Ford Focus признали самой популярной иномаркой в России Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование парка легковых машин в России и установили, что по итогам прошлого года наиболее популярной у отечественных автолюбителей иномаркой стал Ford Focus. За год было реализовано 694 000 экземпляров этой модели.

Toyota Corolla, признанная лидером …