Самарские правоохранители раскрыли крупную кражу в Промышленном районе города. 54-летний мужчина, проснувшись в своей квартире, обнаружил, что у него пропали телевизор, микроволновая печь и мобильный телефон.
Во время следствия полицейские выяснили, что злоумышленник проник в жилище свободно, не взламывая дверь. В …
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19 марта 2018, 03:06
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Один человек погиб после ДТП с четырьмя машинами в Самарской области
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19 марта 2018, 01:33
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Два человека погибли после столкновения электрички и легковушки в Самарской области
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19 марта 2018, 12:08
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Водитель Land Cruiser снес светофор на Ракитовском шоссе в Самаре
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19 марта 2018, 09:53
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Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары
Новую трамвайную ветку к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» планируют ввести в эксплуатацию уже в апреле, сообщили в правительстве Самарской области. Сейчас проводятся испытания. В четверг, 15 марта, пассажирами тестового трамвая стали чиновники и журналисты.
Вагоны с пассажирами будут проходить через почти …
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16 марта 2018, 11:39
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Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»
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14 марта 2018, 10:48
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Первый трамвай к стадиону «Самара Арена» пустят в марте – названа дата
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28 февраля 2018, 01:10
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Видео: грузовик и травмвай столкнулись на Заводском шоссе в Самаре
Вечером 20 февраля в Самаре произошла авария с участием общественного транспорта. Около 22:30 на Заводском шоссе грузовик «Сканиа» лоб в лоб врезался в трамвай. Как сообщает паблик «ДТП Самара», водитель фуры не справился с управлением и машину занесло. Перед …
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21 февраля 2018, 08:36