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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Жительница Новокуйбышевска, закопавшая труп ребенка рядом с туалетом, не будет отвечать за его смерть

Жительница Новокуйбышевска, закопавшая труп ребенка рядом с туалетом, не будет отвечать за его смерть

Готово заключение судебно-медицинской экспертизы трупа младенца, которого рядом с туалетом во дворе собственного дома на улице Калинина в поселке Маяк закопала 23-летняя женщина. По данным следственного комитета региона, это произошло два года назад. Все 

21 июня 2017, 09:53
В тольяттинском озере нашли труп 10-летнего мальчика

В тольяттинском озере нашли труп 10-летнего мальчика

В Тольятти устанавливают причины гибели малолетнего ребенка. Тело обнаружили на территории Центрального района, в озере около улицы Баныкина, вечером в пятницу, 2 июня. Погибший – мальчик 10 лет. По предварительной версии, ребенок упал в воду, не сумел выбраться на берег 

5 июня 2017, 11:03
Избили, связали и ограбили: разбойное нападение под Кинелем

Избили, связали и ограбили: разбойное нападение под Кинелем

О разбойном нападении сообщил в Фейсбук Юрис Шафиев, бывший руководитель департамента по вопросам общественной безопасности и контролю администрации Самары. По его словам, преступление произошло ночью в Студенцах, коттеджном поселке под Кинелем. Хозяева избиты, связаны. Что-то вынесли. Подозреваются «четверо в 
18 мая 2017, 02:21
Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы

Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы

В пятницу, 12 мая, в районе станции Безымянка сотрудники транспортной полиции заметили двух второклассников, которые гуляли по рельсам без сопровождения взрослых.

Полицейские забрали школьников из опасной зоны. В отношении родителей были составлены административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей, пишет 
15 мая 2017, 07:15
Годовалая девочка погибла от менингита в Самарской области

Годовалая девочка погибла от менингита в Самарской области

Самарские следователи начали проверку по факту гибели ребенка – годовалой девочки. Трагедия случилась в поселке Комсомольский Кинельского района. Малышка была найдена мертвой 5 апреля.  Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, девочка погибла от менингита.

«По результатам 

7 апреля 2017, 03:32
В Тольятти назначена проверка по факту смерти младенца

В Тольятти назначена проверка по факту смерти младенца

Тольяттинские следователи проводят проверку по факту смерти младенца – мальчика трех недель от роду. Трагедия случилась днем в четверг, 6 апреля. Мать вышла с сыном на прогулку. Малыш находился в рюкзаке-кенгуру. Когда женщина обратила внимание, что ребенок не подает признаков 

7 апреля 2017, 12:47
В Кинеле родителям школьников не вернули деньги, незаконно потраченные на ремонт директором школы искусств

В Кинеле родителям школьников не вернули деньги, незаконно потраченные на ремонт директором школы искусств

Сегодня об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. Несмотря на представление надзорного ведомства, незаконно полученные и потраченные деньги не возвращены родителям воспитанников. Кроме того, в феврале директор потребовала от них новых пожертвований в конкретной сумме, что запрещено законом. Отметим, что 

29 марта 2017, 10:01
В Кинельском районе водолазы извлекли тело 24-летнего парня из реки Падовка

В Кинельском районе водолазы извлекли тело 24-летнего парня из реки Падовка

Сегодня, 25 января, в 8:50 водолазы ПСО спецназначения были направлены на поисковые работы в Кинельский район на реку Падовка, рядом с селом Чубовка, передает ПСС по Самарской области.
В чрезвычайную службу поступило заявление от сотрудников полиции: в русле реки нужно 

25 января 2017, 11:09
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