Строительством трамвайной линии на Московском шоссе - от улицы Ташкентской до нового стадиона «Самара Арена» займется компания "ВТС-Метро". Она все-таки выиграла торги, правда, со второго раза. Напомним, результаты предыдущего аукциона, к которому «ВТС-Метро» не допустили, бизнесменам пришлось оспаривать в антимонопольной службе.
Общая протяженность путей составит около 1 километра 800 метров. Будет устроено разворотное кольцо и остановочные павильоны. Общая стоимость контракта 741 млн руб. Также «ВТС-Метро» сейчас занимается строительством тоннеля для этого самого скоростного трамвая. Его стоимость 236 миллионов рублей.
Дмитрий Зеленов, начальник участка "ВТС-Метро": «Тоннель будет открытого типа, перекрытие у него будет только в районе улицы Дальней, чтобы сохранить проезд. Две ветки будут, реверсивное движение. Думаю, лет сто прослужит».
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