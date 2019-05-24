Суд вынес приговор самарчанке, которая убила и выбросила в озеро новорожденную дочь … В Самарской области суд рассмотрел уголовное дело 41-летней женщины, которую подозревали в убийстве собственного новорожденного ребенка. По версии следствия, 6 ноября прошлого года в 20:00 она родила девочку на берегу озера Сарма. Но после появления малышки на свет мать задушила