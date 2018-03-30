2
32
00
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Цены на новые квартиры и «вторичку» сравнили в Самаре

Цены на новые квартиры и «вторичку» сравнили в Самаре

Цены на квартиры в самарских новостройках на 16 процентов ниже, чем на вторичном рынке. К та­кому выводу пришли эксперты портала Domofond.ru, проанализировав статистику в 70 городах Рос­сии с населе­нием более 250 тысяч человек. Исследование показало, что в 54 из 
30 марта 2018, 02:23
Ремонт набережной у Ладьи в Самаре продлили до мая

Ремонт набережной у Ладьи в Самаре продлили до мая

В Самаре названы новые сроки окончания ремонта на четвертой очереди набережной у Ладьи. Изначально предполагалось, что работы завершатся в марте 2018 года, но они до сих пор продолжаются. Замруководителя гордепартамента градостроительства Олег Захаров сообщил, что построены поливочный водопровод, ливневая канализация, 
30 марта 2018, 10:37
Названы сроки сдачи нового скейт-парка в Струковском саду Самары

Названы сроки сдачи нового скейт-парка в Струковском саду Самары

В Самаре в ближайшее время должны открыть новый скейт-парк. Эту тему сегодня обсуждали в городской думе.

«Скейт-парк в Струковском саду будет. Его оборудует специализированная организация из Санкт-Петербурга», - сообщили представители думы в «Твиттере».

Напомним, в прошлом году Струковский 
29 марта 2018, 03:13
В Самаре борются с нелегальной продажей сим-карт

В Самаре борются с нелегальной продажей сим-карт

В Самарской области полиция провела рейд с целью выявления правонарушений, касающихся запрета продажи сим-карт в нестационарных торговых объектах, а также заключения от имени операторов договоров об оказании услуг сотовой связи без внесения в них сведений об абоненте. Именно мошенники используют 

29 марта 2018, 09:02
В смерти ребенка в детской стоматологии обвинили анестезиолога из Самары

В смерти ребенка в детской стоматологии обвинили анестезиолога из Самары

В Самаре врачу анестезиологу-реаниматологу из стоматологической клиники предъявлено обвинение в смерти ребенка. Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 109 УК Российской Федерации. Родители привезли 5-летнего мальчика из Новокуйбышевска для лечения в стоматологической клинике в центре Самары. Причиной смерти, по 
26 марта 2018, 06:30
СК начал проверку по факту гибели малыша на пожаре в Сызрани

СК начал проверку по факту гибели малыша на пожаре в Сызрани

В Сызрани представители СК начали проверку после пожара в частном доме, где нашли тело малыша. По уточненным данным, ему было полтора года.

Трагедия случилась в понедельник, 8 января. Возгорание в доме в переулке Мирный произошло в 21 час.
9 января 2018, 04:46
На Малой Царевщине 8 пожарных тушили огромную баню

На Малой Царевщине 8 пожарных тушили огромную баню

Пожар случился сегодня, 4 января.

Пожарное подразделение получило вызов в 16:30. На улице Атаманской в селе Малая Царевщина, загорелась огромная частная баня. Пламя охватило сооружение площадью в 60 квадратных метров. На тушение выезжали 8 человек личного состава на 3 
4 января 2018, 08:13
За смерть ребенка самарская стоматологическая клиника заплатит 140 тысяч рублей

За смерть ребенка самарская стоматологическая клиника заплатит 140 тысяч рублей

Самарскую стоматологическую клинику «Практик», где во время приема умер пятилетний мальчик, оштрафовали. Напомним, трагедия произошла 23 июля. Родители привели ребенка лечить кариес. Ему сделали общее обезболивание и ввели в состояние медикаментозного сна. После этого у малыша нарушился сердечный ритм. 
20 октября 2017, 10:59
Смерть на рельсах: под Самарой тепловоз сбил ребенка

Смерть на рельсах: под Самарой тепловоз сбил ребенка

Во вторник, 22 августа, на железной дороге под Самарой произошла трагедия. Тепловоз насмерть сбил девочку-подростка. По предварительной информации, четверо детей шли по железнодорожным путям. Увидев их, машинист начал сигналить, но подростки не реагировали. По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, машинист применил 
23 августа 2017, 11:12
Теперь не попариться: в Самаре закрывают баню № 4

Теперь не попариться: в Самаре закрывают баню № 4

Блогер Жанна Скокова сообщила, что в Самаре закрывают баню № 4 на улице Братьев Коростелевых. "Процесс ликвидации помывочных заведений в нашем городе идет так же продуктивно, как закрытие медучреждений, снос исторических зданий и строительство высоток. Бани - это прошлый 
2 июня 2017, 08:27
2-летний мальчик задохнулся в частной бане под Самарой

2-летний мальчик задохнулся в частной бане под Самарой

Самарские следователи начали проверку по факту смерти ребенка. Трагедия случилась в среду, 23 декабря, в поселке Новый Буян. В бане частного дома умер 2-летний мальчик. Он находился там вместе с 30-летней мамой. По данным следователей, сначала малышу стало плохо.
24 декабря 2015, 02:46
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх