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12 иностранцев выдворили из Самары за выходные
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20 августа 2018, 10:28
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Эксперты проанализировали план развития Тольятти до 2030 года
В Тольятти на площадке технопарка "Жигулевская долина" обсудили будущее второго по величине города губернии. Каким будет Автоград в 2030 году? Проект социально-экономического развития города проанализировали в Жигулевской долине на пятой стратегической сессии. В ней приняли участие глава региона, федеральные и …
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20 августа 2018, 07:56
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109 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение «Самара Арены»
В Самаре потратят еще более 109 млн рублей на дополнительные работы по благоустройству и озеленению территории около стадиона "Самара-Арена". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства".
Согласно техзаданию, исполнителю предстоит заняться устройством закрытых стоянок, …
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20 августа 2018, 07:30
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На один день закроют Струковский сад в Самаре
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20 августа 2018, 07:22
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3 000 человек пробегут марафон в Самаре
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9 июля 2018, 03:25
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Ни затяжки: Канадские ученые рассказали о самом эффективном способе бросить курить
Канадские специалисты сделали умозаключение, что бег является очень эффективным способом для желающих бросить курить. К исследованиям были привлечены 178 добровольцев, страдающих никотиновой зависимостью.
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18 сентября 2017, 02:22
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16 сентября в Самаре отметят всероссийский день бега
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13 сентября 2017, 07:03
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Самарцам придется ускориться
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12 сентября 2017, 07:00