«Трансгруз» через суд получил право на строительство 25-этажного жилого дома в историческом центре Самары - в границах улиц Ульяновской, Галактионовской и Самарской. Строительной компании, аффилированной известному самарскому бизнесмену Эдуарду Волкову, удалось в арбитраже оспорить постановление мэрии, отменяющее выданное ранее разрешение на возведение объекта. Доводы чиновников о том, что участок относится к охранной зоне памятника истории и культуры «Ансамбль застройки Самарской площади» и там планируют проложить новые линии метрополитена, судьи во внимание не приняли. В ходе процесса выяснилось, что утвержденные региональным минкультом границы охранных зон уже недействительны. По данным материалов арбитража, «Трансгрузу» разрешение на объект было выдано в августе 2016 года департаментом градостроительства. Тогда ведомство возглавлял Сергей Рубаков, в отношении которого в настоящее время возбуждено два уголовных дела по статьям: предложение посредничества во взяточничестве и мошенничество. Постановление об отмене разрешения в мэрии выпустили в сентябре 2017-го. По мнению экспертов же, строительство высотки только усугубит социальное напряжение в центре Самары, где и без нее население испытывает острую нехватку школ, больниц и парковок. По всей видимости, теперь мэрии предстоят длительные судебные баталии в вышестоящих инстанциях.
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