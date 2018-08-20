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В выходные Самарскую область покинули еще 12 мигрантов, судебные приставы проводили их до пункта пропуска через государственную границу. Всего же в этом году 63 регион «недосчитался» 609 нелегалов. Причем, 347 из них оплатили дальнюю поездку сами, не расходуя бюджетные средства. 
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Эксперты проанализировали план развития Тольятти до 2030 года

Эксперты проанализировали план развития Тольятти до 2030 года

В Тольятти на площадке технопарка "Жигулевская долина" обсудили будущее второго по величине города губернии. Каким будет Автоград в 2030 году? Проект социально-экономического развития города проанализировали в Жигулевской долине на пятой стратегической сессии. В ней приняли участие глава региона, федеральные и 
20 августа 2018, 07:56
109 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение «Самара Арены»

109 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение «Самара Арены»

В Самаре потратят еще более 109 млн рублей на дополнительные работы по благоустройству и озеленению территории около стадиона "Самара-Арена". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства".

Согласно техзаданию, исполнителю предстоит заняться устройством закрытых стоянок, 
20 августа 2018, 07:30
На один день закроют Струковский сад в Самаре

На один день закроют Струковский сад в Самаре

На сутки, с 08:00 24 августа до 12:00 25 августа будет недоступен для посетителей Струковский сад в областной столице. Как сообщили в МАУ «Парки Самары», это связано с подготовкой площадки к традиционному «Фестивалю цветов». Напомним, что красивейший праздник запланирован на 
20 августа 2018, 07:22
3 000 человек пробегут марафон в Самаре

3 000 человек пробегут марафон в Самаре

19 августа в Самаре пройдет марафон на кубок главы города. Он соберет более 3 тысяч участников и 10 тысяч болельщиков из 150 городов России, Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Профессионалы и любители смогут испытать свои силы на нескольких дистанциях - 42,2 км 

9 июля 2018, 03:25
Ни затяжки: Канадские ученые рассказали о самом эффективном способе бросить курить

Ни затяжки: Канадские ученые рассказали о самом эффективном способе бросить курить

Канадские специалисты сделали умозаключение, что бег является очень эффективным способом для желающих бросить курить. К исследованиям были привлечены 178 добровольцев, страдающих никотиновой зависимостью.
На протяжении 10 недель участники регулярно занимались бегом, совершали длительные прогулки на открытом воздухе и получали консультации 

18 сентября 2017, 02:22
16 сентября в Самаре отметят всероссийский день бега

16 сентября в Самаре отметят всероссийский день бега

16 сентября в Самаре отметят всероссийский день бега большим "Кроссом Нации". В забегах на различные дистанции смогут принять участие все желающие независимо от возраста и уровня подготовки. Этот праздник - самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие 

13 сентября 2017, 07:03
Самарцам придется ускориться

Самарцам придется ускориться

16 сентября состоится «Кросс Нации - 2017».
12 сентября 2017, 07:00
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