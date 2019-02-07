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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Цифры. Эфир передачи от 05.02.2019 
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Материалы по теме:

В Тольятти сотрудницу МЧС поймали на взятке в 200 тысяч рублей

В Тольятти сотрудницу МЧС поймали на взятке в 200 тысяч рублей

Тольяттинские следователи завели уголовное дело в отношении старшего инспектора отделения (по Жигулевску) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России. Женщину подозревают в получении взятки. По версии следствия, с декабря прошлого года по февраль этого она много раз 
7 февраля 2019, 05:54
В Самарской области карантин в школах продлится до 13 февраля

В Самарской области карантин в школах продлится до 13 февраля

Стало известно, что карантин в школах Самары, Тольятти и Кинеля продлится до 13 февраля включительно.

Планируется, что школьники снова отправятся на учебу в четверг, 14 февраля, отметили в департаменте образования Самары. Напомним, что карантин был объявлен из-за роста заболеваемости 
7 февраля 2019, 05:24
Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова

Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова

Суд Мордовии изменил приговор бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову и освободил его от наказания. Он получил билет на свободу из-за частичной декриминализации статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды». Напомним, что в 2005 году ему предъявили обвинение в покушении 
7 февраля 2019, 04:19
В Самаре Lada Priora сбила девушку на «зебре»

В Самаре Lada Priora сбила девушку на «зебре»

В среду, 6 февраля, под колесами автомобиля оказалась жительница областной столицы. Рано утром, в 09:15 21-летний водитель ехал на своей легковушке Lada Priora по улице Ново-Вокзальной в направлении Фадеева. Автомобилист сбил 26-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть Ново-Вокзальной по нерегулируемому 
7 февраля 2019, 02:56
Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре

Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре

Шестиполосное движение транспорта по Фрунзенскому мосту в Самаре планируется пустить уже в сентябре этого года. Как сообщили в мэрии Самары, строительство моста ведется опережающими темпами. 

- Длина моста 667 метров, а вся протяженность строящегося участка - с учетом съездов и 
6 февраля 2019, 05:51
Самару захватили снегопад и метель: водителей просят на оставлять машины на проезжей части

Самару захватили снегопад и метель: водителей просят на оставлять машины на проезжей части

По информации синоптиков, с вечера вторника, 5 февраля, до 19:00 среды, 6 февраля, в Самарской области ожидаются сильный снег и метель. Кроме того, прогнозируют сильный юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Ночью на территории городов будет проводиться уборка улиц. Жителей 
5 февраля 2019, 07:00
В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега

В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега

Зима 2018-2019 бьет рекорды по количеству осадков: сейчас выпало уже 176% от нормы. Такие данные были озвучены на еженедельном совещании в мэрии Самары. По словам директора МП «Благоустройство» Евгения Садовникова, улично-дорожную сеть в городе ежедневно убирают сотни единиц спецтехники и 
29 января 2019, 10:51
В Самаре прошел самый сильный за эту зиму снегопад

В Самаре прошел самый сильный за эту зиму снегопад

Снегопад, обрушившийся на Самару 24 января, стал самым сильным за текущую зиму. По информации «Приволжского УГМС», за вчерашний вечер и утро 25 января в городе выпало 18,7 миллиметров осадков. Высота снежного покрова составляет 82 сантиметра, что более, чем вдвое выше 

25 января 2019, 12:54
В Самарской области разрешили проезд грузовиков на М-5 «Урал»

В Самарской области разрешили проезд грузовиков на М-5 «Урал»

Из-за неблагоприятных погодных условий на участке с 890 км по 976 км автодороги М-5 «Урал» между Тольятти и Сызранью вечером в четверг ограничили движение грузового автотранспорта. Оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов патрулировали территорию, сообщили в региональном ГУ МЧС. По информации 
25 января 2019, 08:55
Ночью после снегопада Самару чистили 332 машины

Ночью после снегопада Самару чистили 332 машины

В ночь на вторник, 22 января, на улицы областной столицы вышли 332 единицы снегоуборочной техники — самосвалы, погрузчики, дорожные комбинированные машины, МТЗ-80 (щетка) и МТЗ (нож), а также 195 человек. Снегопад оккупировал город с прошлого вечера, и теперь коммунальщикам придется 
22 января 2019, 09:08
В Самарской области из-за снегопада ограничили движение большегрузов на М-5

В Самарской области из-за снегопада ограничили движение большегрузов на М-5

С 12:00 среды, 26 декабря, на федеральной трассе М-5 «Урал» введено временное ограничение на движение грузовиков. Причиной стал сильный снегопад, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор». Транзитному транспорту советуют не проезжать участки с 890 по 976 км в Сызранском и Ставропольском 
26 декабря 2018, 04:52
В Самаре из-за ремонта теплосетей перекрыли участок на проспекте Карла Маркса

В Самаре из-за ремонта теплосетей перекрыли участок на проспекте Карла Маркса

В областной столице с 06:00 21 декабря до 24:00 28 декабря будет ограничено движение транспорта на участке протяженностью 10 метров в районе дома № 165 «Б» по проспекту Карла Маркса. Как пояснили в горадминистрации, там будет проводиться ремонт тепловых сетей 
21 декабря 2018, 07:59
Около стадиона «Самара Арена» ограничат движение транспорта

Около стадиона «Самара Арена» ограничат движение транспорта

В субботу, 8 декабря, в областной столице будет перекрыто движение транспорта по дорогам, расположенным в районе стадиона «Самара Арена». Пресс-служба облправительства напоминает, что это делается для обеспечения безопасности людей во время матча между «Крыльями Советов» и «Ростовом».

В субботу 
7 декабря 2018, 10:37
На дорогах Самарской области могут появиться «весы» для грузовиков

На дорогах Самарской области могут появиться «весы» для грузовиков

1 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с начальником главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилом Черниковым. В числе прочих вопросов стороны обсудили поддержание федеральных трасс в регионе в нормативном состоянии. Очень много проблем тут 

2 ноября 2018, 11:01
«Спасти не удалось»: под Самарой грузовик Mercedes врезался в КАМАЗ

«Спасти не удалось»: под Самарой грузовик Mercedes врезался в КАМАЗ

Полицейские выясняют подробности смертельной аварии, в которой погиб 52-летний мужчина. ДТП случилось во вторник, 7 августа, в 12:25 на трассе М-5 «Урал». По информации регионального ГУ МВД, большегруз иностранного производства Mercedes-Benz Actros 184 под управлением 52-летнего шофера ехал в составе 
8 августа 2018, 01:58
На перекрестке Каховская - Юных Пионеров в Самаре наконец установили светофор

На перекрестке Каховская - Юных Пионеров в Самаре наконец установили светофор

Еще на одном аварийном перекрестке Самары - на пересечении улицы Каховской с проспектом Юных Пионеров появился светофор. В связи с этим автомобилистов просят быть внимательнее и следить за дорогой.

Как пояснили представители компании «Дорсигнал», перекресток сделали регулируемым по многочисленным 
5 июля 2018, 10:32
Ограничения для грузовиков на трассах Самарской области продлили на 8 часов

Ограничения для грузовиков на трассах Самарской области продлили на 8 часов

Федеральные трассы Самарской области не успевают очистить от снега к 18 часам 16 декабря. Теперь работы планируют завершить только в четверг, 7 декабря.

«В связи с непрерывным снегопадом в течение двух суток на территории Самарской области ограничение движения грузовых транспортных средств 

6 декабря 2017, 05:36
В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ - до 18:00 6 декабря

В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ - до 18:00 6 декабря

В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ по трассам Самарской области. Речь идет о движении грузового транспорта по федеральным дорогам региона.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Самарской области возобновляется временное ограничение движения грузовых транспортных средств на всех 

6 декабря 2017, 11:28
Под Сызранью столкнулись Toyota и Renault Duster: 73-летняя бабушка скончалась

Под Сызранью столкнулись Toyota и Renault Duster: 73-летняя бабушка скончалась

Сегодня, 13 июля, около 12:00 в районе 920-го километра трассы М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП.
 
Как передает «КТВ Луч», на повороте на село Мироново столкнулись Toyota с номерами Республики Хакасия и Renault Duster. По предварительным данным, Toyota двигалась 
13 июля 2017, 10:54
Под Самарой машина врезалась в детей, торговавших ягодами на обочине

Под Самарой машина врезалась в детей, торговавших ягодами на обочине

9-летний мальчик скончался на месте. Еще пострадала девочка. Она госпитализирована.
11 июля 2017, 11:05
На федеральной трассе М5 рухнула стела «Сызранский район»: серп и молот устояли

На федеральной трассе М5 рухнула стела «Сызранский район»: серп и молот устояли

Жители Самарской области сообщают в соцсетях о разрушении стелы, обозначающей на федеральной трассе М-5 границу Сызранского района со стороны Ульяновской области.

Вполне возможно, сооружение могло рухнуть из-за недавнего урагана. В настоящее время самая тяжёлая часть стелы (в виде букв) 
9 июля 2017, 03:03
Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение еще на трех улицах

Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение еще на трех улицах

В Самаре продолжают ограничивать движение по улицам. Как информирует мэрия, в связи со строительством ливневой канализации будет временно ограничено движение транспорта по ул. Гая. С 8:00 15 мая до 23:00 20 мая будет закрыт участок от ул. Николая Панова до ул. 

15 мая 2017, 05:52
На время ремонта М-5 запустили электричку

На время ремонта М-5 запустили электричку "Жигулевское море - Жигулевск"

Теперь добраться из Тольятти в Жигулевск и обратно можно на специально запущенном электропоезде. Как передает мэрия Автограда, транспортное сообщение между станциями «Жигулевск» и «Жигулевское море» будет налажено на время проведения ремонтных работ на плотине ГЭС и строительства транспортной развязки 947 

15 мая 2017, 07:01
Открыто движение по Кировскому мосту в Самаре

Открыто движение по Кировскому мосту в Самаре

Движение автотранспорта по мостовому переходу "Кировский" началось ровно в полдень 10 октября. Вместе с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным запускать долгожданный объект приехал министр транспорта России Максим Соколов. Открытие состоялось благодаря финансовой помощи из федерального бюджета. Еще одного южного выезда 

10 октября 2014, 05:43
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