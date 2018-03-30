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Цены на новые квартиры и «вторичку» сравнили в Самаре
Цены на квартиры в самарских новостройках на 16 процентов ниже, чем на вторичном рынке. К такому выводу пришли эксперты портала Domofond.ru, проанализировав статистику в 70 городах России с населением более 250 тысяч человек. Исследование показало, что в 54 из …
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30 марта 2018, 02:23
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Ремонт набережной у Ладьи в Самаре продлили до мая
В Самаре названы новые сроки окончания ремонта на четвертой очереди набережной у Ладьи. Изначально предполагалось, что работы завершатся в марте 2018 года, но они до сих пор продолжаются. Замруководителя гордепартамента градостроительства Олег Захаров сообщил, что построены поливочный водопровод, ливневая канализация, …
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30 марта 2018, 10:37
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Названы сроки сдачи нового скейт-парка в Струковском саду Самары
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29 марта 2018, 03:13
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В Самаре борются с нелегальной продажей сим-карт
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29 марта 2018, 09:02
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В смерти ребенка в детской стоматологии обвинили анестезиолога из Самары
В Самаре врачу анестезиологу-реаниматологу из стоматологической клиники предъявлено обвинение в смерти ребенка. Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 109 УК Российской Федерации. Родители привезли 5-летнего мальчика из Новокуйбышевска для лечения в стоматологической клинике в центре Самары. Причиной смерти, по …
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26 марта 2018, 06:30
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СК начал проверку по факту гибели малыша на пожаре в Сызрани
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9 января 2018, 04:46
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На Малой Царевщине 8 пожарных тушили огромную баню
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4 января 2018, 08:13
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За смерть ребенка самарская стоматологическая клиника заплатит 140 тысяч рублей
Самарскую стоматологическую клинику «Практик», где во время приема умер пятилетний мальчик, оштрафовали. Напомним, трагедия произошла 23 июля. Родители привели ребенка лечить кариес. Ему сделали общее обезболивание и ввели в состояние медикаментозного сна. После этого у малыша нарушился сердечный ритм. …
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20 октября 2017, 10:59
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Смерть на рельсах: под Самарой тепловоз сбил ребенка
Во вторник, 22 августа, на железной дороге под Самарой произошла трагедия. Тепловоз насмерть сбил девочку-подростка. По предварительной информации, четверо детей шли по железнодорожным путям. Увидев их, машинист начал сигналить, но подростки не реагировали. По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, машинист применил …
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23 августа 2017, 11:12
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Теперь не попариться: в Самаре закрывают баню № 4
Блогер Жанна Скокова сообщила, что в Самаре закрывают баню № 4 на улице Братьев Коростелевых. "Процесс ликвидации помывочных заведений в нашем городе идет так же продуктивно, как закрытие медучреждений, снос исторических зданий и строительство высоток. Бани - это прошлый …
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2 июня 2017, 08:27
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2-летний мальчик задохнулся в частной бане под Самарой
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24 декабря 2015, 02:46