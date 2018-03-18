В ночь с субботы на воскресенье, с 17 на 18 марта, спасатели ПСО Новокуйбышевска эвакуировали рыбаков.
Трое мужчин ушли на рыбалку утром 17 марта. Когда они собрались возвращаться домой, выяснилось, что из-за сильной пурги путь на берег замело. А вокруг образовались сугробы около метра высотой.
Темное время суток и неблагоприятные погодные условия не позволили экстремалам найти путь самостоятельно, и мужчины обратились за помощью к спасателям.
В 1:30 спасатели на аэроглиссере «Патруль» выдвинулись в Ставропольский район на место слияния Сухой Самарки с Волгой. Видимость на поверхности реки была меньше 15 метров, сильная метель не давала возможности быстро ориентироваться. Спасатели нашли мужчин на одном из островов Сухой Самарки, ближе к левому берегу, и доставили их на правый берег в село Лбище в 3:30. Здесь любители зимней ловли припарковали свой автомобиль, передает Поисково-спасательная служба по Самарской области.
|
Слишком опасно: В Самаре спасатели отказались от замеров толщины льда на Волге
В Самаре спасатели перестали проводить замеры толщины льда на Волге в зонах ответственности подразделений поисково-спасательной службы Самарской области, передает официальный сайт ПСС региона.
Результаты, полученные при измерении ледяного покрова на реке Волга, говорят о неблагоприятной ледовой обстановке, говорится …
|
13 января 2018, 02:24
|
Под Самарой нашли тело рыбака по вмерзшим в лед сапогам
|
7 января 2018, 01:14
|
До берега доплыл только один: На Волге у Полевого спуска перевернулась «Казанка»
|
18 ноября 2017, 11:57
|
Запутался в снастях: 35-летний самарец утонул на подводной охоте
|
9 июля 2017, 05:08