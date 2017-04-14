Правительство отказалось сносить пятиэтажки в регионах Опыт сноса пятиэтажек в Москве не будет применен в российских регионах, по крайней мере в ближайшее время. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Г-н Мень заявил, что расходы на капремонт столичных пятиэтажек …