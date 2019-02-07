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В Тольятти сотрудницу МЧС поймали на взятке в 200 тысяч рублей
Тольяттинские следователи завели уголовное дело в отношении старшего инспектора отделения (по Жигулевску) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России. Женщину подозревают в получении взятки. По версии следствия, с декабря прошлого года по февраль этого она много раз …
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7 февраля 2019, 05:54
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В Самарской области карантин в школах продлится до 13 февраля
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7 февраля 2019, 05:24
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Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова
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7 февраля 2019, 04:19
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В Самаре Lada Priora сбила девушку на «зебре»
В среду, 6 февраля, под колесами автомобиля оказалась жительница областной столицы. Рано утром, в 09:15 21-летний водитель ехал на своей легковушке Lada Priora по улице Ново-Вокзальной в направлении Фадеева. Автомобилист сбил 26-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть Ново-Вокзальной по нерегулируемому …
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7 февраля 2019, 02:56
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Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре
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6 февраля 2019, 05:51
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Самару захватили снегопад и метель: водителей просят на оставлять машины на проезжей части
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5 февраля 2019, 07:00
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В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега
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29 января 2019, 10:51
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В Самаре прошел самый сильный за эту зиму снегопад
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25 января 2019, 12:54
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В Самарской области разрешили проезд грузовиков на М-5 «Урал»
Из-за неблагоприятных погодных условий на участке с 890 км по 976 км автодороги М-5 «Урал» между Тольятти и Сызранью вечером в четверг ограничили движение грузового автотранспорта. Оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов патрулировали территорию, сообщили в региональном ГУ МЧС. По информации …
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25 января 2019, 08:55
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Ночью после снегопада Самару чистили 332 машины
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22 января 2019, 09:08
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В Самарской области из-за снегопада ограничили движение большегрузов на М-5
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26 декабря 2018, 04:52
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В Самаре из-за ремонта теплосетей перекрыли участок на проспекте Карла Маркса
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21 декабря 2018, 07:59
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Около стадиона «Самара Арена» ограничат движение транспорта
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7 декабря 2018, 10:37
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На дорогах Самарской области могут появиться «весы» для грузовиков
1 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с начальником главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилом Черниковым. В числе прочих вопросов стороны обсудили поддержание федеральных трасс в регионе в нормативном состоянии. Очень много проблем тут …
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2 ноября 2018, 11:01
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«Спасти не удалось»: под Самарой грузовик Mercedes врезался в КАМАЗ
Полицейские выясняют подробности смертельной аварии, в которой погиб 52-летний мужчина. ДТП случилось во вторник, 7 августа, в 12:25 на трассе М-5 «Урал». По информации регионального ГУ МВД, большегруз иностранного производства Mercedes-Benz Actros 184 под управлением 52-летнего шофера ехал в составе …
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8 августа 2018, 01:58
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На перекрестке Каховская - Юных Пионеров в Самаре наконец установили светофор
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5 июля 2018, 10:32
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Ограничения для грузовиков на трассах Самарской области продлили на 8 часов
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6 декабря 2017, 05:36
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В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков - до 18:00 6 декабря
В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков по трассам Самарской области. Речь идет о движении грузового транспорта по федеральным дорогам региона.
«В связи с ухудшением погодных условий на территории Самарской области возобновляется временное ограничение движения грузовых транспортных средств на всех …
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6 декабря 2017, 11:28
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Под Сызранью столкнулись Toyota и Renault Duster: 73-летняя бабушка скончалась
Сегодня, 13 июля, около 12:00 в районе 920-го километра трассы М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП.
Как передает «КТВ Луч», на повороте на село Мироново столкнулись Toyota с номерами Республики Хакасия и Renault Duster. По предварительным данным, Toyota двигалась …
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13 июля 2017, 10:54
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Под Самарой машина врезалась в детей, торговавших ягодами на обочине
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11 июля 2017, 11:05
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На федеральной трассе М5 рухнула стела «Сызранский район»: серп и молот устояли
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9 июля 2017, 03:03
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Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение еще на трех улицах
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15 мая 2017, 05:52
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На время ремонта М-5 запустили электричку "Жигулевское море - Жигулевск"
Теперь добраться из Тольятти в Жигулевск и обратно можно на специально запущенном электропоезде. Как передает мэрия Автограда, транспортное сообщение между станциями «Жигулевск» и «Жигулевское море» будет налажено на время проведения ремонтных работ на плотине ГЭС и строительства транспортной развязки 947 …
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15 мая 2017, 07:01
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Открыто движение по Кировскому мосту в Самаре
Движение автотранспорта по мостовому переходу "Кировский" началось ровно в полдень 10 октября. Вместе с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным запускать долгожданный объект приехал министр транспорта России Максим Соколов. Открытие состоялось благодаря финансовой помощи из федерального бюджета. Еще одного южного выезда …
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10 октября 2014, 05:43
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