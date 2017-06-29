Жительница Новокуйбышевска, закопавшая труп ребенка рядом с туалетом, не будет отвечать за его смерть Готово заключение судебно-медицинской экспертизы трупа младенца, которого рядом с туалетом во дворе собственного дома на улице Калинина в поселке Маяк закопала 23-летняя женщина. По данным следственного комитета региона, это произошло два года назад. Все …