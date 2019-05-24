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Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии снова продлили арест

В четверг, 23 мая, Самарский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрию Сазонову на два месяца — до 26 июля. Напомним, что его задержали и арестовали в июле 2018 года. Таким образом, 
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В Самаре уничтожат игровые автоматы, а их хозяин заплатит штраф

В Самаре судебные приставы конфисковали у должника игровые автоматы и передали представителям Росимущества для дальнейшего уничтожения. В начале прошлого года местный житель купил у неустановленных лиц два игровых автомата. Вскоре он поставил их в барах в Красноглинском районе для проведения 
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Прокуратура просит посадить бывших руководителей завода «Тольяттиазот» Владимира и Сергея Махлаев на 9 лет. А их коллегу Евгения Королева - на 8. В настоящее время в Комсомольском районном суде Автограда проходят прения сторон по уголовному делу о многомиллиардном хищении продукции 
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Самарец, у которого нашли пистолеты-пулеметы и 5000 патронов, получил условный срок

Самарец, у которого нашли пистолеты-пулеметы и 5000 патронов, получил условный срок

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В самарской ИК-5 делают лавочки и урны

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- В результате заключения контракта в исправительном учреждении были созданы рабочие 
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Кто зарабатывает меньше всех в Самаре

Кто зарабатывает меньше всех в Самаре

Сейчас на ГородРабот.ру в Самаре имеется более 17 000 вакансий. По нашей статистике, средняя зарплата в Самаре составляет 31 283 рубля. Но самая частая (модальная) зарплата в Самаре - 25 000 рублей.
 
Однако почти треть самарских работодателей 
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В России хотят повысить предел страхования вкладов

Центробанк и АСВ предложили поднять предел страхования вкладов до 10 млн рублей. Ведомства подготовили соответствующую поправку для внесения в Госдуму. Компенсацию такого размера предлагается выплачивать «при возникновении высоких остатков на счете в силу особых жизненных обстоятельств». Например, при размещении на 

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Самарчанка фиктивно зарегистрировала в своей квартире 8 мигрантов

Самарчанка фиктивно зарегистрировала в своей квартире 8 мигрантов

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Эксклюзивный репортаж о махинациях с муниципальной землей в Самаре

Эксклюзивный репортаж о махинациях с муниципальной землей в Самаре

Что и требовалось доказать - всё тайное рано или поздно становится явным, особенно когда это касается махинаций с государственной землей. Самарский областной суд поставил точку в споре по поводу права собственности на 7 соток 
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Суд вынес приговор самарчанке, которая убила и выбросила в озеро новорожденную дочь

Суд вынес приговор самарчанке, которая убила и выбросила в озеро новорожденную дочь

В Самарской области суд рассмотрел уголовное дело 41-летней женщины, которую подозревали в убийстве собственного новорожденного ребенка. По версии следствия, 6 ноября прошлого года в 20:00 она родила девочку на берегу озера Сарма. Но после появления малышки на свет мать задушила 
17 мая 2019, 05:33
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