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В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»
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24 мая 2019, 04:36
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В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки
В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили …
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24 мая 2019, 04:19
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Под Самарой произошла массовая авария
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24 мая 2019, 03:21
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В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков
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24 мая 2019, 03:05
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В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной
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24 мая 2019, 02:39
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Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии снова продлили арест
В четверг, 23 мая, Самарский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрию Сазонову на два месяца — до 26 июля. Напомним, что его задержали и арестовали в июле 2018 года. Таким образом, …
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24 мая 2019, 12:26
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В Самарской области поймали браконьера с сетью
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23 мая 2019, 03:10
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В Самаре уничтожат игровые автоматы, а их хозяин заплатит штраф
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23 мая 2019, 12:33
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9 лет для Махлаев: в Тольятти проходят прения сторон по громкому уголовному делу
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22 мая 2019, 07:10
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Тольяттинец, который заставил несовершеннолетнюю заниматься проституцией, отправится в колонию
Суд Автозаводского района Тольятти рассмотрел уголовное дело местного жителя. Мужчину обвиняли в вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней. По версии следствия, в декабре 2017 года злоумышленник заставил заниматься проституцией 18-летнюю (тогда 17-летнюю) девушку, а также выложил в Сети ее интимные фотографии. …
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21 мая 2019, 09:26
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Самарец, у которого нашли пистолеты-пулеметы и 5000 патронов, получил условный срок
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21 мая 2019, 11:48
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В самарской ИК-5 делают лавочки и урны
В самарской исправительной колонии № 5 организовали новое производство - теперь учреждение поставляет лавочки, газонные ограждения и урны. Контракт заключен между руководством исправительного учреждения и администрацией Куйбышевского района Самары.
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21 мая 2019, 10:38
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Кто зарабатывает меньше всех в Самаре
Сейчас на ГородРабот.ру в Самаре имеется более 17 000 вакансий. По нашей статистике, средняя зарплата в Самаре составляет 31 283 рубля. Но самая частая (модальная) зарплата в Самаре - 25 000 рублей.
Однако почти треть самарских работодателей …
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20 мая 2019, 06:10
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В России хотят повысить предел страхования вкладов
Центробанк и АСВ предложили поднять предел страхования вкладов до 10 млн рублей. Ведомства подготовили соответствующую поправку для внесения в Госдуму. Компенсацию такого размера предлагается выплачивать «при возникновении высоких остатков на счете в силу особых жизненных обстоятельств». Например, при размещении на …
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20 мая 2019, 02:02
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Самарчанка фиктивно зарегистрировала в своей квартире 8 мигрантов
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20 мая 2019, 01:56
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Эксклюзивный репортаж о махинациях с муниципальной землей в Самаре
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17 мая 2019, 05:35
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Суд вынес приговор самарчанке, которая убила и выбросила в озеро новорожденную дочь
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17 мая 2019, 05:33
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