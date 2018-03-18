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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Слишком опасно: В Самаре спасатели отказались от замеров толщины льда на Волге

Слишком опасно: В Самаре спасатели отказались от замеров толщины льда на Волге

В Самаре спасатели перестали проводить замеры толщины льда на Волге в зонах ответственности подразделений поисково-спасательной службы Самарской области, передает официальный сайт ПСС региона.

 Результаты, полученные при измерении ледяного покрова на реке Волга, говорят о неблагоприятной ледовой обстановке, говорится 
13 января 2018, 02:24
Под Самарой нашли тело рыбака по вмерзшим в лед сапогам

Под Самарой нашли тело рыбака по вмерзшим в лед сапогам

В службу спасения обратились родственники мужчины, который уехал порыбачить 5 января на снегоходе. Они сообщили, что рыбак не вернулся домой, а его телефон с 21:00 перестал отвечать на вызовы.
 
Спасатели определили предполагаемый район поисков - акватория Волги, напротив входа 
7 января 2018, 01:14
До берега доплыл только один: На Волге у Полевого спуска перевернулась «Казанка»

До берега доплыл только один: На Волге у Полевого спуска перевернулась «Казанка»

Сегодня, 18 ноября, в 17:31 на пульт единого дежурного МЧС по Самарской области поступило сообщение о происшествии на воде.

В районе Полевого спуска на Волге перевернулась лодка «Казанка». По данным ведомства, на борту находились 3 человека. Один из них, 
18 ноября 2017, 11:57
Запутался в снастях: 35-летний самарец утонул на подводной охоте

Запутался в снастях: 35-летний самарец утонул на подводной охоте

Вчера, 8 июля, спасатели достали тело 35-летнего мужчины из русла реки Сок в районе железнодорожной станции «Царевщина». По предварительным данным, во время подводной охоты он запутался в снаряжении и не смог подняться на поверхность, передает поисково-спасательная служба по Самарской области.
9 июля 2017, 05:08
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