|
В Самаре состоится ярмарка вакансий для уволенных с военной службы
Завтра, 3 августа, в Самаре состоится специализированная ярмарка вакансий для жителей областного центра и Волжского района, уволенных с военной службы, а также выпускников Приволжского центра переподготовки военнослужащих.
Мероприятие пройдет c 10:00 до 12:00 в здании Самарского государственного экономического университета (ул. …
|
2 августа 2017, 10:59
|
Археологи обнаружили в Центральном Китае захоронения гуннов
Уникальное открытие было сделано китайскими археологами в провинции Хэнань. Работавшие в данном регионе ученые обнаружили 18 могил, в которых были погребены представители древнего кочевого народа гуннов.
|
3 мая 2017, 05:15
|
Ford Focus признали самой популярной иномаркой в России
Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование парка легковых машин в России и установили, что по итогам прошлого года наиболее популярной у отечественных автолюбителей иномаркой стал Ford Focus. За год было реализовано 694 000 экземпляров этой модели.
|
16 марта 2017, 08:05
|
В Самаре местный спортсмен проведет бой с легендой MMA Джеффом Монсоном
|
1 марта 2017, 11:33