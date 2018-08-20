19 августа в Самаре пройдет марафон на кубок главы города. Он соберет более 3 тысяч участников и 10 тысяч болельщиков из 150 городов России, Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Профессионалы и любители смогут испытать свои силы на нескольких дистанциях - 42,2 км …